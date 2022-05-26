Дети vs учителя. Почему Кыр-школа превратилась в место жестких конфликтов, - А.Бенгард

08:25 28.05.2022

28 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Сюжет: Насилие над детьми



Последний конфликт между учителем и школьницей в Сузаке разделил общество. Одни требовали наказать за жестокое обращение педагога. Другие не исключили вины девочки-подростка, сославшись на ее неподобающее поведение.



Не могут держать себя в руках

На видео ученица громко спорит с учительницей, та поддалась эмоциям и пустила в ход руки, обозвала девочку сволочью. Для объективности назначили судебно-медицинскую экспертизу, ведется следствие. Но педагога уже уволили по статье. Как выяснилось, Мээримгул Эргешбаева окончила колледж в городе Джалал-Абаде по специальности "учитель начальных классов". Но вела в средних классах ИЗО и информатику из-за отсутствия кадров.

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Это не первый скандал за учебный год, который подходит к концу. Похожий случай произошел в школе-гимназии № 1 в селе Лебединовка. Одноклассники ученика сняли на видео, как преподаватель била подростка, а тот пытался прикрыться руками. Родители учащихся потребовали уволить учителя, утверждая, что избиения детей происходили систематически. Педагогу объявили выговор, после чего она написала заявление на увольнение по собственному желанию. Однако вскоре "из любви к своей профессии" вернулась к работе.



Физрук и по совместительству директор школы № 83 в Кара-Суйском районе сломал ногу ученику. Очевидцы утверждали, что восьмиклассника педагог ударил намеренно. После разбирательств он уволился.



Преподаватель Нижне-Алаарчинской средней школы несколько раз ударила ученика седьмого класса шваброй и сломала его телефон...



Продолжать можно еще долго. Вряд ли в такой недружественной атмосфере у детей будет большая тяга к знаниям и любовь к школьным будням.



Кто виноват?

Причин конфликтов называют несколько: перегруженность школ, усталость и эмоциональное выгорание педагогов, соцсети и свободный доступ к интернету у детей, занятость родителей и нежелание воспитывать подрастающее поколение, перекладывание всей ответственности на школу.

Чиновники и учителя регулярно говорят об отсутствии элементарного воспитания у детей. "Воспитание в первую очередь получают в семье, а потом уже в школе. Школа должна находиться в тесном контакте с родителями, работа по воспитательной части будет усилена", - заявил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.



В школе не должно быть агрессии и насилия. Я прошу учителей, какая бы ни была ситуация, ни в коем случае не поднимать руку на детей.



Алмазбек Бейшеналиев

"Учитель - взрослый человек. Этим все сказано. Он не имеет права поднимать руку на детей, как бы его не доставали и какие бы причины не были (проблемы дома, неуважительное отношение в обществе, эмоциональное выгорание)", - согласна с министром школьный психолог Асель Суюмбаева.



Она подчеркнула, что работать с детьми очень непросто, это энерго- и трудозатратный процесс. Должно быть призвание работать в школе, а у некоторых его нет.



Нередко на педагогический поступают студенты с низкими баллами по Общереспубликанскому тестированию, чтобы получить хоть какой-то диплом. Потом такие кадры идут в школу, чтобы где-то работать.



"Учителя берут очень много нагрузки, чтобы больше получать. На них лежит столько ответственности! Много бумажной волокиты и разных начальств. Об их эмоциональном состоянии никто не заботится, - сказала психолог в беседе с 24.kg. - Раз уж дети - это будущее страны, то государство должно быть заинтересовано в том, чтобы учителя были нормальные, обеспеченные. Почему бы не ввести в каждой школе по всей республике штаты психологов?"



Представляете, мы отправляем своих детей в руки незащищенных, озлобленных, унижаемых родителями, детьми и начальством людьми. Кого может воспитать униженный учитель? Только раба, униженного человека. Почему мы об этом не думаем?



Асель Суюмбаева

Что делать?

"Нужно поднимать статус учителя, обеспечить педагогам достойную зарплату, дать возможность отдыхать. При этом ужесточить требования, чтобы в школе не оказались случайные люди, когда делать нечего, и другой работы нет, особенно в селе", - сказала Асель Суюмбаева.

Обществу, по ее мнению, нужно давать знания: "Общество - это все взрослые люди, которые вышли из школы. Почему бы не бросить большинство сил и средств на развитие школы, чтобы там работали устойчивые люди, которые могли позаботиться не только о себе, но и о других? Если государство позаботится об учителях, они тоже в долгу не останутся и будут заботиться о детях. Нужно обеспечить хорошими психологами все школы. Это уже вопрос к вузам - выпускают ли они достаточно профессиональных кадров, и чиновникам - чтобы была хорошая зарплата у психологов".



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Вместе с тем Асель Суюмбаева считает неподобающее поведение детей огромной недоработкой родителей, которые не научили элементарным правилам поведения своего ребенка. Хамство по отношению к учителю просто неприемлемо.



"Ученики - это всегда отражение родителей. Наибольший стыд в таких случаях должны испытывать родители. Ведь это твой продукт, то, что ты сотворил своими руками, своими действиями и поведением, - отметила она. - Нужна четкая, единая государственная политика, говорящая о том, что родители воспитывают своих детей, а учителя соблюдают статус и все, что к нему прилагается. При этом у педагога должна быть возможность выговориться и получить помощь".



Координатор "Школы матерей" по Чуйской области, учитель Динара Сарбашова уверена: в любом конфликте виноваты обе стороны. В таких случаях, она считает, нужно вызвать родителей учащегося и спокойно выяснить причины плохого поведения и суть претензий.



"Некоторые учителя просто так попали в школу, не знают ни профессии, ни своих компетенций. У родителей же агрессивное отношение к школе и учителям, связь со школой на низком уровне. Они не знают, как живет школа. Воспитание должно начинаться с семьи, взрослые должны постоянно объяснять детям, кто такой учитель и что школа - это святое место. Ученики должны знать, куда и зачем они идут", - отметила она.



Даже если дети не занимаются, не выполняют домашнюю работу, ведут себя плохо, учитель должен быть терпеливым и ни в коем случае не проявлять агрессию.



Динара Сарбашова

По словам главного специалиста управления образования мэрии Бишкека Гузель Турдубаевой, в любом конфликте нужно разбираться.



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"Должна быть тесная взаимосвязь между учителем, родителем, школой и ребенком. Ученик может по-другому преподнести родителю информацию. А мы, взрослые, сейчас любую информацию воспринимаем в штыки. Поэтому я бы посоветовала всем спокойствия, более здраво мыслить и воспринимать любую ситуацию аккуратно и осторожно. Сейчас сразу все выкладывают в соцсети, - посетовала она. - Хотя можно было бы сначала разобраться в школе, все перепроверить. Есть классный руководитель, администрация, за круглым столом можно выговориться".



"Разумеется, применение физической силы неприемлемо. Есть этика педагога. В начале учебного года в каждой школе и детсаду проводятся собрания, где по памятке это разъясняют. Но в течение учебного года могут возникать различные конфликтные ситуации, разбираемся с каждым конкретным случаем. В столичных школах есть психологи, социальные работники, оказывается помощь классным руководителям, действует совет профилактики. Надо доброжелательно относиться друг к другу и ценить труд каждого, в первую очередь учителя", - резюмировала Гузель Турдубаева.