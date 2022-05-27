Россия и Китай будут совместно строить Лунную станцию

00:29 29.05.2022

Рогозин рассказал о соглашении России и Китая по созданию лунной станции

28 мая 2022, Алексей Дегтярев

Российско-китайское межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции почти готово к подписанию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



"С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы", – сказал глава госкорпорации в эфире "России-24", передает ТАСС.



Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос в ответ на решение Европейского космического агентства (ЕКА) о приостановке участия в российских лунных программах снимет их приборы с российских аппаратов.



Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.