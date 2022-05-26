По инициативе Израиля в Ташкенте установлен монумент памяти и благодарности Узбекистану

14:23 28.05.2022

Посол Израиля в Узбекистане Зехавит Бен Хилель у памятника. Фото посольства Израиля в Узбекистане



По инициативе Израиля в Парке Победы Ташкента установлен монумент памяти и благодарности Узбекистану за спасение беженцев в 1941-1945 годах. Об этом сообщает Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана.



Памятник создала Марина Бородина – известный в Узбекистане скульптор. На нем выбит текст на четырех языках - узбекском, английском, иврите и русском:



"В период с 1941 по 1942 гг., в тяжелые годы войны, в Узбекистан было доставлено более полутора миллиона беженцев и эвакуированных. Среди них - несколько сотен тысяч евреев. Благодаря гостеприимству узбекского народа, поделившегося с ними хлебом и кровом, беженцы нашли здесь приют и спасение. Еврейский народ и Государство Израиль благодарны, помнят и ценят это".



Церемония открытия памятника состоялась 26 мая. В ней участвовали представители Комитета, посольств и обществ дружбы.



В своей речи посол Израиля в Узбекистане Зехавит Бен Хилель выразила благодарность правительству и народу Узбекистана за спасение беженцев в годы Второй мировой войны.



"Мы гордимся долгой и богатой совместной историей узбекского и еврейского народов, богатой бухарско-еврейской диаспорой, дружбой и сотрудничеством между Государством Израиль и Республикой Узбекистан сегодня.



Мы помним, как в те трудные годы Узбекистан стал местом спасения для многих тысяч евреев. Народ Израиля и Государство Израиль помнят об этом и всегда будут благодарны народу Узбекистана. Я надеюсь, что с помощью этого памятника мы прольем больше света на эту невероятную историю щедрости и терпимости, проявленных народом Узбекистана", - сказала Зехавит Бен Хилель.



"Это память не о подвиге, а о доброте, дружбе и взаимопомощи, которых так не хватает сегодня во всем мире", - добавили в пресс-службе посольства Израиля.