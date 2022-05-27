Экс-президент Порошенко пытался удрать из Украины. Не пустили

19:24 28.05.2022

Порошенко попытался выехать с Украины в Польшу



28 мая 2022, Антон Никитин

Бывший украинский президент Петр Порошенко предпринял попытку выехать с территории страны в Польшу, сообщила украинская погранслужба.



"Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска "Рава-Русская" Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover", – приводит текст сообщения погранслужбы Украины РИА "Новости".



В свою очередь депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко попытался выехать с Украины для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его "не пропустили через границу". "Без объяснения причин", – добавила Геращенко, слова которой приводит ТАСС.