 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.05.2022
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    Кыргызстан   | 
Вещание российских телеканалов в Киргизии частично прекращено
00:23 28.05.2022

БИШКЕК, 27 мая 2022, 17:31 - REGNUM В Киргизии у провайдера "Акнет" возникли проблемы с вещанием российских государственных телеканалов - "Россия", "Россия 24", "Россия Культура", "Звезда" и детской телестудии "Карусель", передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.

Принадлежащие Всероссийской государственной телерадиокомпании каналы оказались заблокированы из-за того, что их сигнал прекратили ретранслировать американские спутники. СМИ отмечают - местные власти к проблемам с вещанием каналов ВГТРК не причастны.

Как отмечают представители киргизстанского интернет-провайдера "Акнет", у которого возникли сложности с доступом к российским телеканалам, их отсутствие в эфире - явление временное.

Сейчас специалисты проводят работы по организации альтернативного пути для получения сигнала от ВГТРК и возобновления ретрансляции каналов "Россия", "Россия 24", "Россия Культура", "Звезда" и "Карусель" на территории Киргизии.

"В настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания, для стабильной подачи сигнала. Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети", - подчеркивает провайдер.

Точные сроки возобновления вещания российских телеканалов компания "Акнет" не сообщает.

В целом по Киргизии "Российские телеканалы в социальном пакете цифрового телевещания транслируются в обычном режиме, никаких ограничений нет", - заявил Sputnik замминистра культуры и информации Чынгыз Эсенгул уулу.

Отметим. что ретрансляция российских телеканалов является основным инструментов "мягкой силы" России в Киргизии, в то же время аудитория российских телеканалов в стране постепенно снижается - количество людей, предпочитающих потреблять новостной контент на русском языке уменьшается с каждым годом, особенно заметен этот процесс в регионах страны.

Источник - REGNUM
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