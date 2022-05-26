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Восстание обезьян: готов ли Казахстан противостоять новой заразе
14:25 28.05.2022

Вирус оспы обезьян, традиционно базирующийся на Африканском континенте, добрался до Европы и скоро может прибыть с "недружественным визитом" в страны Центральной Азии. Насколько опасна эта инфекция и ждать ли новой массовой вакцинации и очередного локдауна?

Оспа обезьян – не свежее открытие в мировой медицине. Это заболевание известно давно, распространено в африканских странах, и обычно вирус поражает приматов и грызунов. У человека его выявляют гораздо реже. Но в мае 2022 года "обезьяний" вирус начал распространяться по миру. Более сотни случав заражения людей оспой обезьян уже зарегистрировали в странах, для которых это заболевание не является характерным, – США, Австралии, Великобритании, Германии, Австрии, Бельгии, Канаде, Португалии, Франции, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Дании, Словении, Чехии. И этот список быстро пополняется.

– Интересно, что Европа – неэндемичный регион по вирусу оспы обезьян, то есть это не привычное место его обитания. И что странно – люди, которые заболели, накануне не посещали страны Африки. Поэтому сейчас ведется расследование, ВОЗ занимается анализом этих случаев, проясняя, откуда это все появилось, – говорит руководитель управления эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и биобезопасностью комитета санэпидконтроля минздрава РК Зауреш ЖУМАДИЛОВА.

Обычно заболевание протекает в легкой форме, в пораженных местах на коже ощущается зуд или боль, иногда может подскочить температура. Но в некоторых случаях вроде бы нестрашный недуг заканчивается смертью пациента. Минздрав РК со ссылкой на ВОЗ сообщил, что в Западной Африке, где с начала года зарегистрированы 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы, от этого диагноза скончались уже 58 человек.

Вакцины от оспы обезьян сегодня не существует. Но, как заверяют врачи, от этой болячки вполне может защитить и вакцина от натуральной оспы, которую в Советском Союзе кололи всем без исключения. Однако в 1980 году эта инфекция была признана ликвидированной во всем мире, и прививку повсеместно отменили.

– Тогда запасы этой вакцины и штаммы натуральной оспы остались только в двух местах: CDC (это федеральное агентство министерства здравоохранения США) и научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в России. Потом в некоторых местах находили пробирки с надписью "натуральная оспа", и вроде где-то еще остатки есть. Но официально запасы хранятся только в этих двух местах, – комментирует ситуацию Зауреш Жумадилова. – И так как натуральная оспа во всем мире была ликвидирована, то с 1980 года вакцинация не проводилась никому. Поэтому, если гипотетически предположить, что у нас возникнет натуральная оспа, то защищены от нее будут только те, кто до 1980 года был привит. От оспы обезьян, соответственно, тоже.

Для тех, кто переболел ветряной оспой и считает, что автоматически приобрел иммунитет и от оспы, актуальной в нынешнем году, тоже неприятная новость: это разные диагнозы, которые, кроме схожего названия, ничто не объединяет. Так что перекрестного иммунитета здесь не случается.

Но защититься от заражения обезьяньей оспой можно. Если знать, как оно происходит. Эта болезнь может быть врожденной, когда во время беременности вирус проникает через плацентарный барьер от инфицированной мамы к ребенку. Подхватить эту болячку можно при употреблении в пищу плохо проваренного или прожаренного мяса зараженных животных. Также она передается через кровь, слюну, кожу или слизистую. И даже через предметы обихода, если ими пользовался зараженный и они не дезинфицированы.

– Оспа обезьян считается воздушно-капельной инфекцией. Чтобы ею заразиться, нужен тесный контакт, нужно, что называется, дышать "лицо в лицо". Если вы в закрытом помещении будете в тесном контакте с больным человеком, то имеете риск заражения. Меньше, но все же есть риск заразиться через посуду. Также выявлены случаи, когда заражение произошло после полового контакта с больным, при котором происходит учащение дыхания и обмен биологическими жидкостями, – поясняет Зауреш Жумадилова. – Наиболее подвержены заражению люди со сниженным иммунитетом, беременные, новорожденные, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В Европе выявили много заболевших именно среди бисексуалов и тех, кто практикует секс "мужчина с мужчиной". Но если человек будет помнить о правилах личной гигиены, будет дистанцироваться от людей и пользоваться маской, то риск заразиться будет снижен в разы.

По данным минздрава РК, на 24 мая в Казахстане ни одного случая заражения оспой обезьян не зафиксировано. Но гарантии, что так будет и дальше, нет.

– У нас национальные особенности таковы, что люди живут скученно, много многодетных семей, любят собираться, общаться, обниматься, пожимать друг другу руки. Поэтому мы опасаемся, что если в Казахстан будет завезена эта инфекция, то она будет быстро передаваться через контакты.

Опасность еще в том, что у оспы обезьян большой инкубационный период – до 21 дня. За это время, пока у человека не появилась клиника, он уже столько людей может заразить... Уйму! И мы пытаемся этому противостоять.

Проводится бесконтактная термометрия в аэропортах, пунктах въезда. Если человек приезжает в Казахстан с клиническими симптомами, мы будем его изолировать, так как в это время он заразен для окружающих. Главное – прервать цепь, чтобы он не передал это заболевание другому, – делится нюансами специалист минздрава по особо опасным инфекциям Зауреш Жумадилова.

"Мы говорим об оспе обезьян, чтобы уйти от других ужасов" - доктор Комаровский об опасности новой болезни "Мы говорим об оспе обезьян, чтобы уйти от других ужасов" - доктор Комаровский об опасности новой болезни

В минздраве отмечают, что благодаря ковиду в Казахстане появилась возможность в случае необходимости экстренно перепрофилировать стационары под инфекционные отделения.

– Отработаны все механизмы перепрофилизации, госпитализации, подготовки кадров. На сегодня инфекционных стационаров, коечная мощность которых порядка 3,5 тысячи, вполне достаточно. Пока нет никаких данных о таком развитии событий. Тем не менее готовность должна быть, и на примере COVID-19 у нас все эти механизмы отработаны, – подчеркнула вице-министр здравоохранения Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА.

В ведомстве призывают временно воздержаться от поездок в страны Западной Африки, а если уж довелось отправиться за рубеж, то исключить любые контакты с дикими животными. Их укусы могут быть опасны не меньше, чем недожаренный бифштекс из их завирусованного мяса.

НУР-СУЛТАН
Автор: Елена Нефедова

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653737100


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