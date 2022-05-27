Бремя белого человека Генри Киссинджера

00:53 29.05.2022

Как патриарх дипломатии США пытается отсрочить неминуемую смерть неоколониализма



Игорь Моисеев



24 мая на экономическом форуме в Давосе у той части западной тусовки, которая считает себя хозяевами планеты, операторами войн и хаосов, дирижерами политических режимов стран и континентов произошел разрыв шаблонов, слом матрицы, вывих мировоззренческой парадигмы и смена полушарий головного мозга.



На экономическом форуме в Давосе - инкубаторе и заповеднике глобализма, патриарх американской дипломатии "великий и ужасный" Генри Киссинджер при обсуждении ситуации на Украине выступил по сути с пророссийских позиций.



Мир в обмен на территории



Он заявил, что "Украина должна отдать свою территорию России". Человек, который, казалось, всю свою жизнь посвятил борьбе с Советским Союзом, внезапно выступил на стороне России. Вся "клиентская база" испытала сильнейшее экзистенциальное потрясение и глубокий культурологический шок. Украинский Гебелльс Арестович вообще чуть было не утонул в собственной желчи: "У нас дети гибнут, солдаты своими телами снаряды останавливают, а вы предлагаете нам территорией торговать! Нако-ся, выкуси!"



На самом деле торг украинской территорией с той же самой Польшей идет уже давно (правда ведет его не укро-Геббельс, а сам Зеленский), а украинских солдат под пули снаряды толкает сам Арестович, но все это - издержки профессии. "Великий брехуатор" Арестович, как и Зеленский, верен себе и избранному курсу.



Но верен себе и Киссинджер. На самом деле, выступая вроде как на стороне России (чисто тактический маневр), в стратегической перспективе Киссинджер по-прежнему топит за "сияющий град на холме". Просто старина Генри смотрит немного дальше, чем все те, кто призывает воевать с Россией до последнего украинца. Попробуем "вскрыть" ход мышления патриарха.



План "старины Генри"



Начнем с вводных данных.



Первое. Украина уже навсегда потеряла Крым Он вернулся в родную гавань и навеки (надеюсь) останется российским. Это факт, данность и аксиома.



Второе. Россия уже пробила к Крыму сухопутный коридор (Херсон, Запорожье) и связала его с собой транспортной пуповиной. Там поднят российский флаг, создана пророссийская администрация и в ходу уже российская валюта. И это тоже данность.



Третье. Донецкий "котел" рано или поздно захлопнется. Украинская армия будет разбита. Это вопрос времени. Но Россия никуда не спешит, сберегая жизни своих солдат и по возможности разлагая армию противника. Для любого мыслящего человека (к каковым, несомненно, относится Киссинджер) это тоже самоочевидно.



То есть в ближайшей временной и исторической перспективе Украина потеряет треть территории. А то и больше.



Остается "проблема больших городов" - Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск. А потом - вся насквозь "обандеренная" Западная Украина. Города тоже надо брать. Но разрушать их и устраивать вселенскую гуманитарную катастрофу, на которую так рассчитывает Зеленский и его кураторы, никто не собирается. По замыслу операторов процесса в Кремле, Генштабе, "Аквариуме" и Лубянке они войдут в зону влияния России либо вообще без войны, либо с минимальными жертвами.



Как это произойдет - вопрос отдельный. И не для публичного обсуждения. Метод этот специфичный и неоднозначный, и у человека с неустойчивой психикой и не шибко изощренным понятийным аппаратом может вызвать культурологический шок, как послание Киссинджера у клиентов Давоса. В каком-то смысле эта технология лежит за гранью добра и зла. Поэтому не будем ускорять события.



Но если операции "Вавилон", "Великий исход" и "Глубокая зачистка" увенчаются успехом (хотя бы частичным), вопрос "прикручивания" всей Западной Украины станет делом техники.



А России теперь нужна вся Украина. Без остатка. Прошли те времена, когда Кремль готов был обсуждать с Польшей условия раздела "Назалэжной". Еще два с половиной месяца назад об этом можно было говорить. Теперь - нет. Рубикон перейден, и полякам указали на их место по ту сторону границы. Можете проводить учения, плясать краковяк, брызгать слюной и разводить руками перед телевизором. Поезд ушел. Вас здесь не стояло.



Но Киссинджер, как опытный политик, своим спинно-мозговым чутьем почувствовал глобальные перемены, которые произойдут на Украине в течение двух-трех ближайших летних месяцев. И они будут иметь необратимый характер не только для Украины. Посыплется вся мировая архитектура действующих операторов хаоса. И "старина Генри" хочет упредить события, чтобы канализировать их в нужное ему русло.



"Украденная" победа



На что он рассчитывает?



Остановиться российской армии сейчас у Днепра (что предлагает Киссинджер) - это все равно что в мае 45-ого Красной армии встать в предместьях Берлина. А столицу Германии отдать союзникам, которые тоже летели к ней на всех парусах. И тогда архитектура мироустройства была бы совсем другой. И освобожденная нами Восточная Европа уплыла бы у нас из -под носа и из-под ног. Мир и сейчас будет другим (а не таким, каким видится он нам), если мы согласимся с предложением Киссинджера. И для нас сохранятся все старые угрозы, которые несла в себе Украина.



НАТО будет стоять уже у наших границ. Соответственно многократно возрастет риск атомного удара на евразийском континенте, за десятки тысяч километров от берегов Америки. Что их бы вполне устроило. С исчезновением в ядерной пыли русской и европейской цивилизаций все остальные оказались бы у американцев в заднем кармане брюк. И мировое господство было бы обеспечено "граду на холме" на тысячу лет вперед.



Америка лишний раз доказала бы всему миру, что является источником, регулятором и финалистом мировых планетарных конфликтов. Она может взорвать любую страну, если та не будет встроена в их мировоззренческую парадигму с заявленными условиями ранжирования. А может и погасить конфликт. Все в ее власти. После позорного бегство из Афганистана ей критически важно доказать всему миру, что у дяди Джо есть порох в пороховницах, и он не всегда готов сверкать пятками и ягодицами, убегая от сколь-нибудь серьезного противника.



Киссиндджер предлагает американцам сделать в Украине то, что они сделали в мае сорок пятого - успели заявить о себе как о главном союзнике будущего победителя. Хороший расклад. Только, боюсь слишком поздно.



Библейские времена



На Украине происходит крупнейшее за всю историю человечества столкновение цивилизаций и мировоззрений. Западная цивилизация фактически отправилась в новый Крестовый поход против Русского мира, взяв себе в качестве союзника и расходного материала значительную его часть.



И ставки здесь высоки чрезвычайно. Потому что англосаксонский мир, и так не обремененный моралью, окончательно развязал себе руки и пустился во все тяжкие - вплоть до ядерной войны.



Победит на Украине Россия - это будет означать не только окончательный закат Европы и конец монополярного мира. После нашей победы крупнейшие мировые игроки - Китай, Индия, весь арабский мир начнут разговаривать с европейцами и американцами как с историческими лузерами. И они все ее ждут, нашу победу.



Практически все цивилизации планеты имеют свой персональный счет к коллективному Западу. Россия и Китай никогда не забудут фашизм. В огне той войны, кстати, китайцев погибло больше, чем русских. А до этого были еще и опиумные войны. У Индии свои счеты к Великобритании. Япония никогда не забудет Хиросиму и Нагасаки. Арабский мир - Ливию и Ирак. Этот ряд могут пополнить Вьетнам, Афганистан, Сомали… Со временем - Украина.



И наша победа будет и их победой тоже. Она станет предвестником заката всей западной цивилизации и неузнаваемо изменит облик планеты - так, как изменила его наша Победа во Второй мировой войне. Тогда, если кто помнит, рухнула мировая колониальная система. Сейчас - если мы победим - рухнет неоколониализм либерального толка. Россия, как тогда СССР, станет страной-победительницей. И к нам, а не к Западу, решившему для своего спасения возродить фашизм, потянутся страны, народы, континенты и цивилизации. А Запад окончательно превратится в морального изгоя, гниющую раковую опухоль на теле планеты. Каковым он всегда и являлся.



И папаша Киссинджер в силу своего опыта и интеллекта первым почувствовал тошнотворный и тлетворный запах разлагающегося трупа. И решил в последний момент повернуть колесо Истории и дать еще один шанс пока еще живому мертвецу. И на несколько столетий отсрочить его неминуемую смерть. Вот на самом деле о чем говорил он в Давосе. Только услышали его единицы. Если вообще кто-либо услышал.



Получится ли у него? Посмотрим.