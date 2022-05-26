Узбекский футболист Элдор Шомуродов впервые выиграл еврокубок

14:27 28.05.2022

Элдор Шомуродов. Фото с сайта stadion.uz



Итальянская "Рома", за которую выступает узбекский форвард Элдор Шомуродов, в финале Лиги конференций УЕФА обыграла нидерландский "Фейеноорд" со счетом 1:0. Об этом сообщает Championat.com.



Единственный гол в матче на 32-й минуте забил полузащитник римлян Николо Дзаньоло. Шомуродов появился на поле лишь за минуту до окончания основного времени встречи, заменив англичанина Тэмми Абрахама. Отметим, что с первых минут матча на поле в составе "Ромы" вышел полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, но спустя четверть часа он был заменен из-за повреждения.



Шомуродов стал первым футболистом из Узбекистана, которому покорился трофей одного из европейских международных клубных турниров.



В текущем розыгрыше Лиги конференций Шомуродов сыграл в 11 матчах, в общей сложности провел на поле 397 минут. За это время он забил один гол и отдал две голевые передачи.



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Лига конференций - третий по значимости европейский турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прошедший сезон стал для Лиги конференций дебютным. Победитель турнира получает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы - при условии, что клуб не пробьется в групповой этап Лиги чемпионов.



Элдор Шомуродов - воспитанник мубарекского "Машала". В 2015 году перешел в ташкентский "Бунедкор". В 2017 году был приглашен в "Ростов", где за все время провел 91 матч во всех официальных турнирах и забил 18 мячей. Перешел в "Дженоа" в октябре 2020 года за компенсацию в размере 7,5 млн евро. Сыграл за генуэзцев в Серии А 31 матч и забил 8 мячей.



В августе прошлого года "Рома" приобрела узбекского форварда за 17,5 млн евро. По итогам сезона римляне заняли шестое место в Серии А. Шомуродов появился на поле в 28 матчах, в 23 из них узбекистанец выходил на замену. На его счету три гола и четыре голевые передачи.



За сборную Узбекистана нападающий сыграл 53 матчей и забил 27 голов.