Вещание российских телеканалов в Киргизии частично прекращено

00:23 28.05.2022

БИШКЕК, 27 мая 2022, 17:31 - REGNUM В Киргизии у провайдера "Акнет" возникли проблемы с вещанием российских государственных телеканалов - "Россия", "Россия 24", "Россия Культура", "Звезда" и детской телестудии "Карусель", передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.



Принадлежащие Всероссийской государственной телерадиокомпании каналы оказались заблокированы из-за того, что их сигнал прекратили ретранслировать американские спутники. СМИ отмечают - местные власти к проблемам с вещанием каналов ВГТРК не причастны.



Как отмечают представители киргизстанского интернет-провайдера "Акнет", у которого возникли сложности с доступом к российским телеканалам, их отсутствие в эфире - явление временное.



Сейчас специалисты проводят работы по организации альтернативного пути для получения сигнала от ВГТРК и возобновления ретрансляции каналов "Россия", "Россия 24", "Россия Культура", "Звезда" и "Карусель" на территории Киргизии.



"В настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания, для стабильной подачи сигнала. Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети", - подчеркивает провайдер.



Точные сроки возобновления вещания российских телеканалов компания "Акнет" не сообщает.



В целом по Киргизии "Российские телеканалы в социальном пакете цифрового телевещания транслируются в обычном режиме, никаких ограничений нет", - заявил Sputnik замминистра культуры и информации Чынгыз Эсенгул уулу.



Отметим. что ретрансляция российских телеканалов является основным инструментов "мягкой силы" России в Киргизии, в то же время аудитория российских телеканалов в стране постепенно снижается - количество людей, предпочитающих потреблять новостной контент на русском языке уменьшается с каждым годом, особенно заметен этот процесс в регионах страны.