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Bloomberg: Стремление Европы наказать Путина не идет дальше риторики
00:47 29.05.2022

Bloomberg
США

Стремление Европы наказать Путина не идет дальше риторики

Государства Евросоюза не наносят удар по самому больному месту России - по энергетической отрасли. Основное внимание сосредоточено на отказе Венгрии поддержать санкции, однако другие страны тоже постепенно уступают, пишет Bloomberg.

Джон Фоллейн (John Follain), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli)

-Венгрия блокирует санкции, но другие страны тоже демонстрируют нерешительность.

-На саммите, который пройдет в понедельник, 30 мая, лидеры стран Евросоюза попытаются добиться некоторого прогресса.

Обсуждение вопроса о введении торгового эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз растянулось сначала на дни, а затем и на недели, и один спецпредставитель страны-члена ЕС в разговоре с коллегами уже процитировал строки из пьесы "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета": "Ничего не происходит, никто не приходит, никто не уходит – ужасно".

Дипломаты и официальные лица в Европе все больше разочаровываются в связи с тем, что у Евросоюза, возможно, кончается время для того, чтобы нанести по России болезненный экономический удар. Между тем с начала российской специальной операции на Украине прошло уже три месяца.

Государства-члены Евросоюза не выполняют своих обещаний нанести удар по самому больному месту России, а именно по прибыльной энергетической отрасли. Основное внимание сосредоточено на отказе Венгрии поддержать санкции, однако другие страны тоже постепенно уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях.

Эта весьма неприятная картина подчеркивает тот факт, что Брюссель ограничен в своей способности подкрепить жесткую риторику действиями, поскольку для принятия скоординированных мер необходимо согласие всех 27 членов блока. В преддверии двухдневного саммита, который начнется в понедельник, 30 мая, некоторые лидеры склоняются к "размытому соглашению", которое позволит России и дальше поставлять нефть в Венгрию и некоторые другие страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают самым близким к Путину лидером Евросоюза, призвал своих коллег вовсе не поднимать вопрос об эмбарго на российскую нефть на предстоящей встрече. В настоящий момент ведутся переговоры, направленные на согласование сделки до начала саммита, и одним из пунктов стало предложение вовсе исключить нефть из нового пакета санкций. Однако, по словам европейских дипломатов, лидерам, скорее всего, все равно придется обсуждать запрет на поставки российской нефти.

Но дело не только в упрямстве Орбана, который уже много лет спорит с другими странами Евросоюза по самым разным поводам – от проблем с верховенством закона до прав сексуальных меньшинств в его стране – и который угрожал сорвать принятие постпандемийного финансового пакета. Энергетические компании в других европейских странах тоже настаивают на покупке российского газа через рублевые счета, несмотря на неясные предостережения, звучащие со стороны Еврокомиссии.

На недавней встрече представителей стран ЕС один из европейских министров посетовал, что некоторые операторы уже открыли рублевые счета вопреки их же собственным публичным заявлениям.

"Если мы (лидеры Евросоюза – прим. ред.) застрянем на нефти, а конфликт на Украине затянется, мы можем увидеть сценарий, при котором единство ЕС начнет разрушаться", – заявила Натали Точчи (Nathalie Tocci), бывшая советница главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по вопросам внешней политики.

По ее словам, это повлияет и на общественное мнение. "Чем дольше затягивается украинский кризис, тем меньше европейские общества готовы терпеть боль, причиняемую санкциями. Все это замедляет темпы введения ограничений против России", – продолжила Точчи, которая сейчас занимает должность директора в Институте международных отношений в Риме.

Плохая оценка

На встрече дипломатов в Брюсселе 18 мая спецпредставитель, процитировавший Беккета, также сравнил эту группу со слабыми студентами, которые рискуют провалить экзамен на глазах своих граждан. Этот спецпредставитель попросил не называть его имени.

Позиции членов Евросоюза разделились – особенно этот раскол заметен между западными и восточными странами – и по поводу того, какое оружие надо предоставить Украине, нужно ли вести диалог с Владимиром Путиным и какие условия должен принять Киев в рамках будущего мирного соглашения.

С самого начала было ясно, что на обсуждение этих и других вопросов потребуется время. Когда в начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести эмбарго на российскую нефть, она подчеркнула: "Давайте внесем ясность: сделать это будет нелегко". Евросоюзу не раз удавалось преодолевать разногласия в процессе согласования пяти пакетов антироссийских санкций. Некоторые дипломаты даже считают, что в конце концов Орбан уступит, чтобы не оказаться в изоляции. На этой неделе он объявил чрезвычайное положение в стране и ввел налог на сверхприбыль, чтобы собрать средства на поддержку экономики.

По словам чиновников, членам Евросоюза становится все сложнее достигать соглашения, потому что санкции, которые рассматриваются в настоящий момент, лягут дополнительным бременем на финансовые системы их стран.

Даже если шестой пакет санкций будет согласован до саммита или на самом саммите 30 мая, он уже утратил часть своей силы. Предлагаемые периоды поэтапного отказа от нефти были увеличены, а запрет на танкерные перевозки российской нефти в третьи страны по всему миру был отменен под давлением Греции.

Ослабленный пакет санкций

По словам источников, знакомых с ситуацией, правительства Евросоюза обсуждают с Еврокомиссией план, который запретит перевозку нефти по морю, но при этом позволит поставлять ее по гигантскому трубопроводу "Дружба" в течение ограниченного периода.

Если нефть, поставляемая по трубопроводу, не попадет под действие санкций, это еще больше ослабит шестой пакет, который также затрагивает секторы финансов и недвижимости. В прошлом году Россия поставляла на европейские нефтеперерабатывающие предприятия по 720 тысяч баррелей в день по своему главному трубопроводу, ведущему в регион. Для сравнения из своих портов в Балтийском и Черном морях, а также в Арктике она ежедневно отправляла 1,57 миллиона баррелей нефти.

В этом году Россия заработает примерно 320 миллиардов долларов от экспорта энергоносителей – почти на треть больше, чем в 2021 году. По словам одного дипломата, немедленный запрет на российскую нефть и газ мог бы сыграть ключевую роль в поддержке киевского режима, что помогло бы Украине занять гораздо более сильные позиции на переговорах.

"То единство, которое мы продемонстрировали сразу после 24 февраля, оказалось невероятным, – сказала в своем интервью министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Kajsa Ollongren). – Сейчас становится все труднее, но внутри Евросоюза мы хорошо умеем решать вопросы, мы умеем находить компромиссы".

Конец единства?

После нефти Евросоюз переключится на газ. Брюссель уже объявил, что он хочет заместить две трети российского газа к концу года и полностью прекратить его импорт к 2027 году. Это может оказаться слишком амбициозной целью, о чем предупреждают представители европейской газовой отрасли.

По словам дипломатов, из-за роста напряженности в связи с тем, что Венгрия удерживает Евросоюз в состоянии неопределенности, внутри блока нарастает стремление освободиться от обязательного исполнения требования о единогласии в принятии решений касательно санкций и внешней политики. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги уже призвали отменить этот принцип единогласия.

"Принцип единогласия в конце концов придется отменить. Это будет трудно, но Евросоюз больше не может действовать подобным образом в вопросах внешней политики, – сказал Гунтрам Вольф (Guntram Wolff), директор исследовательского центра "Брейгель" в Брюсселе. – Отказ от этого принципа позволит нам действовать быстрее и смелее в вопросе санкций".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653774420


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