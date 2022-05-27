 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.05.2022
00:56  The Hill: Американцы не знают, кто управляет Байденом. Но этот кто-то ведет дело к беде
00:54  Financial Times: Китай формирует коалицию против "варварских и кровавых" США
00:53  Бремя белого человека Генри Киссинджера
00:47  Bloomberg: Стремление Европы наказать Путина не идет дальше риторики
00:29  Россия и Китай будут совместно строить Лунную станцию
Суббота, 28.05.2022
23:12  Казахстан. Айгерим Абилкадирова стала героиней нового выпуска "ЖБ Подкаста"
22:22  "Армия Z" освободила Северодонецк

19:50  США: глобальный провал, или Жизнь в мире иллюзий, - И.Веремеев
19:24  Экс-президент Порошенко пытался удрать из Украины. Не пустили
14:27  Узбекский футболист Элдор Шомуродов впервые выиграл еврокубок
14:25  Восстание обезьян: готов ли Казахстан противостоять новой заразе
14:23  По инициативе Израиля в Ташкенте установлен монумент памяти и благодарности Узбекистану
14:17  Кыргызстан. Текст соглашения с США должен пройти общественное обсуждение
14:15  Турецкая оппозиция поднимает ставки в торгах с Западом
14:11  В лесах Амазонии нашли древние поселения. Эльдорадо?
12:03  К новому Афганистану подошли по-старому. Страну пытаются сделать безопасной для соседей, но пока безуспешно, - "Къ"
11:41  Российская денежная система работает на победу, - Олег Щукин
10:00  Поцелуй в Кубы. Кого члены ЕАЭС во главе с Путиным приветствовали от души, - репортаж А.Колесникова
09:04  Чем обязана Центральная Азия русскому языку, - М.Залиханов, С.Степанов
08:58  Бунт Козлодоевых: жалкое БГ-зрелище, - Галина Иванкина
08:41  Чума для гомиков. Оспа обезьян - исключительно западная болезнь XXI века
08:25  Дети vs учителя. Почему Кыр-школа превратилась в место жестких конфликтов, - А.Бенгард
08:14  Маски сброшены: прибалтийские режимы показывают свою нацистскую суть, - А.Паулаускас
08:08  Губернатора Астраханской области России Бабушкина наградили казахстанским орденом "Достык"
08:05  В Беларуси официально создадут "Народное ополчение"
00:23  Вещание российских телеканалов в Киргизии частично прекращено
00:21  Специнтеграция: Путин призвал ЕАЭС активизировать сотрудничество
00:15  American Thinker: Америка скатывается в пропасть, и ей грозит "Мрачный Век"
00:13  Отвязался: появились сомнения в способности США контролировать Зеленского
00:10  О том, как кыргызы спасали казахов во время Голодомора,- Н.Нуртазина
Пятница, 27.05.2022
22:55  Казахстанка Жадыра Бердымухамбетова стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
22:21  Иранские коммандос захватили 2 греческих нефтетанкера в Персидском заливе
21:45  "Церковный собор" УПЦ-МП принял путаное решение. За независимость, но...
21:39  Спецслужбы Турции изловили "халифа ДАИШ" Абу Хасана аль-Куреши
21:36  Супругу бывшего президента Туркменистана Огулгерек Бердымухамедову признали "Заслуженной ковровщицей"
21:30  Деньги в обмен на санкции: удастся ли Западу соблазнить российских олигархов
13:02  КТК снялся с "ремонта". Разгадка "сложного вопроса" Токаева Путину?
12:56  Польский вопрос. Раздел Украины? - Александр Дугин
12:42  Новые Казпрокуроры: Баур Мырзакеров - в Карагандинской обл., Ерлан Утегенов - в Нур-Султане
12:31  Булат Султанов: О линии поведения Казахстана в условиях геополитической бури
12:03  Что конкретно даст конституционная реформа казахстанцам? - госсекретарь Карин (лепет детский)
11:17  Израилю выгоден российско-украинский конфликт. И вот почему, - Дуглас Блумфилд
11:15  Al-Quds Al-Arabi: Россию победить невозможно. В Вашингтоне не понимают главного
11:14  Обозвавший баранами подчиненных чиновник Отарбаев назначен руководителем управления в Западно-Казахстанской области. Был прав?
11:08  Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы все-таки арестован
10:58  Россия предложила построить энергокоридор в Кыргызстан через Казахстан
10:55  Воротила сделки века на Памире, - Асрор Мулкамонов
10:32  Коварный Восток: как Реджеп Эрдоган нагибает НАТО, - Сергей Плотников
10:08  Лимитрофы ничему не учатся. Разворовывание российских активов не станет залогом примирения, - А.Кренгель
09:58  "Уже напортачили в Европе": Китай резко раскритиковал НАТО, - А.Яшлавский
09:53  КырКриминальная родня. За что задерживают родственников чиновников, - А.Джумашова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бремя белого человека Генри Киссинджера
00:53 29.05.2022

Как патриарх дипломатии США пытается отсрочить неминуемую смерть неоколониализма

Игорь Моисеев

24 мая на экономическом форуме в Давосе у той части западной тусовки, которая считает себя хозяевами планеты, операторами войн и хаосов, дирижерами политических режимов стран и континентов произошел разрыв шаблонов, слом матрицы, вывих мировоззренческой парадигмы и смена полушарий головного мозга.

На экономическом форуме в Давосе - инкубаторе и заповеднике глобализма, патриарх американской дипломатии "великий и ужасный" Генри Киссинджер при обсуждении ситуации на Украине выступил по сути с пророссийских позиций.

Мир в обмен на территории

Он заявил, что "Украина должна отдать свою территорию России". Человек, который, казалось, всю свою жизнь посвятил борьбе с Советским Союзом, внезапно выступил на стороне России. Вся "клиентская база" испытала сильнейшее экзистенциальное потрясение и глубокий культурологический шок. Украинский Гебелльс Арестович вообще чуть было не утонул в собственной желчи: "У нас дети гибнут, солдаты своими телами снаряды останавливают, а вы предлагаете нам территорией торговать! Нако-ся, выкуси!"

На самом деле торг украинской территорией с той же самой Польшей идет уже давно (правда ведет его не укро-Геббельс, а сам Зеленский), а украинских солдат под пули снаряды толкает сам Арестович, но все это - издержки профессии. "Великий брехуатор" Арестович, как и Зеленский, верен себе и избранному курсу.

Но верен себе и Киссинджер. На самом деле, выступая вроде как на стороне России (чисто тактический маневр), в стратегической перспективе Киссинджер по-прежнему топит за "сияющий град на холме". Просто старина Генри смотрит немного дальше, чем все те, кто призывает воевать с Россией до последнего украинца. Попробуем "вскрыть" ход мышления патриарха.

План "старины Генри"

Начнем с вводных данных.

Первое. Украина уже навсегда потеряла Крым Он вернулся в родную гавань и навеки (надеюсь) останется российским. Это факт, данность и аксиома.

Второе. Россия уже пробила к Крыму сухопутный коридор (Херсон, Запорожье) и связала его с собой транспортной пуповиной. Там поднят российский флаг, создана пророссийская администрация и в ходу уже российская валюта. И это тоже данность.

Третье. Донецкий "котел" рано или поздно захлопнется. Украинская армия будет разбита. Это вопрос времени. Но Россия никуда не спешит, сберегая жизни своих солдат и по возможности разлагая армию противника. Для любого мыслящего человека (к каковым, несомненно, относится Киссинджер) это тоже самоочевидно.

То есть в ближайшей временной и исторической перспективе Украина потеряет треть территории. А то и больше.

Остается "проблема больших городов" - Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск. А потом - вся насквозь "обандеренная" Западная Украина. Города тоже надо брать. Но разрушать их и устраивать вселенскую гуманитарную катастрофу, на которую так рассчитывает Зеленский и его кураторы, никто не собирается. По замыслу операторов процесса в Кремле, Генштабе, "Аквариуме" и Лубянке они войдут в зону влияния России либо вообще без войны, либо с минимальными жертвами.

Как это произойдет - вопрос отдельный. И не для публичного обсуждения. Метод этот специфичный и неоднозначный, и у человека с неустойчивой психикой и не шибко изощренным понятийным аппаратом может вызвать культурологический шок, как послание Киссинджера у клиентов Давоса. В каком-то смысле эта технология лежит за гранью добра и зла. Поэтому не будем ускорять события.

Но если операции "Вавилон", "Великий исход" и "Глубокая зачистка" увенчаются успехом (хотя бы частичным), вопрос "прикручивания" всей Западной Украины станет делом техники.

А России теперь нужна вся Украина. Без остатка. Прошли те времена, когда Кремль готов был обсуждать с Польшей условия раздела "Назалэжной". Еще два с половиной месяца назад об этом можно было говорить. Теперь - нет. Рубикон перейден, и полякам указали на их место по ту сторону границы. Можете проводить учения, плясать краковяк, брызгать слюной и разводить руками перед телевизором. Поезд ушел. Вас здесь не стояло.

Но Киссинджер, как опытный политик, своим спинно-мозговым чутьем почувствовал глобальные перемены, которые произойдут на Украине в течение двух-трех ближайших летних месяцев. И они будут иметь необратимый характер не только для Украины. Посыплется вся мировая архитектура действующих операторов хаоса. И "старина Генри" хочет упредить события, чтобы канализировать их в нужное ему русло.

"Украденная" победа

На что он рассчитывает?

Остановиться российской армии сейчас у Днепра (что предлагает Киссинджер) - это все равно что в мае 45-ого Красной армии встать в предместьях Берлина. А столицу Германии отдать союзникам, которые тоже летели к ней на всех парусах. И тогда архитектура мироустройства была бы совсем другой. И освобожденная нами Восточная Европа уплыла бы у нас из -под носа и из-под ног. Мир и сейчас будет другим (а не таким, каким видится он нам), если мы согласимся с предложением Киссинджера. И для нас сохранятся все старые угрозы, которые несла в себе Украина.

НАТО будет стоять уже у наших границ. Соответственно многократно возрастет риск атомного удара на евразийском континенте, за десятки тысяч километров от берегов Америки. Что их бы вполне устроило. С исчезновением в ядерной пыли русской и европейской цивилизаций все остальные оказались бы у американцев в заднем кармане брюк. И мировое господство было бы обеспечено "граду на холме" на тысячу лет вперед.

Америка лишний раз доказала бы всему миру, что является источником, регулятором и финалистом мировых планетарных конфликтов. Она может взорвать любую страну, если та не будет встроена в их мировоззренческую парадигму с заявленными условиями ранжирования. А может и погасить конфликт. Все в ее власти. После позорного бегство из Афганистана ей критически важно доказать всему миру, что у дяди Джо есть порох в пороховницах, и он не всегда готов сверкать пятками и ягодицами, убегая от сколь-нибудь серьезного противника.

Киссиндджер предлагает американцам сделать в Украине то, что они сделали в мае сорок пятого - успели заявить о себе как о главном союзнике будущего победителя. Хороший расклад. Только, боюсь слишком поздно.

Библейские времена

На Украине происходит крупнейшее за всю историю человечества столкновение цивилизаций и мировоззрений. Западная цивилизация фактически отправилась в новый Крестовый поход против Русского мира, взяв себе в качестве союзника и расходного материала значительную его часть.

И ставки здесь высоки чрезвычайно. Потому что англосаксонский мир, и так не обремененный моралью, окончательно развязал себе руки и пустился во все тяжкие - вплоть до ядерной войны.

Победит на Украине Россия - это будет означать не только окончательный закат Европы и конец монополярного мира. После нашей победы крупнейшие мировые игроки - Китай, Индия, весь арабский мир начнут разговаривать с европейцами и американцами как с историческими лузерами. И они все ее ждут, нашу победу.

Практически все цивилизации планеты имеют свой персональный счет к коллективному Западу. Россия и Китай никогда не забудут фашизм. В огне той войны, кстати, китайцев погибло больше, чем русских. А до этого были еще и опиумные войны. У Индии свои счеты к Великобритании. Япония никогда не забудет Хиросиму и Нагасаки. Арабский мир - Ливию и Ирак. Этот ряд могут пополнить Вьетнам, Афганистан, Сомали… Со временем - Украина.

И наша победа будет и их победой тоже. Она станет предвестником заката всей западной цивилизации и неузнаваемо изменит облик планеты - так, как изменила его наша Победа во Второй мировой войне. Тогда, если кто помнит, рухнула мировая колониальная система. Сейчас - если мы победим - рухнет неоколониализм либерального толка. Россия, как тогда СССР, станет страной-победительницей. И к нам, а не к Западу, решившему для своего спасения возродить фашизм, потянутся страны, народы, континенты и цивилизации. А Запад окончательно превратится в морального изгоя, гниющую раковую опухоль на теле планеты. Каковым он всегда и являлся.

И папаша Киссинджер в силу своего опыта и интеллекта первым почувствовал тошнотворный и тлетворный запах разлагающегося трупа. И решил в последний момент повернуть колесо Истории и дать еще один шанс пока еще живому мертвецу. И на несколько столетий отсрочить его неминуемую смерть. Вот на самом деле о чем говорил он в Давосе. Только услышали его единицы. Если вообще кто-либо услышал.

Получится ли у него? Посмотрим.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653774780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №893
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №898
- Мажилис одобрил законопроект в реализацию поручений Президента по поддержке отечественных предпринимателей
- Проводимые в Казахстане реформы создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Алихан Смаилов
- О некоторых вопросах приватизации
- Алихан Смаилов дал поручения по цифровизации работы госорганов и внедрению 5G в Казахстане
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса 25 мая 2022 года
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №94-р
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  