Силовые структуры РФ занялись счетами Чубайса в Европе. Спохватились...

08:16 29.05.2022

28 мая 2022,

Текст: Антон Никитин

Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, силовики в том числе опрашивают свидетелей из окружения Чубайса, сообщили источники в силовых структурах.



"Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов", – приводит слова источника ТАСС.



В интересах следствия источники не уточнили, в каких банках "могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем".



В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.



В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор "Роснано" находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК "Система" и ее портфельной компании "Электрозавод". В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.



Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.