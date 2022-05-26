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Байден хотел испугать Пекин, а нагнал страха на Токио, - Валерий Кистанов
09:08 29.05.2022

Готовность американского президента воевать с Китаем из-за Тайваня встревожила японцев

Об авторе: Валерий Олегович Киcтанов – руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН.

26 мая 22

Завершившийся на днях визит американского президента Джозефа Байдена в Южную Корею и Японию – два главных военно-политических союзника Америки в Азии – должен был символизировать возвращение США в регион после эпохи Дональда Трампа, при котором страна политически и экономически дрейфовала в сторону от Азиатского материка. Хотя именно при Трампе в Вашингтоне Азиатско-Тихоокеанский регион стали именовать Индо-Тихоокеанским (ИТР). В то время со стороны Токио индо-тихоокеанскую стратегию активно продвигал его тогдашний "японский друг" – премьер-министр Синдзо Абэ.

За сменой географического названия, несмотря на всю высокопарность сопутствующей ему политической фразеологии, просматривается желание США и Японии сдержать Китай всеми доступными средствами, в том числе с помощью Индии. Его растущая экономическая и военная мощь считается в обеих странах главной угрозой их безопасности и экономическим интересам в регионе.

На Китай была нацелена вся программа визита американского лидера в Сеул и Токио. Она включала дежурные заверения в приверженности Вашингтона стратегии открытого и свободного ИТР, обнародование региональной экономической инновации – создания под своей эгидой интеграционной структуры с многообещающим названием "Индо-Тихоокеанские экономические рамки для процветания", а также встречу лидеров стран "четверки" в составе США, Японии, Австралии и примкнувшей к ним Индии. Лейтмотивом пребывания Байдена в двух азиатских столицах, как и следовало ожидать, явилось жесткое осуждение России за ее спецоперацию в Украине, сопровождаемое рефреном о неприемлемости ничего подобного в ИТР. Здесь подразумеваются возможные попытки Китая силой отбить у Японии контролируемые ею острова Сэнкаку (по-китайски – Дяоюйдао) и присоединить к себе Тайвань.

Однако вопреки ожиданиям наблюдателей гвоздем первого выступления Байдена в качестве президента на азиатской сцене явилось его прямолинейное заявление на пресс-конференции в Токио о готовности США вступить в войну с Китаем в случае его вооруженного вторжения на Тайвань. Не исключено, что воинственное заявление американского лидера в Японии было экспромтом. Оно традиционно вызвало серию уточняющих поправок американских официальных лиц. Их суть сводилась к тому, что Вашингтон будет придерживаться в отношении тайваньской проблемы прежней стратегии двусмысленности, то есть помогать Тайваню оружием, но по поводу задействования собственных вооруженных сил не говорить ни да, ни нет. О том, что при всей своей напористости в тайваньском вопросе Вашингтон все же вынужден оглядываться на Пекин, говорит тот факт, что Тайвань не включен в члены упомянутого IPEF.

Однако, как говорится, слово не воробей. Замолвив словечко за Тайвань, Байден ожидаемо вызвал жесткую отповедь Пекина, в очередной раз продемонстрировавшего готовность к самому худшему сценарию со своей мятежной провинцией. Понятно, что если начнется военный конфликт вокруг Тайваня с участием Америки, то ее масштабы по всем параметрам, включая последствия для мира, будут несравнимы с тем, что сейчас происходит в Украине. В этом случае Японии придется совместно с США защищать от Китая не только мятежный остров, но и самих себя. Очевидно, что Пентагон не будет стесняться в использовании по полной своего главного военного союзника в Азии, где расположены его самые мощные вооруженные силы за рубежом. Он уже это делал во время своих войн на Корейском полуострове и во Вьетнаме. Правда, для корейцев и вьетнамцев того времени в отличие от сегодняшних китайцев (и даже северокорейцев) американские военные базы на территории Японии были недоступны. По сообщениям азиатских СМИ, Китай, разместив в пустыне Синьцзяна макеты военных самолетов Японии, уже отрабатывает удары по ее аэродромам.

Как признал еще в 1980-е годы тогдашний ястребиный премьер-министр Ясухиро Накасонэ, Япония является непотопляемым авианосцем США. Нынешние японские политики не исключают прямого участия своих войск, по иронии судьбы все еще числящихся Силами самообороны, в обороне Тайваня, напрямую увязывая ситуацию в Тайваньском проливе с безопасностью Японии. На такую возможность прозрачно намекает ушедший два года назад в отставку с премьерского поста, но остающийся в политике теневым сегуном Синдзо Абэ.

Действительно, авианосец в виде Японского архипелага невозможно пустить ко дну, но в прямом военном столкновении вокруг Тайваня двух сверхдержав в лице Китая и США его японская команда может сильно пострадать. Что не может не вызывать тревогу у жителей Страны восходящего солнца.

Источник - независимая газета
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