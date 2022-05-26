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|Губернатора Астраханской области России Бабушкина наградили казахстанским орденом "Достык"
08:08 28.05.2022
Казахстан входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров Астраханской области. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти 17 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев посетил в Астраханскую область.
На встрече с губернатором региона Игорем Бабушкиным были обсуждены вопросы по приграничному взаимодействию в свете предстоящего Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ в Оренбурге.
Собеседники отметили позитивную динамику в товарообороте между регионами Казахстана и Астраханской областью. Республика входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров региона. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти 17 млн долларов – на 25% больше, чем за предыдущий год.
Посольство РК в РФ
Отмечается, что потенциал двусторонней торговли на текущий момент пока не раскрыт полностью.
Интенсивно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество. В Астраханской области проводятся мероприятия, популяризующие казахскую культуру, фестивали с участием творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний.
На встрече губернатору области Игорю Бабушкину вручили орден "Достык" II степени.
Как отметил Ермек Кошербаев, награда является признанием заслуг губернатора в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении мира и дружбы между народами.
В рамках поездки посол также посетил АО "Астраханская сетевязальная фабрика" и ООО "Флотпроект".
В Астраханской области численность казахской диаспоры составляет порядка 150 тыс. человек, – больше, чем в любом российском регионе. Казахи являются вторым по численности этносом в Астраханской области после русских.
Данияр Кунафин
Астрахань