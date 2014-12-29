Турецкая оппозиция поднимает ставки в торгах с Западом

14:15 28.05.2022

В Анкаре опять заговорили о закрытии военных баз НАТО и даже выходе из альянса



Ирина Гусева

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Владимир Джаралла



Турция все громче заявляет о себе как о значимом геополитическом игроке. Позиции по российско-украинскому конфликту, по Сирии, по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО ясно показывают, что у Анкары на все есть свое мнение, и она не обязана во всем соглашаться с Западом и, в частности, с США.



В Анкаре фактически выставили ультиматум как Финляндии и Швеции, так и НАТО в целом относительно условий вступления скандинавских стран в альянс. На прошедшем в четверг Совбезе Турции Анкара призвала финнов и шведов учитывать ее опасения при процессе членства в НАТО.



"Турция призывает страны, которые нарушают международное право, поддерживая терроризм, положить конец такому отношению и принять во внимание опасения Турции в вопросах безопасности", - говорится в заявлении турецкого СБ. Турция требует письменных гарантий от Швеции и Финляндии в том, что они не будут поддерживать организации, признанные в республике террористическими.



Если официальные власти пока выступают с требованием уважать мнение Анкары по различным международным вопросам, то оппозиция высказывается куда более радикально. Лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предлагает закрыть в стране все военные базы США. Его инициатива последовала после недавнего заявления лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели о возможности выхода Анкары из НАТО.



"Если нынешняя ситуация заведет в тупик, следует внести на повестку в качестве альтернативы вопрос о выходе из НАТО", - высказался Бахчели, выступая в парламенте на заседании фракции возглавляемой им партии, добавив, что Финляндия и Швеция "не приняли во внимание законные возражения Турции относительно их членства в НАТО".



Примечательно, что ПНД является партнером по коалиции с правящей в Турции Партией справедливости и развития (ПСР). По мнению Бахчели, Турция и раньше жила без НАТО и дальше может без нее обойтись.



Кылычдароглу напомнил о предложении ПНД, однако пока предлагает не спешить. По его мнению, НАТО необходима для Турции, однако он "хотел бы убедиться, насколько искренней является власть".



"США заполонили базами Грецию, их цель очевидна. Пусть они (правящая коалиция - ред.) внесут в парламент законопроект о закрытии в Турции военных объектов США, мы его поддержим", - цитирует ТАСС его сообщение в Twitter.



По словам политика, возглавляемая им партия выступает против неолиберализма и, соответственно, нахождения на территории страны иностранных военных. НРП готова сделать для этого все зависящее, но хочет знать готовы ли к этому "власть предержащие".



Турецко-американское военное сотрудничество осуществляется с 1954 года. Сейчас в Турции в интересах США и НАТО используется свыше 50 военных баз и объектов, и не раз звучали призывы об их закрытии, однако до дела пока не доходило. Самым крупных из них является авиабаза Инджирлик, где дислоцируются самолеты тактической авиации американских ВВС.



Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев считает подобные заявления оппозиции серьезными, но не видит для них почвы.



- Это, скорее, желание примкнуть к той критике, которая звучит со стороны правящей партии, правительства в адрес НАТО в связи с тем, что НАТО фактически заняла не сторону члена альянса - Турции, а тех, кто только претендует на вступление в НАТО, то есть Швеции и Финляндия. Такой расклад Анкару не устраивает, соответственно, была критика и определенные заявления со стороны турецких властей. В условиях такой атмосферы оппозиция видимо решила показать себя в более радикальном ключе.



Буду ли они реально делать то, что озвучивают, - большой вопрос с учетом того, что происходят регулярные встречи, в том числе с послами западных союзников. Говорить о том, что база Инджирлик и другие не будут предоставляться в аренду союзникам по НАТО - это попытка оседлать текущую конъюнктуру, сыграть на царящей в Турции атмосфере.



Турция выдвинула Финляндии и Швеции требования, которые адекватны для обычного турецкого обывателя, - прекращение поддержки террористических группировок и снятие ограничений на экспорт в Турцию определенных видом вооружений. Подобные требования приемлемы. Мне кажется, что оппозиция пытается бежать впереди паровоза.



Предстоят выборы. Шесть оппозиционных партий объединились, пытаются нащупать общие знаменатели, но все сложно. Я бы не стал особо верить в заявления тех, кто говорит об этом сейчас.



"СП": - Есть вероятность, что Турция выйдет из НАТО?



- В ближайшей перспективе вряд ли. Им надо дождаться ближайшего саммита НАТО, который запланирован на 29−30 июня в Мадриде. Если Турцию не удовлетворят, не предложат альтернативу, если Финляндия и Швеция не выполнят требования или выполнят частично, то тогда, конечно, встанет вопрос о том, чтобы какие-то вопросы были решены за счет усилий ее союзников по НАТО. В основном это касается вопросов безопасности.



Известно, что Турция огорчена, разочарована и даже раздражена тем, что взаимодействие между США и международной коалицией по борьбе с ИГИЛ*, с одной стороны, и прокурдскими отрядами самообороны продолжает расти. С другой стороны, чаяния по безопасности на иракском направлении игнорируются. Это не вызывает энтузиазма в Турции по поводу расширения взаимодействия с западными партнерами по НАТО.



Крымский политэксперт Владимир Джаралла считает, Турция решила воспользоваться моментом с вступлением двух стран, с которыми у Турции сложные отношения, в НАТО, чтобы получить наибольшую выгоду.



- Цели в торгах, которые ведет Турция, прозрачны. В отношении Финляндии и Швеции Турция хочет добиться изменения их политики в отношении курдских политических формирований, вплоть до высылки активистов из этих стран и их депортации в Турцию, где, понятно, судьба у них будет весьма печальна.



С другой стороны, используя этот инструмент, Турция сейчас стремится получить для себя определенные выгоды внутри европейского сообщества и НАТО. Как известно, существует поразительная история, когда против страны НАТО были другими странами альянса введены санкции в связи с тем, Турция приобрела российскую противоракетную систему. Сейчас в ходе переговоров Турция настаивает на том, чтобы эти ограничения были сняты и даже на максимальном возращении в технологические программы, которые реализует США в отношении, в частности, самолетов.



Все это сопровождается соответствующим эмоциональным фоном - громкими заявления, угрозами, вплоть до того, что можно обойтись и без НАТО. Пока все относится именно к этой категории.



"СП": - Можно ли всерьез рассматривать угрозу выхода Турции из НАТО?



- Думаю, нет. За эти годы у Турции сформировались очень плотные связи со странами НАТО, прежде всего, с США как по подготовке военных кадров, так и в технологическом, разведывательном и ином взаимодействии. Кроме того, нахождение в НАТО для Турции всегда было серьезнейшей гарантией безопасности на самом высоком уровне. Говорить, что Турция всерьез рассматривает вариант выхода - сильнейшее преувеличение.



Другое дело, чем закончится этот торг. В настоящий момент любопытна реакция со стороны американцев - она была очень прохладна и фактически было объявлено, что этим шантажом их не пронять. В результате антиамериканская риторика в Турции заметно снизилась в отношении этого вопроса.



Остальные страны также полагают, что это не слишком большая опасность со стороны Турции. Об этом свидетельствует то, что вероятно по их совету начались переговоры между делегациями Финляндии и Швеции с Турцией. Они не привели ни к какому результату, но в данном случае это традиционный европейский подход - может и не нужен никакой результат, переговоры иногда важнее любого результата.



"СП": - Могут громкие заявления оппозиции быть связаны с предстоящими выборами?



- Это вполне возможно, потому что речь идет о необходимости получить голоса избирателей. Правда вопрос в том, насколько это соответствует настроению избирателей. Скорее, да, но в плане турецкого национализма - "мы гордая нация, что нам указывать, можем без вас обойтись". Вопрос в том, насколько это привлечет больше голосов. Это под большим вопросом?



Скорее. Наиболее актуален для них был бы единый фронт против Эрдогана, который является политическим тяжеловесом и доминирует в политической жизни, но этот фронт так и не сформировался. В связи с этим компенсировать слабость громкими заявлениями по другим вопросам, которые, кстати, не очень-то и актуальны - это обычное дело в такой политической ситуации.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.