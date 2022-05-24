Чем обязана Центральная Азия русскому языку, - М.Залиханов, С.Степанов

09:04 28.05.2022

Еще раз о фундаменте исторической памяти на постсоветском пространстве



Об авторе: Михаил Чеккаевич Залиханов – академик, заместитель председателя Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, доктор географических наук, профессор; Станислав Александрович Степанов – доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель Международного независимого эколого-политологического университета, ученый секретарь Комиссии РАН по изучению научного наследия академика Н.Н. Моисеева.



Чингиз Айтматов: "С русским народом мы живем бок о бок более 100 лет. У нас нет ничего такого, что разделяло бы нас". Фото Андрея Романенко.



В Российской академии наук прошли ХХX Моисеевские чтения – Научно-практическая конференция "Россия в ХХI веке: образование как важный цивилизационный институт развития и формирования российской культурно-исторической идентичности", организованная Комиссией РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых. Исследователи, преподаватели вузов и педагоги общеобразовательных школ России, Беларуси, Украины, Киргизии и ряда стран дальнего зарубежья обсудили проблемы образования в условиях цивилизационного противостояния России и Запада.



В чем сущность и направленность образования в России – формировать потребителей с гедонистической установкой или созидателей своей судьбы и творцов заслуженного успеха в жизни? Каковы отличительные особенности отечественного образования в условиях цивилизационного противостояния России и Запада? Какие лучшие традиции и опыт отечественного образования, в том числе советского периода, можно использовать в реформировании российского образования и в практике научно-педагогической деятельности? Эти и многие другие важные вопросы были в центре обсуждения на конференции.



Значительный вклад в их рассмотрение на Моисеевских чтениях сделали ученые Киргизии. Они представили доклад "Русский язык как объединитель и фундамент исторической памяти на постсоветском пространстве" и презентацию книжной серии "Евразийцы-созидатели".



Одному из авторов, прожившему много лет в Киргизии после Великой Отечественной войны и познавшему красоту русского языка благодаря русской учительнице в селе Ивановка в Киргизской ССР, особенно хочется отметить, что издание книг этой серии – заметное событие в научной, культурной и общественной жизни не только в современной Киргизии, но и на всем постсоветском пространстве. Действительно, даже простой перечень названий этих документально-биографических монографий впечатляет: "Чингиз Айтматов. Человек-Вселенная", "Евразийские хроники Н.М. Пржевальского", "К.К. Юдахин. Объединяя Центральную Азию словом", "Е.Д. Поливанов. Неоконченная лингвистическая симфония". Научный редактор серии – В.И. Нифадьев; авторы-составители – Л.И. Сумароков, О.Л. Сумарокова.



Мысль Чингиза Айтматова о том, что язык народа – это феномен, ценность… достояние общечеловеческого гения, – главный лейтмотив данной серии. Книги раскрывают значение русского языка в межэтнических отношениях, политической культуре и истории.



Важно отметить мультипликативный эффект распространения по всему миру на русском языке, в частности, произведений Чингиза Айтматова. "И если мои произведения изданы сейчас при посредстве русского языка на многих языках мира, то тем самым русский язык укрепляет позиции моего родного киргизского языка, способствует его утверждению и свидетельствует о его внутренних возможностях", – подчеркивал сам писатель. Иллюстрация этого эффекта – постановка балета "Асель" по мотивам повести писателя "Тополек мой в красной косынке" на сцене Большого театра Союза СССР, значительная фильмография писателя, состоящая из 23 художественных фильмов, театральные постановки во многих театрах страны и за рубежом.



"С русским народом мы живем бок о бок более 100 лет. У нас нет ничего такого, что разделяло бы нас. Напротив, мы во всем едины: в труде, в борьбе, в мечтах", – подчеркивал Айтматов в одном из главных своих литературоведческих произведений "В соавторстве с землею и водою".



Не меньшее влияние на развитие киргизской культуры оказала деятельность замечательного русского путешественника Н.М. Пржевальского. Антон Павлович Чехов в некрологе, посвященном этому великому подвижнику, писал: "В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны как солнце".



В книге "Евразийские хроники Н.М. Пржевальского" показана его роль не только как путешественника, но как просветителя и созидателя. "При всех здесь четырех путешествиях, – подчеркивал Н.М. Пржевальский, – мне постоянно приходилось быть свидетелем большой симпатии и уважения, какими пользуется имя русское среди туземцев, за исключением лишь Тибета, где нас мало знают, зато среди других народностей Центральной Азии их стремления к России достигают весьма высокой степени".



В начале нулевых Михаил Залиханов при поддержке академика и тогдашнего президента республики Аскара Акаева инициировал неотложные мероприятия по сохранению Мемориального музея Н.М. Пржевальского близ г. Каракола.



Великий русский киргиз – Константин Кузьмич Юдахин, видный советский тюрколог, лексикограф, знаток живых тюркских языков и древнетюркской письменности, был впечатлен от общения с Евгением Дмитриевичем Поливановым. "Поливанов был обычным гениальным человеком", – писал о нем Виктор Шкловский. Неоценим вклад Юдахина в издание на русском языке четырехтомного варианта достояния киргизов – "Манас. Киргизский героический эпос". Труд был выпущен в 1984 году в издательстве "Наука".



Как отмечают авторы книги "Е.Д. Поливанов. Неоконченная лингвистическая симфония", ученый, получивший в 28 лет профессорское звание, знавший лингвистически не меньше 35 языков, написавший грамматику японского, китайского, бухаро-еврейского, дунганского, мордовского, туркменского, казахского, таджикского языков, привлекал эрудицией, практичностью, целеустремленностью и гениальностью.



Научный вклад Е.Д. Поливанова и К.К. Юдахина в киргизскую филологию заслуживают дальнейшего исследования, систематизации и популяризации среди новых поколений интеллигенции и национальных научных кадров.



К чести авторов издания серии "Евразийцы-созидатели" Леонида Ивановича Сумарокова и Ольги Леонидовны Сумароковой, осуществленного в Кыргызско-Российском славянском университете им. Б.Н. Ельцина, следует подчеркнуть, что книги получились яркими, хорошо иллюстрированными, насыщенными ранее не публиковавшимися документами и фотографиями. Это безусловная авторская удача исследователей.



Однако издание "Евразийцы-созидатели" невольно наводит и на довольно грустные размышления. Сегодня на Западе усиливается разжигание русофобии, "отмена" русской культуры. К сожалению, сигналами проявления этой деградации в ряде стран на постсоветском пространстве стал переход в языковой культуре с кириллицы на латиницу. Причем не из соображений эволюционного развития национальных языков, а исходя из политической конъюнктуры, далекой от культуры и насущных потребностей народов. На этом фоне издание таких книг, как серия "Евразийцы-созидатели", – это фактически культурный созидательный акт. Его цель – сохранение всего лучшего, что выработало культурно-историческое содружество народов, входивших некогда в СССР, и привнесло в культуру мировую.



24.05.2022