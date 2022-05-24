Чума для гомиков. Оспа обезьян - исключительно западная болезнь XXI века

08:41 28.05.2022

Оспа обезьян - исключительно западная болезнь XXI века | Русская весна

Оспа обезьян: так ли страшна? И в действительности надо ли жителям стран, которые не следуют модным тенденциям "прогрессивного" Запада, быть обеспокоенными так, как призывает Байден?



Испания стала третьей страной, в которой зарегистрированы случаи обезьяньей оспы у мужчин (после Великобритании и Португалии), 18 мая пишет The Guardian. В связи с чем министерство здравоохранения Испании выпустило обращение, что все заболевшие мужчины имеют половые контакты с другими мужчинами. И заболевание может потребовать лечения в больнице.



То есть самому простому человеку из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР эта болезнь не страшна. Вовсе не из-за границ, а так как у людей присутствуют высокие моральные принципы и семейные ценности, сложившиеся в культурно-историческом развитии.



Чего нельзя сказать о коллективном Западе.



Британская Daily Mail сообщает, что из-за высокого уровня заболевания гомосексуалистам будет предложена вакцинация. ВОЗ, в свою очередь, хочет собрать срочное собрание. Но разве эта структура создавалась для этого?



США - оплот защиты прав всех мастей непотребства, где общественники подготовили и уже давно опубликовали "Доклад Беллармина", в котором говорится, что один гомосексуалист имеет от 20 до 106 партнеров в год. Только вдумайтесь в эти цифры. При этом опрашиваемые сознались, что их половые связи происходят в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотиков либо в обстановке оргии.



Стоит ли при таком положении удивляться вспышке обезьяньей оспы.



Для сравнения: среднестатистический гетеросексуальный мужчина в течение всей жизни имеет опыт не более восьми сердечных историй с дамами, из которых одна и есть та самая единственная спутница.



С такими впечатляющими данными из доклада стоит напомнить, что геи - это большинство случаев гонореи, 60% всех случаев сифилиса и в целом всех ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем, - прим. РВ).



И весь этот якобы прогрессивный Запад настроен на спасение жизней разносчиков инфекций?



Но, может быть, на Западе нет проблем и они могут позволить себе заморочиться и подумать, как сохранить жизнь извращенцам? Рассмотрим на примере США. По данным Соntrymetrs info, рождаемость в стране ничуть не упала, и даже наблюдался прирост на 11 460 723 человека в 2022 году. Однако в Америку почти ежедневно мигрирует 1992 человека. И в отчете не указана национальность рожениц в американских роддомах. Соответственно, можно сделать вывод, что положительная демография в США лишь за счет семей мигрантов с традиционными ценностями.



Законотворчество этой страны стоит отдельного внимания. В марте этого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выдвинул скандальный законопроект в отношении новорожденных детей.



"Законопроект, находящийся на рассмотрении юридического комитета генеральной ассамблеи штата Калифорния, направлен на узаконивание убийства младенцев после их рождения", - передает LifeSiteNews.



Предполагается, что это защита репродуктивных прав женщин и в течение 28 дней после рождения ребенка она (женщина) не несет ответственности за его жизнь, что открывает огромные возможности для различных преступлений. Стоит отметить, закон пока что на рассмотрении. Однако одно его внесение на рассмотрение говорит о бесчеловечности власти.



Само же западное общество воспитывается в толерантном духе, где в детсадовском возрасте уже необходимо просвещаться. В результате опросов you gov, каждый четвертый житель США, рожденный после 2000 года, идентифицирует себя как ЛГБТ-персона.



Как видно, в США немало своих серьезных противоречий. Правительство помешалось на правах ЛГБТ-движения, которые несут серьезные заболевания, совершенно не думая о семейной политике для своего населения (в Штатах социальных программ для молодых семей нет), а иногда откровенно вредя своими действиями, при этом навязывая свою модель поведения "партнерам".



Екатерина Агеева, специально для "Русской Весны"

24.05.2022