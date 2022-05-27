The Hill: Американцы не знают, кто управляет Байденом. Но этот кто-то ведет дело к беде

00:56 29.05.2022

The Hill

США



Политика США по Украине вот-вот разобьется о суровую реальность



Автора издания Hill возмущает то, что американцев заставляют жить в двух мирах. По телевизору говорят о победе Украины, успехе Байдена и единстве НАТО. На самом деле Россия побеждает, а в поведении Байдена проглядывает политическая деменция. Но кто же движет этим все более жалким телом?



Если принять интерпретацию российско-украинского конфликта основными средствами массовой информации нашей страны, то мы будто бы являемся свидетелями величайшего в истории триумфа администрации Байдена. Согласно этой чрезмерно оптимистичной точке зрения, украинцы достигают превосходных результатов; российские войска терпят неудачу за неудачей; НАТО едина как никогда со времен холодной войны; а президента Байдена весь мир восхваляет за смелое руководство и подтверждение статуса американцев как самой необходимой сегодняшнему миру нации.



Больше всего ласкают слух наивных заверения в том, что Байдену удалось добиться давно обещанного единства среди сторонников Демократической и Республиканской партий, причем среди последних его призывы о наращивании финансирования и поставок оружия Украине находят все больший отклик. В списке знаменитостей, посетивших Киев для вожделенной фотосессии с президентом Владимиром Зеленским, первые строчки занимают спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (Калифорния) и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (Кентукки).



Однако оптимизм в отношении российско-украинского конфликта резко контрастирует с гораздо менее приятной реальностью, в которой оказались рядовые граждане США. Американская экономика переживает исторический кризис и практически неизбежно движется в направлении рецессии. Люди чувствуют это на собственных кошельках: инфляция намного опережает рост заработной платы; растет материальное неравенство, при котором элиты продолжают благоденствовать, а рабочий класс страдает от повсеместного подорожания товаров первой необходимости; крупные города потрясают преступления насильственного характера. Тем временем через южную границу Америки идет нескончаемый поток нелегальных мигрантов – в беспрецедентных количествах.



В условиях подобной малоприятной реальности неудивителен то факт, что рейтинги Байдена и Демократической партии бьют все возможные рекорды исторических минимумов, в том числе среди их традиционных сторонников в лице латиноамериканцев, чернокожих и образованных женщин из пригородов. Даже традиционные либералы вроде стратега-демократа Джеймса Карвилла осознают надвигающуюся катастрофу. Они предупреждают о вероятной неудаче демократов на предстоящих промежуточных выборах, запланированных на ноябрь. Но Пелоси и прогрессивное крыло партии игнорируют эти предупреждения, в результате чего Байден продолжает выдавать одну политическую инициативу за другой.



Несоответствие двух реальностей – медийной и настоящей - становится очевидным по мере возникновения новых сложностей на Украине и усугубления внутренних проблем самих Соединенных Штатов. В частности, бреши в оптимистичной информационной картине достигли того момента, когда основным СМИ перестало удаваться убедительно их отрицать, как написал Джон Уолш в недавней статье Asia Times "Нью-Йорк Таймс (NYT) отказывается от воинственной риторики".



Уолш обращает внимание на две статьи, недавно появившиеся в NYT: передовицу о захвате Россией большей части восточной Украины и авторскую статью под заголовком "Америка с союзниками хотят обескровить Россию. Не стóит."



"Таймс" отмечает военно-морское господство России в Черном море и почти полный контроль над береговой линией Украины, благодаря чему Москва обрела рычаги влияния в контексте любых будущих переговоров. Далее Уолш говорит, что фактическая блокада Одессы означает закрытие последнего морского экспортного коридора Украины. Это немаловажно, учитывая плачевное состояние украинской экономики: 30-50% всех предприятий закрыты, четверть населения была вынуждена сняться с насиженных мест и бежать, в том числе и в Россию. Кроме того, мир начинает постепенно осознавать угрозу глобального продовольственного кризиса, поскольку Россия и Украина производят в совокупности около трети мирового экспорта пшеницы.



В настоящее время американский народ пытается оправиться от продолжавшихся 20 лет изнурительных войн на территориях других стран, цель которых США так и не смогли четко определить. Мало того, что нам так и не объяснили, в чем должна заключаться "победа", скажем, в Ираке. Наши лидеры так и не смогли выработать последовательную стратегию выхода США из этих конфликтов. Теперь США рискуют скатиться в пропасть очередного конфликта, последствия которого могут оказаться поистине ужасающими.



Нас, как демократию, должен тревожить тот факт, что мы можем лишь строить догадки относительно личностей тех, кто руководит нашим президентом и пишет его речи, оставаясь при этом в тени и не неся ответственности за проводимую им неоднозначную и рискованную внешнюю политику.



Уильям Молоуни (William Moloney)