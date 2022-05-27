Российская денежная система работает на победу, - Олег Щукин

11:41 28.05.2022

на войне как на войне, предсказуемость действий всегда снижает их эффективность

Олег Щукин



Решение Банка России снизить ключевую ставку до 11% годовых, а также смягчение им нормативов по продаже валютной выручке (срок увеличен до 120 дней, объем уменьшен с 80% до 50%) и мгновенное ослабление рубля к ведущим "санкционным валютам" в нынешней ситуации нельзя рассматривать исключительно в финансово-экономической плоскости, по критериям "мирного времени". Но это касается не только видимых внутренних следствий принятых решений (за два дня 25-26 мая курс доллара вырос на 10,21%, а евро - на 11,25%). Это касается более широкого контекста происходящих событий.



Прежде всего, не стоит забывать, что "центры принятия решений" коллективного Запада еще 24 мая пошли ва-банк, распоряжением минфина США фактически запретив России обслуживать свой внешний долг, угрожая нашей стране дефолтом и даже кросс-дефолтом с последующим изъятием всех зарубежных активов, государственных и корпоративных. Мол, если вход на глобальный рынок стоил рубль, то за противодействие установленному там "порядку, основанному на правилах", придется расплатиться не двумя и не десятью рублями, а всей имеющейся собственностью.



Конечно, все это весьма быстро поставит крест на "империи доллара", но эта "империя", как известно, уже давно изжила себя, - вместе с глобальным рынком однополярного мира Pax Americana, который она обслуживала. "Удачное банкротство - верный путь к миллиону", гласит бизнес-мудрость из тех времен, когда миллион долларов еще был синонимом настоящего богатства. Сейчас счет идет уже на триллионы. И сорвать такой куш, после чего "хлопнуть дверью", - один из вполне вероятных сценариев дальнейшего развития событий.



Поэтому финансово-экономические власти России отреагировали на сигнал из Вашингтона аналогичным сигналом. При этом рассматривать ослабление рубля как возврат к некоему "равновесному" или "справедливому" обменному курсу - вполне понятное лукавство. При официальных цифрах ВВП российской экономики примерно в 130,8 трлн рублей и оценке МВФ в 4,49 трлн долларов по итогам 2021 года, налицо соотношение рублей к доллару на уровне 29,13 единиц нашей валюты за единицу американской, а если учесть, что объем национальной денежной массы (агрегат М2) даже сейчас ниже 70 трлн рублей, причем около трети этого объема составляют депозиты, данное соотношение должно быть еще ниже.



Как справедливо отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, "чрезмерное" укрепление обменного курса рубля ведет к ослаблению конкурентоспособности национальной экономики вследствие удешевления импорта, подорожания экспорта и себестоимости внутреннего производства. Правда, в его выступлении речь шла о восстановлении каналов импорта и, видимо, снятии санкций с российского экспорта и международных финансовых транзакций, видимых перспектив чего пока не наблюдается, - напротив, США и их союзники всемерно усиливают давление на нашу страну.



Но, возможно, "наверху" уже есть иная информация по данному поводу. Точно так же не исключена возможность оперативного маневра силами и средствами в зависимости от текущих изменений ситуации. На войне как на войне, предсказуемость действий всегда снижает их эффективность. Стоит добавить, что отсечение российской экономики от внешних источников финансирования (в том числе - рефинансирования через офшорные механизмы), как верно обозначил ряд экономистов, для реализации необходимых и дополнительных инвестиционных проектов (включая инфраструктурные) потребует существенного увеличения бюджетных расходов, для которых низкий обменный курс рубля означает девальвацию доходов от экспорта. Соответствующие данные не публикуются с начала специальной военной операции, но есть все основания предполагать, что они выросли даже по сравнению с уровнем 2021 года, когда составили 491,58 млрд долл. (+46,13%), составив 27,68% номинального (по обменному курсу) ВВП нашей страны. Какой-то оптимальный диапазон здесь, несомненно, существует, и выходить за пределы этой "золотой середины" действительно не стоит.



То же самое касается и роста цен. По данным Росстата за неделю 14-20 мая в России впервые за долгое время была зафиксирована дефляция - на уровне 0,02%. Одновременно было заявлено о повышении социальных выплат различным категориям населения, так что цены, видимо, будут более-менее стабилизированы на новом уровне. В условиях жесткой конфронтации с коллективным Западом и по сравнению с тем, что происходит "по другую линию фронта", данную ситуацию нельзя назвать трагической, а курс российских властей - ошибочным. Скорее, наоборот. Российская денежная система, как и вся национальная экономика, работает на победу.



27 мая 22