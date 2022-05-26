В лесах Амазонии нашли древние поселения. Эльдорадо?

14:11 28.05.2022

Айбек СУЛТАНОВ



В лесах Амазонии нашли древние поселения



Фото nature.com. Изображение, полученное с помощью лидара, раскрывает скрытый город. Полученные с помощью лидара данные нанесли на карту



В обнаруженных лидаром местах региона Льянос-де-Мохос (Боливия) жил таинственный народ Касарабе. "Потерянная" доиспанская цивилизация существовала в бассейне Амазонки с 500 по 1400 годы нашей эры, говорится в исследовании ученых Немецкого археологического института, опубликованном в журнале Nature.



Благодаря современным технологиям исследователям удалось выяснить, что поселения были огромными и сложно устроенными. Всего нашли 15 точек обитания людей. Многие из них связывала система дорог. Ученых также заинтересовали прямоугольные платформенные насыпи и конические пирамиды (высотой до 22 метров), расположенные внутри поселений.



"Наши результаты показывают, что модель расселения культуры Касарабе представляет собой тип тропического урбанизма с низкой плотностью населения, который ранее не был описан в Амазонии", - отметили специалисты.