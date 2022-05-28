Давос-2022: два Кощея Бессмертных и одна дама из МВФ, - В.Катасонов

10:26 29.05.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 28.05.2022 |



Давно надо признать, что Давос – это говорильня



22-26 мая в швейцарском Давосе проходила очередная ежегодная встреча в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). Собралось более 2 тыс. представителей из 50 стран мира.



Впервые с 1987 года Давосский форум состоялся без участия России (СССР). Впервые повестка была преимущественно политическая, а не экономическая. Исключение составило выступление Кристалины Георгиевой, исполнительного директора МВФ. Обе эти особенности обусловлены событиями на Украине; "агрессору" и "империи зла" нечего делать на встрече представителей глобальной элиты.



Наиболее услышанными в многоголосом гуле Давоса-2022 оказались голоса двух участников, которых журналисты окрестили "патриархами" и даже "Кощеями Бессмертными". Речь идет о двух престарелых американских деятелях – Джордже Соросе (91 год) и Генри Киссинджере (99 лет).



Сорос вспомнил, как все хорошо начиналось после развала СССР, когда он создавал фонды в России и они прекрасно работали. Россия превращалась в "открытое общество", интегрировалась в "мировую демократию". Однако после событий 11 сентября 2001 года стали возникать признаки возрождения тоталитаризма; носителем этих тенденций, сказал Сорос, стал президент Путин. Параллельно на востоке появлялась угроза в лице коммунистического Китая.



Западу перед лицом китайско-российской угрозы следует укрепляться. Сорос особо сказал о Европе. Угроза, которая через Украину исходит из России, должна сплотить Европейский союз. Надо переходить к следующей стадии интеграции – созданию европейской федерации. Сорос считает, что решение всех политических и военных вопросов европейские страны должны полностью передать на уровень федеральной власти в Брюсселе.



Однако не это было главным в выступлении Сороса. Он призвал как можно быстрее покончить с войной, добившись полной победы на Украине над Россией: "Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию, – заявил престарелый финансовый спекулянт, – как можно скорее победить Путина. Это суть".



Киссинджер, как и Сорос, опасается сближения Китая и России, он также опасается перерастания конфликта в мировую войну с применением оружия массового поражения, он также за скорейшее окончание войны на Украине, но дальше начинаются различия.



Киссинджер предложил завершить войну на Украине путем мирных переговоров: "Стороны должны быть привлечены к мирным переговорам в течение следующих двух месяцев, – сказал он. – Иначе мы столкнемся с ситуацией, когда Россия может полностью разорвать свои связи с Европой и искать постоянного союза в другом месте. Это отбросит нас на десятилетия назад. Мы должны стремиться к долгосрочному миру".



Киссинджер в 1970-е годы потратил немало сил на то, чтобы если не противопоставить СССР и КНР, то отдалить их друг от друга. И меньше всего он хочет их сближения сейчас.



Что касается переговоров с Москвой по поводу Украины, говорит Киссинджер, то Запад должен быть готов на существенные территориальные уступки на Украине. "Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки", – заявил патриарх американской дипломатии. Иначе война на Украине против режима Зеленского может перерасти в войну с Западом. Опытный дипломат знает, что победить ядерную державу невозможно, а Россия – ядерная сверхдержава.



Киссинджер внушает, что лучшим вариантом окончания конфликта на Украине стало бы ее превращение в нейтральное государство, выступающее в качестве моста между Россией и Европой.



Как отмечают наблюдатели, большая часть участников саммита поддержала Сороса. Киссинджера сочли устаревшим. Особенно болезненной была реакция на предложения Киссинджера Владимира Зеленского ("в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины"). Выступив в Давосе по видеосвязи, Зеленский призвал добиваться победы на военном фронте, наращивать помощь Запада Украине, ужесточать экономические санкции против Москвы. Украинский президент хочет добиться полного эмбарго на российскую нефть, полного запрета на доступ всех российских банков к мировым финансовым системам, полного прекращения всей торговли с Россией. Зеленский призвал все иностранные компании, которые еще работают в России, прекратить свою деятельность в этой стране.



"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", – издевательски прокомментировал слова Киссинджера советник главы офиса президента Михаил Подоляк.



Думаю, план Киссинджера утопичен по той причине, что территориальные уступки со стороны Украины, принуждение ее к этим уступкам не решает главную проблему – проблему демилитаризации и денацификации Украины. А без решения этой проблемы мира в Восточной Европе не будет. А те, кто, как Сорос, призывают биться с Россией "до последнего украинца", не понимают, что завтра им, может быть, придется бороться "до последнего европейца" и "до последнего американца".



Еще одним запоминающимся участником встречи в Давосе была Кристалина Георгиева, глава МВФ. Она заявила, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны, отметила небывалую инфляцию, переросший в энергетический кризис дефицит нефти и природного газа, ожидаемые дефицит продовольствия и голод. И смешала в кучу то, что выдала за главные причины мирового кризиса – пресловутую "пандемию" и специальную военная операцию России на Украине. Хотя действительной причиной кризиса стала не военная операция РФ, а мощнейшие в послевоенной истории экономические санкции Запада против России. Георгиева обошла стороной вопрос о том, что многие члены ВТО нарушили основополагающий принцип этой организации – режим наибольшего благоприятствования в торговле, отмененный рядом стран для Российской Федерации. Умолчала она и об аресте валютных резервов России, что также находится в вопиющем противоречии с уставом МВФ.



Давно надо признать, что Давос – это говорильня. И если раньше организаторы Давоса претендовали на роль мирового центра, то сейчас они больше напоминают поджигателей мировой войны.



P.S. А с международной блокадой России у Запада получается плохо. 26 мая в Бишкеке открылся 1-й Евразийский экономический форум, на который собрались 2500 представителей из 15 стран, а в середине июня состоится 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), участие в котором подтвердили уже более 90 стран.