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Маски сброшены: прибалтийские режимы показывают свою нацистскую суть, - А.Паулаускас
08:14 28.05.2022

АРТУРАС ПАУЛАУСКАС | 26.05.2022

Первое крупное поражение НАТО на Украине

"Абсурдны обвинения в адрес Украины в культивировании нацизма. Его признаков там никогда не было и нет", – убеждает западных собеседников премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Запрещенный в России "Полк "Азов"* стал легендой всего демократического мира. Кремлю оказалось выгоднее организовать его эвакуацию, нежели позволить, чтобы украинские герои продолжали компрометировать армию московитов", – считает подписант Акта независимости от 11 марта 1990 года Римвидас Валатка.

Президент Латвии Эгилс Левитс многократно подчеркивает, что "российских военных преступников следует немедленно судить в международных трибуналах так же, как судили в Нюрнберге".

"ЕС, НАТО, другие влиятельные организации обязаны приложить максимум усилий для обмена азовцев на пленных русских", – говорят депутаты латышского сейма. Свою страну они видят в роли посредника, который предлагает формулу "один русский за 10 украинцев".

В Эстонии глава МИД Урмас Рейнсалу обвиняет Москву в "фальсификации истории": Кремль сознательно вешает ярлыки нацистов украинским военным ради легитимации агрессии, которую называет специальной военной операцией. Боссы таллинского разведцентра Сил обороны допускают, что в катакомбах "Азовстали" остались ее защитники, "которые пробьются на соединение с основными силами армии и расскажут миру правду о подвигах защитников мариупольского Сталинграда" (эта отвратительная чушь распространяется широко!). Ультраправые из партии EKRE предложили увековечить память о киборгах (?) "Азова" в названиях площадей и улиц.

Прибалтийские ультрас в восторге от украинской актрисы Андрианны Курилец, которая призвала к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил РФ. Девушка с низкой социальной ответственностью с улыбкой перерезает мужчине горло; реклама снята в стиле видеороликов, создававшихся боевиками "Исламского государства"*. Призыв "режь русню!" стал дорожной картой для прибалтийских нацистов на перспективу.

Высказывания разные, суть одна: мы в Прибалтике нацизма не видим, значит, его нет. А не видим потому, что не хотим видеть. "Мы в опасности не только от внешнего нападения, но и от собственного несовершенства, испуга, желания, чтобы нас как-то это обошло" – так литовский серый кардинал Витаутас Ландсбергис охарактеризовал циркулирующие в Балтии настроения титульных наций. По его словам, от России и местных (русских) русскоязычных нужно защищаться любыми способами. Сейм Литвы уже принял поправки к УК, согласно которым предусмотрена уголовная ответственность за "оправдание или прославление российской военной операции на Украине". Первые обвинительные вердикты жителям Паневежиса и Кедайняй, восхищавшимся действиями России и осуждавшим литовскою власть, уже вынесены.

За восхваление нацисткой идеологии наказания не предусмотрены. Потребовалось вмешательство члена парламента Чеслава Ольшевского, чтобы прокуратура обратила внимание, например, на Томаса Шюйписа из местного "гитлерюгенда: "Не секрет, что в русских школах (подозреваю, что и в польских тоже) полно учителей и даже директоров, которые, если бы не боялись, позировали бы на фотографиях с буквой Z. Школы всегда были русскофашистским логовом, и мы ничего не сделали, чтобы это изменить. Сейчас хороший повод очиститься от ватного мусора, шанс ликвидировать "колорадов" раз и навсегда".

Прокуратура согласилась инициировать расследование по статье УК, но антифашисты уверены: дело "сольют" без особых последствий для нациста.

По примеру Сейма Латвии депутаты литовского парламента увлеклись идеей создания "паспорта положительного русского". Его обладателем станет каждый, кто публично осудит РФ, ее политическое и военное руководство, внешнюю политику и выступит "за полное уничтожение агрессивного государства".

Что касается официальной Риги, то там, во-первых, рассматривается проект закона об изгнании через лишение гражданства всех симпатизирующих России (имеющих второе гражданство) и одобряющих "неспровоцированную агрессию против законной власти и народа Украины". Во-вторых, в Латвии ширится движение "За освобождение от советского наследия".

Антифашист Владимир Линдерман сообщает из Риги: "Шествие 20 мая в поддержку сноса всех советских памятников было откровенно профашистским. Организаторы, основываясь на своих нацистских убеждениях, призвали совершить преступление против человечности. И органы власти отнеслись к этому призыву с сочувствием и пониманием".

В Эстонии ситуация аналогична. Кроме того, Таллин больше Вильнюса и Риги поддерживает киевскую хунту оружием и боевой техникой. Среди государств Евросоюза Эстония третья по объемам поставок.

Прибалты во все времена оставались русофобами в большей или меньшей степени. Однако сегодня они "оборзели", выражаясь языком Сергея Лаврова. Звучащие в западноевропейских столицах голоса о необходимости мирного урегулирования украинского кризиса отметаются: война до победы над Россией! Здесь смакуют распад России на клочки, планируют урвать "свое": Литва – Калининградскую область, Латвия – Пыталовский район, Остров и, если повезет, Псков. Эстония – оставшуюся часть Псковской области, включая Гдов…

Эти планы укладываются в ложе общеевропейской антироссийской политики. Суть ее известна из выступления Урсулы фон дер Ляйен в Давосе: "Украина обязана выиграть войну, агрессия Путина обязана оказаться стратегическим поражением".

Поэтому у Москвы нет иного пути, кроме как выстоять и одержать новую всемирно-историческую победу.

Мы начали статью с "Азова", им и завершим. Капитуляция палачей – первое крупное поражение НАТО на Украине. Полк обучали и снабжали по лучшим западным стандартам, вкладывали в него знания лучших военных инструкторов, но украинские "Фермопилы" не устояли. Искусственный миф рассыпался.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653714840


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