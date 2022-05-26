Специнтеграция: Путин призвал ЕАЭС активизировать сотрудничество

00:21 28.05.2022 С какими предложениями на заседание Высшего Евразийского экономического совета вышли лидеры других стран "пятерки"



Афанасий Лавриненко



Более тесная интеграция позволит участникам ЕАЭС стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешней конъюнктуры. Об этом Владимир Путин заявил, выступая 27 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Руководители "пятерки", которая составляет костяк ЕАЭС, согласились с необходимостью расширять возможности импортозамещения, отменять существующие барьеры между государствами - членами объединения, а также работать над повышением доли расчетов в национальных валютах во взаимной торговле.



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Не сидеть сложа руки



Заседание ВЕЭС изначально должно было пройти в очном формате. Тем не менее в последний момент лидеры "пятерки" (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ) по какой-то причине предпочли не собираться в Бишкеке, обсудив ключевые интеграционные вопросы по видеосвязи. Впрочем, за время коронавирусной пандемии у политиков появился хороший опыт "виртуальной дипломатии", на которую в основном сетовал только президент Белоруссии Александр Лукашенко.



На саммите, по сути, прозвучали те же тезисы, которые можно было услышать в ходе Евразийского экономического форума, прошедшего днем ранее. Руководители стран - членов ЕАЭС в открытой части выступили за усиление сотрудничества по линии объединения, напоминая при этом о сложной ситуации на мировой арене, связанной с началом специальной военной операции на Украине и усилением санкционного давления западных стран против РФ и Белоруссии.



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Наиболее прямолинейным спикером традиционно стал Александр Лукашенко, который заявил о невозможности "сидеть сложа руки" в текущих реалиях.



- Говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, - сказал он.



По мнению Владимира Путина, более тесная интеграция позволит участникам ЕАЭС стать экономически сильнее и значительно уменьшить зависимость от внешней, в том числе и политической конъюнктуры. По инициативе России евразийская "пятерка" уже приняла ряд срочных антикризисных мер, направленных на минимизацию последствий санкций. К примеру, в сфере таможенного регулирования было одобрено три пакета мер по обнулению пошлин на более чем 1,6 тыс. товарных позиций критического импорта. В результате экономия импортеров за следующие полгода может составить порядка $800 млн, уточнил глава РФ.



Участники саммита в целом выступили за дальнейшую ликвидацию сохраняющихся ограничений на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и лиц на внутреннем рынке ЕАЭС. Работа в этом направлении активно ведется, о чем свидетельствует тот факт, что только за два последних года было снято 30 ограничений.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым инициировать новые инвестпроекты на территории объединения, а также создавать комфортные условия для релокации зарубежных компаний на фоне западных санкций.



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Ажиотажный спрос



На повестке заседания также оказались вопросы импортозамещения. Президент Киргизии Садыр Жапаров, под председательством которого прошел саммит, призвал в кратчайшие сроки приступить к локализации производств для снижения зависимости от импортной продукции во всех отраслях экономики. По словам Владимира Путина, сейчас уже реализуются шаги по дальнейшему углублению промышленной кооперации стран союза в стратегических отраслях, включая гражданское авиастроение и фармацевтику. На необходимость активизировать научно-техническое и технологическое сотрудничество обратил внимание и премьер Армении Никол Пашинян.



- Одно из наиболее перспективных и актуальных направлений развития сотрудничества - создание единых баз данных по разным направлениям работы. Сейчас мы не имеем полноценного представления о том, чем занимаются коллеги, не обменивается опытом об образовательной и научно-исследовательской деятельности. Поэтому считаю важным укреплять связи как внутри вузов государств - членов ЕАЭС, - сказал "Известиям" и.о. ректора Государственного университета управления Владимир Строев, который принял участие в прошедшем 26 мая Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.



Однако расширять сотрудничество государства намерены не только в высокотехнологических сферах, но также, например, в области продовольственной безопасности, где на первый взгляд ЕАЭС занимает хорошие позиции. По оценке российского президента, на сегодня государства, входящие в объединение, за счет собственного производства полностью покрывают внутренние потребности по ключевым видам продовольствия и сельхозтоваров.



Тем не менее в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания необходимо тесное взаимодействие между участниками ЕАЭС, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров на собственных рынках, заявил Александр Лукашенко.



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- Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка союза, - считает он.



Между тем президент Узбекистана (эта страна имеет статус наблюдателя при ЕАЭС) Шавкат Мирзиеев предложил коллегам разработать общую программу агрокооперации для совместного выращивания зерновых, масличных, плодовых и овощных культур.



Еще одной важной темой саммита стал процесс постепенного ухода от использования доллара в торгово-экономических отношениях. Сейчас доля расчетов в национальных валютах в торговле стран ЕАЭС достигла 75%.



Расширять горизонты



Политики сошлись во мнении, что ЕАЭС нужно активно развивать сотрудничество с третьими странами. Сейчас ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Кроме того, участники саммита поддержали идею "экономического сближения" с Египтом и Индонезией. Владимир Путин призвал изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с ОАЭ.



По мнению экспертов, Евразийскому экономическому союзу сейчас нужно думать и над расширением участников организации, так как она остро нуждается в активном увеличении общего рынка.



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- Первый долгий путь заключается в интенсивном внутреннем росте стран - участниц ЕАЭС. Это дает средние темпы 4–5%. И это большая проблема в условиях конкуренции с более крупными игроками - США, Европейским союзом и Китаем, - отметил в беседе с "Известиями" экономист Артем Савостицкий.



Более эффективный путь, по его словам, заключается в ускоренном включении новых участников в состав ЕАЭС. Для достижения устойчивого и самодостаточного положения союзу необходимо довести общую численность населения и, соответственно, - числа потребителей примерно до 350–400 млн. Эту задачу можно решить за ближайшие пять-шесть лет, уверен он. Сейчас в составе союза находятся пять стран с общим населением 186 млн человек, напомнил эксперт.



- Во-первых, в статусе стран - наблюдателей ЕАЭС уже состоят Узбекистан, Молдавия (несмотря на то что при экс-президенте Игоре Додоне республика присоединилась в качестве наблюдателя к ЕАЭС, президент Майя Санду отказывается считать свою страну наблюдателем при этой организации. - "Известия") и Куба - это еще около 40 млн человек. Во-вторых, в зоне свободной торговли с ЕАЭС находятся Вьетнам, Сербия и Сингапур - это 110 млн. Возможно, в ближайшее время ожидаются продуктивные переговоры с Таджикистаном, а также заключение постоянного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, - подытожил Артем Савостицкий.



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ЕАЭС представляет собой институт углубленной экономической интеграции, отличающийся высокой степенью надежности, считает директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина. Это, по ее словам, создает предпосылки для его расширения, в том числе за счет государств, которые расположены за границами постсоветского пространства. Смещение мировой экономики в сторону Азии, а также возможности расширения сотрудничества с ШОС и АСЕАН создают надежные перспективы будущего евразийской интеграции, резюмировала эксперт.



В этот же день Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Главной темой беседы стала ситуация на Украине. Президент РФ, в частности, информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обратил внимание на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины.



Также обсуждались вопросы, связанные с глобальной продовольственной безопасностью. Российский лидер акценти­ровал: попытки возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Источник - Известия

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