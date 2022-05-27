К новому Афганистану подошли по-старому. Страну пытаются сделать безопасной для соседей, но пока безуспешно, - "Къ"

12:03 28.05.2022

Центральноазиатское турне американской делегации во главе с помощником госсекретаря США Дональдом Лу совпало по времени с международной встречей в Душанбе, где в адрес Вашингтона было высказано немало нелестных слов. Целью заседания высокопоставленных силовиков стран региона было обсуждение ситуации в Афганистане, контролируемом талибами. Представлявший Россию секретарь Совбеза Николай Патрушев заверил: после "позорного бегства" из Афганистана США и их союзники лишаются права "играть там в свои геополитические игры", но при этом должны активнее всех участвовать в восстановлении страны.



Властям Таджикистана пришлось одновременно принимать в Душанбе иностранных чиновников с противоположными взглядами по многим вопросам. Первым был помощник госсекретаря США Дональд Лу, который в четверг встречался с главой таджикского МИДа Сироджиддином Мухриддином, а в пятницу посетил Казахстан. А вторым - секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, который 26–27 мая находился в Душанбе и в пятницу там принял участие в заседании по афганскому вопросу. Вместе с ним эту тему обсудили высокопоставленные силовики из Индии, Ирана, Китая, а также Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.



На похожем мероприятии в Душанбе (правда, под эгидой Шанхайской организации сотрудничества) Николай Патрушев был год назад, когда запрещенное в России движение "Талибан" еще не заняло Кабул, но уже развернуло наступление на другие крупные города. При этом заявления дипломатов и чиновников, звучавшие тогда и сейчас, выглядят настолько похоже, что напрашивается неприятный вывод: ожидания тех, кто надеялся увидеть мирный и безопасный Афганистан, не оправдались.



"Главы делегаций подтверждают принцип невмешательства во внутренние дела Афганистана и отмечают, что механизмы установления прочного мира и согласия должны быть выработаны в соответствии с принципом "Самими афганцами, под руководством афганцев и контролироваться афганцами"",- говорится в заявлении по итогам встречи.



Такая же формулировка, правда, чаще в английской версии ("Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled") присутствовала практически во всех декларациях и заявлениях по Афганистану в 2020–2021 годах, однако касалась она мирного процесса, который так и не привел к позитивным результатам. В итоге власть в Афганистане действительно принадлежит только афганцам, но лишь из движения "Талибан".



"Главы делегаций отмечают недопустимость использования международными террористическими организациями территории Афганистана для укрытия, обучения, планирования или финансирования любых террористических актов против стран региона,- далее говорится в тексте заявления.- Главы делегаций подтверждают намерение о налаживании сотрудничества по оперативному обмену информацией между приграничными с Афганистаном государствами и другими заинтересованными странами о ситуации, связанной с деятельностью деструктивных групп".



Эти слова тоже выглядят буквально заимствованными из прошлых резолюций, подпись под которыми ставили в том числе и талибы - вплоть до Дохийского соглашения, которое определило условия вывода войск НАТО из страны. Но, добившись абсолютной власти, победить все остальные террористические группировки талибы не смогли. Это признал и сам Николай Патрушев в своем выступлении.



"В стране функционирует порядка двадцати группировок, крупнейшей из которых является афганский филиал ИГИЛ (имеется в виду запрещенное в России "Исламское государство".- "Ъ") - "Вилаят Хорасан". Численность боевиков "Аль-Каиды" (также запрещена в России.- "Ъ") в Афганистане также растет и в настоящее время составляет около 1 тыс. человек",- заявил он.



При этом, по словам господина Патрушева, эти боевики "комфортно чувствуют себя на афганской земле" и в случае весьма вероятного обострения продовольственного кризиса в Афганистане могут попасть в страны Центральной Азии под видом беженцев. Правда, 80% афганских беженцев все же принимают на себя не постсоветские республики, а Иран и Пакистан.



"Поток миграции в страны Центральной Азии маловероятен, потому что пути к границе полностью перекрыты талибами,- пояснил "Ъ" информированный источник в Душанбе, настоявший на анонимности.- Местные правительства к тому же ясно продемонстрировали, что не собираются принимать большое число афганцев. Как показал опыт последних месяцев, основной поток беженцев из Панджшера и других регионов, охваченных партизанских движением, сегодня направляется во внутренние области Афганистана, прежде всего в Кабул, а не на север, в сторону границы с бывшими советскими республиками".



Военные США нашли виновных в августовском хаосе в Кабуле

Напомним, что "партизанское движение" в Панджшере и других северных провинциях Афганистана, о котором говорит собеседник "Ъ", состоит в основном из таджиков под руководством полевого командира Ахмада Масуда, которые не согласились с властью талибов. При этом как раз 27 мая их представитель Али Майсам Назари сообщил о локальном успехе. "В результате вчерашних ночных столкновений в Панджшере убито 27 талибов. Наступление талибов на позиции Фронта сопротивления отбито",- сообщил он в Twitter.



Господина Патрушева, как следовало из его выступления, беспокоит не только поток людей, но и поток оружия.



"Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов - нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы,- продолжил Николай Патрушев, ясно давая понять, что Афганистан по-прежнему нельзя назвать безопасным соседом.- В основном речь идет о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении".



Вину за все происходящее господин Патрушев уверенно возложил на США и НАТО. "Убеждены, что после всего, что Запад натворил на афганской земле, он просто не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры. В то же время США и их союзники, как причинившие самый значительный ущерб Афганистану, должны нести основное бремя расходов по его восстановлению",- резюмировал секретарь Совбеза. Сами талибы, кстати, в пятницу тоже обрушились с критикой на США, призвав их "без предварительных условий разморозить активы Афганистана и снять все экономические санкции".



Впрочем, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани дал понять, что активнее надо быть и самим региональным игрокам. "Если мы хотим ограничить вмешательство США в дела Афганистана, то нужно сотрудничать друг с другом для разрешения проблем народа этой страны, включая экономические трудности",- заявил он на заседании.



Помощник госсекретаря США совершил турне по Центральной Азии

Так или иначе, никаких принципиально новых рецептов по исправлению ситуации на встрече предложено не было. "Главы делегаций отметили инициативу Республики Таджикистан по созданию "пояса безопасности" вокруг Афганистана. Они также приветствуют "инициативу Тунси" соседних с Афганистаном стран по поддержке экономического восстановления, практического сотрудничества с Афганистаном, деятельность "Московского формата" по Афганистану, "расширенной тройки", контактной группы ШОС-Афганистан и других механизмов, нацеленных на урегулирование ситуации в Афганистане и постконфликтное восстановление страны",- говорится в резолюции.



Напомним, что и "Московский формат", и "расширенная тройка", и группа ШОС-Афганистан существуют не первый год, но так и не смогли привести к желаемым результатам. Последнее заседание "расширенной тройки" (Россия, США и Китай плюс Пакистан) в Москве и вовсе пришлось на 10 августа 2021 года - за пять дней до падения Кабула. Между тем, "инициатива Тунси" относительная новая - она названа в честь министерской встречи по Афганистану в китайском городе Тунси 31 марта текущего года.



"Социально-экономическое положение Афганистана действительно лишь ухудшается. У международного сообщества, на мой взгляд, и не было иллюзий относительно резких изменений с приходом талибов, но были и есть различия в подходах к решению проблем",- заявила "Ъ" директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова, отметив в этой связи важность "сверки часов" по этой теме.



Между тем бывший афганский дипломат Гаус Джанбаз сказал в разговоре с "Ъ": "Из происходящего становится очевидно, что никаких целей по стабилизации ситуации в Афганистане никто изначально и не ставил, никто на это и не рассчитывал. Цель у региональных игроков была одна - выдавить из Афганистана США и НАТО. Она достигнута". В остальном, как резюмировал собеседник "Ъ", "положение вещей такое же, как и раньше": "Афганистан нуждается в международной поддержке, в то время как на его территории действуют группировки, угрожающие региону".



Кирилл Кривошеев



27.05.2022,