США: глобальный провал, или Жизнь в мире иллюзий, - И.Веремеев

19:50 28.05.2022

США: глобальный провал

Жизнь в мире иллюзий может аукнуться Вашингтону, считают западные эксперты

Игорь Веремеев

27.05.2022



"США было бы лучше, если бы они жили в мире реальности, а не в мире выдумок, в котором страны покорно следуют примеру американских политиков. В противном случае США обречены на разочарование и, возможно, на провал", - такой вывод делает авторитетное американское издание Politico в аналитической статье под заголовком "Почему США не удалось превратить Россию в полного изгоя".



Авторы материала - солидные аналитики: Дэниел Р. Де Петрис - обозреватель журнала Spectator по иностранным делам и сотрудник аналитического центра Defense Priorities и Раджан Менон - старший научный сотрудник Института изучения войны и мира им. Зальцмана Колумбийского университета внимательно анализируют отчаянные попытки Вашингтона при помощи санкций изолировать Россию и навязать другим странам русофобский курс. И резюмируют в итоге, что сделать это ему не удалось.



"В большей части остального мира, - пишут они, - моральный пыл, очевидный в ответе Запада на нападение России на Украину, заметно отсутствует. Вместо этого такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Турция и Индонезия, по большей части оставались уклончивыми, действуя в основном для защиты своих экономических и стратегических интересов... Все они отказались публично наказывать Россию, и в результате некоторые, особенно Индия, подверглись резкой критике в Соединенных Штатах. Даже Саудовская Аравия, давно имевшая тесные военные связи с США, отвергла просьбу Вашингтона качать больше нефти, чтобы снизить рост цен после введения западных санкций против России".



Рассматривая вопрос о том, что же объединяет эти страны, отказавшиеся от безоговорочной поддержки США, эксперты указывают, что эти государства "склонны рассматривать войну на Украине как региональный конфликт, а не как серьезную угрозу глобальной стабильности, законам и нормам, лежащим в основе мирового порядка, как это делает Запад".



И приводят в пример президента Южной Африки Сирила Рамафосу, который хотя и не поддерживает вторжение России, считает, что "настойчивое стремление Вашингтона к расширению НАТО способствовало обострению кризиса с Россией в Европе, который в конечном итоге перерос в войну".



"Другие страны, - констатируют Де Петрис и Менон, - поставили свои национальные интересы выше призывов США изолировать Россию и ввести санкции. Израиль и Турция публично не осуждали Россию и пытаются сохранить важные материальные выгоды, а также возможность выступить посредниками между Киевом и Москвой. Индия, со своей стороны, по-прежнему ценит свои экономические связи с Россией и после вторжения воспользовалась льготными ценами, чтобы купить более чем вдвое больше российской нефти, чем за весь 2021 год. Эти страны считают, что международные усилия должны быть сосредоточены на продвижении переговорного урегулирования в Украине, а не на использовании войны как повода для изоляции России, а тем более, для ее ослабления".



Расхождение во взглядах, отмечают авторы статьи, гарантирует, что попытки США низвести Россию до статуса изгоя потерпят неудачу - не потому, что многие страны поддерживают вторжение России в Украину, а потому, что они хотят защитить особые выгоды, которые они извлекают из своих отношений с Москвой. Они также считают, что публичное осуждение России не поможет положить конец войне на Украине.



Авторы статьи в Politico также осуждают попытки Вашингтона навязать другим странам свою политику при помощи давления и угроз, которые, как они отмечают, "гневно реагировали на выкручивание рук". Особенно драматическим примером, пишут они, был с Имраном Ханом, до недавнего времени премьер-министром Пакистана, который рассердился на ЕС за требование, чтобы Пакистан проголосовал за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую Россию. "Разве мы твои рабы, что будем делать все, что ты скажешь?"- спросил Хан.



Не помогает и то, что Вашингтон защищает свои санкции на том основании, что они будто бы необходимы для наказания стран, угрожающих мировому порядку, основанному на правилах. Для большей части Глобального Юга эта линия аргументации является лицемерной, учитывая историю Вашингтона, когда он отказывался от этих же принципов, когда это было удобно.



Авторы статьи напоминают о вмешательстве НАТО в Косово в 1999 году, которое было предпринято без резолюции Совета Безопасности ООН; о войне в Ираке 2003 года - превентивную войну за смену режима, начатую на основании ложного утверждения о том, будто Саддам Хусейн разрабатывает оружие массового уничтожения, а также об интервенции 2011 года в Ливии, которая вышла за рамки положений резолюции Совета Безопасности ООН от 1973 года и превратилась в войну за смену режима, против Муаммара Каддафи, приведя к анархии и росту терроризма в Северной Африке.



"Мы не должны заблуждаться относительно того, как далеко зайдет остальной мир в поддержке Украины, - констатирует Politico. - У Вашингтона есть дурная привычка предполагать, что при должном давлении или побуждении другие государства в конечном итоге выстроятся в очередь за США, когда они пытаются решить проблему, справиться с кризисом или наказать агрессора".



На другой аспект неизбежного провала нынешней политики США указал, как передает англоязычное издание RT, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Он считает, что американские инициативы в Киеве провалятся так же, как провалились в Афганистане. В последнем США не учли один важный момент и, судя по всему, повторяют ошибку в украинской кампании.



Речь идет об уровне коррупции в регионе. Официальные лица США (включая конгрессменов) создали поразительно вводящий в заблуждение образ Украины, как "отважного и благородного оплота свободы и демократии". Но нет ничего более далекого от правды. Это - одно из самых коррумпированных государств в мире, что подтверждается выводами международных экспертов. "Поддерживая украинскую армию, насквозь пропитанную одиозной идеологией неонацизма, США обрекают себя на провал", - отмечает Риттер.



В интересах США стабильные отношения с Россией, однако политика Америки относительно Украины грозит Вашингтону серьезными последствиями, уверен обозреватель издания National Interest Брэндан Флинн.



Он напомнил, что еще в начале 2000-х в США понимали значимость России для Запада в соперничестве с Китаем и необходимость учитывать Украину как фактор отношений с Кремлем. Однако Вашингтон решил присоединить Киев к Западу. "Именно это ошибочное видение, сложившееся в результате неверного толкования уроков победы Соединенных Штатов в холодной войне, и является причиной неправильной политики Америки на Украине", - заявил Флинн.



В США также зазвучали уже голоса протеста против гонений на тех, кто выступает против этой провальной политики Вашингтона. "В нашей хрупкой демократии инакомыслие вроде бы не возбраняется, - пишет Washigton Post. - Почему же тогда аналитики, ученые и журналисты не оспаривают господствующую идеологему? Неужели нельзя даже усомниться в том, что бесконечные поставки оружия Украине - это действительно умнейший шаг? Неужели нельзя желать более осмысленной дискуссии об опасностях ядерного конфликта? Почему несогласных очерняют за аргументированную и предметную критику украинских праворадикалов - и да, националистов? Возрождение неонацизма и фашизма сегодня - щекотливая тема во многих странах Европы и Америки. Почему же подмоченную репутацию Украины замалчивают и даже отрицают?", - задается вопросом газета.



И тут же сама объясняет причины нагнетания военного психоза. "Американские оружейные конгломераты выстраиваются в очередь к кормушке, - отмечает Washington Post. - Боевые действия унесут еще немало жизней украинцев и русских, зато Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman озолотятся…Чего сильно не хватает - будь то в телеэфире, в интернете или в Конгрессе - так это альтернативных взглядов… Чтобы положить конец нынешним боевым действиям, потребуется новое мышление, способное бросить вызов общепринятым взглядам нашего времени. Как однажды заметил уважаемый американский журналист Уолтер Липпманн: "Когда все думают одно и то же, это значит, что никто особо не думает"".



А как же может быть иначе, если американцы, как они сами уже признают, живут в выдуманным ими мире? Ничем иным, как провалом это для США и в самом деле окончиться не может.