Financial Times: Китай формирует коалицию против "варварских и кровавых" США

29.05.2022

Financial Times

Великобритания



Китай формирует коалицию, чтобы противостоять "варварским и кровавым" властям США



Китай выразил свое недовольство Джо Байденом яснее некуда. Как только Байден отправился в Азию, Пекин начал продвигать свою Глобальную инициативу по безопасности (GSI). Китай предлагает альтернативный порядок безопасности, пишет The Financial Times.



Катрин Хилле (Kathrin Hille)



Пекин призывает страны присоединиться к Глобальной инициативе по безопасности, при которой государства будут "уважать суверенитет друг друга".



Китай выразил свое недовольство Джо Байденом яснее некуда. Пока американский президент встречался с лидерами стран-партнеров по Quad (четырехсторонний диалог безопасности) в Токио, российские и китайские атомные бомбардировщики пролетали над Японским морем.



Но Китай также использует и менее грубую тактику противодействия США, такую, например, как дипломатические усилия. Как только Байден отправился в Азию, Пекин начал продвигать свою Глобальную инициативу по безопасности (GSI). Китай предлагает альтернативный порядок безопасности.



Инициатива была представлена президентом Си Цзиньпинем в апреле. Она основывается на ряде принципов, включая такие, как невмешательство и неприятие "гегемонии" США.



Теперь Пекин пытается переманить к себе другие страны. Девятнадцатого мая в своем видеообращении министрам иностранных дел группы крупных развивающихся экономик БРИКС китайский президент перечислил множество преимуществ проекта GSI.



Си призвал других членов БРИКС (Бразилию, Россию, Индию и ЮАР) "укреплять взаимное политическое доверие и сотрудничество в области безопасности, (…) учитывать основные интересы и озабоченности друг друга, уважать суверенитет друг друга, интересы безопасности и развития, противодействовать гегемонии и силовой политике, отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков, и работать вместе над формированием глобального сообщества, чтобы гарантировать всем безопасность".



В последующие дни министр иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi) выпустил заявления Уругвая, Никарагуа, Кубы и Пакистана в поддержку инициативы GSI. Индонезия и Сирия тоже ее поддержали.



С помощью новой программы Пекин отчаянно пытается противостоять блокам, во главе которых стоят США. По мнению китайских властей, именно они несут ответственность за конфликты и напряженность в мире.



Профессор кафедры международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине Тян Вэнлин (Tian Wenlin) считает, что западный миропорядок "варварский и кровавый", а США втягивают другие страны в войны.



"Странам (…) срочно требуются новая парадигма глобальной безопасности, основанная на равенстве и взаимном доверии перед лицом быстрых изменений на международной арене", - написал он недавно в своей статье. Эксперт говорит, что "Глобальная инициатива по безопасности призвана защитить интересы безопасности широкого круга людей по всему миру".



Такое внимание Пекина к безопасности означает, что китайские власти отошли от традиционного подхода к международным отношениям.



"Раньше, когда китайские представители говорили об улаживании конфликтов и решении проблем в области безопасности в мире, на первом плане стояло развитие. В качестве решения предлагалось обеспечить благосостояние проблемных регионов. Сейчас приоритеты стали другими", - отмечает Бейтс Гилл (Bates Gill), профессор кафедры исследований проблем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Университета Маккуори.



Безопасность играет особую роль в Тихоокеанском регионе, в котором Китай стремительно расширяет свое влияние за счет западных держав, господствовавших там.



В предстоящие недели китайский министр Ван посетит восемь островов в Тихом океане. Во время визита он представит соглашение о сотрудничестве в различных областях, от таможни до рыболовства. Но первая из восьми статей проекта соглашения связана с безопасностью, включая взаимодействие в области правопорядка и кибербезопасность.



Руководитель программы исследований в области безопасности Массачусетского технологического института Тейлор Фрейвел (Taylor Fravel) говорит, что Китай использует инициативу, чтобы делегитимизировать глобальную роль США.



"Я думаю, что они сосредоточатся в основном на развивающихся странах, - заявил эксперт. - Очевидно, это приоритет Китая, учитывая, что от него отдалилась большая часть Европы".



Китайские дипломаты продвигали инициативу GSI в таких развивающихся странах, как Индия, Филиппины, Уганда, Сомали и Кения. Для продвижения использовались статьи в местных СМИ и на сайтах китайских посольств.



Эксперты по безопасности говорят, что разработка GSI началась еще до конфликта на Украине. "Это следующий шаг в рамках усилий Си, направленных на то, чтобы избавить мировой порядок безопасности от мышления холодной войны. Си занимается этим с 2014 года", - заявил китайский исследователь, консультирующий правительство.



Такая необходимость стала сильнее ощущаться после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Задача при этом усложнилась. "С тех пор, как на Украине начался конфликт, Китай приложил определенные усилия для того, чтобы защитить российские "законные интересы в области безопасности", - отметил Пол Хенле (Paul Haenle), директор Центра Карнеги в Университете Цинхуа в Пекине. По словам эксперта, "Глобальная инициатива по безопасности также заимствует у России концепцию "неделимой безопасности".



Инициатива нужна Китаю еще и для того, чтобы устранить последствия поддержки России. "GSI служит также для коррекции ответа Китая на происходящее на Украине, поскольку реакция Пекина заставила государства усомниться в китайской приверженности мультилатерализму и международному порядку", - прокомментировала Кортни Фанг (Courtney Fung), доцент Университета Маккуори.



Аналитики полагали, что Пекин в конечном итоге институционализирует программу, как уже произошло с инициативой "Один пояс - один путь". Но процесс может занять годы. Программу "Один пояс - один путь" объявили в 2013, но многие страны начали присоединяться к ней только в 2016 году.



"Они хотят объединить в большой "третий лагерь" те страны, которые не хотят занимать чью-либо сторону в том, что, по их мнению, является поляризованным миром", - заявил Юн Сун (Yun Sun), директор китайской программы в исследовательском центре Стимсона.



"Но реализовать такую масштабную и неопределенную стратегию на мировом уровне будет невозможно", - считает эксперт.