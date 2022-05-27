Казахстан. Айгерим Абилкадирова стала героиней нового выпуска "ЖБ Подкаста"

23:12 28.05.2022

Айгерим Абилкадирова стала героиней нового выпуска "ЖБ подкаста", который стремительно набирает популярность в казахстанском YouTube. В передаче ведущие Ильяс Джапаров и Ильяс "Джуниор" Копжасаров обсуждают с гостями спорт Казахстана и Мира, а также затрагивают интересные и горячие темы.



Первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане, чемпионка Азии по дзюдо Айгерим Абилкадирова рассказала о начале своей карьеры, травмах, заработке и о победах в международных турнирах.



Как и ожидалось, героиня оказалась очень интересной и разносторонней личностью. К примеру, помимо спортивных достижений, Айгерим стала победительницей в международном конкурсе красоты Miss Europe Continental-2022, проходившем в Италии в начале мая этого года.







"Я люблю всегда быть первой. Будь это соревнования или конкурсы. Для меня это – одно из главных. Не люблю занимать вторые и третьи места, хочу быть в центре", – смеясь, делится Айгерим.



Вспоминая нашумевшую историю с "Мисс Казахстан", спортсменка вспомнила о том, как ее убрали из участниц:



"Я думаю меня пригласили туда, чтобы я подняла им актив и привлекла новую аудиторию. Когда оставался всего час, меня просто слили с этого конкурса".



Что касается спортивной карьеры, то казахстанка хочет попробовать себя даже в ММА!



"Я планирую в будущем выступать в ММА, потому что мне это очень нравится. Хотелось бы себя попробовать. Мне много поступает предложений по этому поводу, но конечно, сначала нужно для этого подготовиться: поставить руки и ноги", – резюмировала спортсменка.



Напомним, что в прошлых выпусках студию посетили такие спортсмены, как самая популярная боксерша страны Ангелина Лукас, актер и боец Еркебулан Токтар, игроки ФК "Кайрат" Гулжигит Алыкулов и Еркебулан Сейдахмет, вратарь сборной Казахстана и АФК "Кайрат" Игита, а также представитель рэп-индустрии V $ X V PRiNCE.



Полное интервью Абилкадировой и другие выпуски подкаста доступны на официальном YouTube-канале 1XBET Kazakhstan.