Правящие элитки Киргизии, Туркмении и Казахстана по указке США закрыли российские телеканалы, - Айнур Курманов

11:01 29.05.2022 Правящие элиты Киргизии, Туркмении и Казахстана по указке США закрыли российские телеканалы

27.05.2022 Алма-Ата



Айнур Курманов.



На следующий же день после проведения Евразийского экономического форума, который прошел в Бишкеке, сразу в трех бывших советских республиках отключили вещание российских телеканалов, а именно – в Киргизии, Туркмении и Казахстане. Причем, сегодня еще проходил саммит Евразийского экономического союза, и это настоящий "подарок" от "союзников" России.



В Киргизии и Туркмении перестали вещать "Россия 24", "Россия Культура" и "Звезда". При этом телезрители могут лицезреть надпись на экранах своих телевизоров, что трансляция прекращена "по независящим причинам".



На следующий же день после проведения Евразийского экономического форума, который прошел в Бишкеке, сразу...

Подпишитесь на новости "ПолитНавигатор" в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



В пресс-релизе известного и самого большого провайдера "Акнет" указывается, что это сделано не ими, а в результате отключения трансляции российских каналов на международных спутниках.



"Информируем Вас, что по причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов – на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: "Россия Культура", "Россия 24" и "Звезда", - указывается в тексте пресс-релиза.



Похоже, что по такому же по поводу отключили вещание и в Туркмении с учетом того, что местное население уже много лет смотрит именно российское телевидение через спутниковые тарелки. И фактически только это вещание было одновременно глотком воздуха и окном в мир, так как предоставляло возможность получать альтернативную информацию.



Сейчас же под предлогом санкций в отношении ведущих российских каналов эта лазейка прикрыта, при этом власти делают вид, что они тут ни при чем. Но на самом деле речь идет об установлении информационной монополии местной государственной пропаганды и выдавливании из региона российского социального и культурного влияния.



К такому же выводу приходит и депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой, который на своем телеграм-канале следующим образом прокомментировал ситуацию:



"Мы все еще продолжаем пестовать надежду на восстановление добрососедских отношений?! Когда и Туркменистан, и Киргизия в составе СНГ продвигали свои стратегические интересы: безопасность, политику, науку, оборону… В Туркменской ССР в 1979 году проживали 350 тыс. русских, 37 тыс. украинцев и 5 тыс. белорусов.



В 2020 году оставалось 110 тыс. русских, 8,5 тыс. украинцев и примерно 800 белорусов. Сейчас русские составляют лишь 2% населения. В Киргизии русских осталось чуть более 5% населения. Но сочувствующих и разделяющих позицию российских соотечественников гораздо больше. Для них закрывают источники пророссийской информации. Какой теперь поток им польется в уши, несложно догадаться…".



Понятно, что теперь место российских СМИ займут западные и в особенности турецкие телеканалы, которые будут внушать собственную политическую и антироссийскую повестку. Поэтому данное отключение было заранее скоординированным и срежиссированным шагом – и сразу в трех республиках.



И, что применительно в словах Андрея Лугового в отношении Киргизии и Туркмении, то в стократ еще больше характерно для Казахстана, где пока еще 20% русских и огромный пласт русскоязычных жителей. При этом об отключении телеканалов "Россия 1", "Россия 24", "Звезда" и даже детской "Карусели" пока в казахстанских СМИ не сообщалось. Но пользователи социальных сетей в РК уже активно обсуждают данную новость.



Важно также, что вещание российских телеканалов уже приостанавливалось на северные и центральные регионы РК еще 28 февраля местным провайдером – компанией "Ремстройсервис" в Шахтинске из-за освещения событий на Украине. Вместо них стали вещать пропагандистский рупор – телеканал "Хабар24", который не пользуется спросом и популярностью у телезрителей.



И тут также власти якобы совершенно не имели никакого отношения к данной блокировке вещания, так как министерство информации заявило, что это сугубо частное дело местной компании, и государство не имеет права вмешиваться в приватный бизнес. Правда, надо учитывать, что министром информации является ярый русофоб Аскар Умаров, призывавший запретить празднование Дня Победы и предлагавший русским покинуть республику. Он, кстати, был всегда сторонником сокращения вещания и ликвидации присутствия российских СМИ в РК.



министр информации и русофоб Аскар Умаров



С его подачи начался и сбор подписей под петицией за ликвидацию вещания российских СМИ в Казахстане, которая не набрала даже и 10 тысяч подписей. Видимо, внутри страны западные агенты влияния во власти стремились организовать шумную общественную кампанию по этому поводу, но она провалилась.



петиция, запущенная провластными националистами



Но это также не новое слово в политике правящей элиты, так как еще два года назад другой ярый националист и русофоб – Арман Шураев, а ранее чиновник из числа приближенных к Дариге Назарбаевой и возглавлявший один из крупнейших телеканалов в стране – КТК, требовал закрыть один из местных телеканалов только за то, что он посмел вещать передачу "Военная приемка" телеканала Звезда на казахском языке.



русофоб и националист Арман Шураев



"Не так давно в нашей стране на волнах телеканала ОҢ ТВ начал свое вещание абсолютно ватный и агрессивный российский телеканал "Звезда". Это тот самый канал, посредством которого Кремль пытается объяснить логику своей агрессии в отношении своих соседей и прочие свои милитаристские авантюры. Так вот, весь свой контент он добросовестно переводит на государственный язык. И теперь, на моем родном языке, языке Абая он рассказывает нам, казахам, о том какая нехорошая Украина и украинцы, Грузия и грузины, Молдова и молдаване и почему Крым - это Россия. Мало нам было полуватного ОРТ Евразия, теперь добавился еще и этот зомби канал", – брызгал слюной тогда в гневе Шураев.



И его требование было принято тогдашним министром информации Аидой Балаевой, которая оперативно дала указание прекратить вещание популярной российской передачи на казахском языке.



"Однако, к сожалению, ретрансляция последнего выпуска цикла данной телевизионной передачи идет вразрез с официальной позицией Республики Казахстан по важным вопросам международной повестки. Констатируя этот факт, считаю важным руководству всех телеканалов Казахстана, в том числе телеканала "ОҢ ТВ", не допускать к выдаче в эфир телепрограмм с подобным содержанием в целях исключения неправильного толкования позиций Республики Казахстан по международным вопросам", - указала министр в своем сообщении.



И после этого она дает распоряжение местным властям провести соответствующую работу с региональными СМИ с целью недопущения трансляции подобного контента.



"Также призываю местные исполнительные органы активизировать профилактическую работу с региональными СМИ, в особенности с телеканалами, транслирующими иностранный контент не художественного и развлекательного содержания", - написала Аида Балаева.



Теперь история повторяется, и после успешно проведенной операции с "Ремстройсервис" в Казахстане, когда удалось с легкостью закрыть вещание российских телеканалов в центральных и серверных регионах, такую же схему применили уже в Киргизии и Туркмении. Налицо общий сговор, а в качестве ответчиков снова выступают якобы полностью независимые от правительств частные провайдеры.



Естественно, что по официальной легенде ни Нур-Султан (Целиноград), ни Бишкек и ни Ашхабад не имеют абсолютно никаких возможностей влиять на деятельность этих частных провайдеров, которые в свою очередь удобно ссылаются на международные спутники. Очевидно, что буквально за один день эти республики были отключены от российских телеканалов именно в целях подрыва позиций Москвы в регионе и дезориентации и деморализации ее сторонников.



Ведь даже по официальным опросам, только в Казахстане более 70-ти процентов опрошенных высказывались за развитие интеграции с Россией и поддерживали ее спецоперацию на Украине, тогда как сторонников выхода республики из ЕАЭС, ОДКБ и присоединения к санкциям оказалось всего 6%. Получается, что банальным поворотом рубильника власти с подачи Вашингтона местные элиты как по команде стремятся искоренить информационное и политическое присутствие РФ.



По моему мнению, делается это из животного страха, что российские СМИ могут воздействовать на общественное сознание таким образом, что сами народные массы постараются воспрепятствовать им осуществить план тюркской интеграции под эгидой Анкары и по заказу Лондона. А ведь, кроме пантюркизма, сейчас навязывается еще панисламизм и русофобия, рядящаяся иногда под личину декоммунизации.



Этим и объясняется такой резкий и одномоментный ход сразу трех республик, чтобы Москва не могла сразу и жестко отреагировать на данный демарш, тем более в день саммита ЕАЭС, проходящего в онлайн-режиме. При этом речи лидеров Казахстана и Киргизии излучают азиатскую лесть и призывы к развитию добрососедских отношений.



Интересно, но ситуация, что в КР, что в РК остается нестабильной, как бы внешне все ни казалось спокойным. И виной тому сами правящие элиты. Так, в том же Казахстане 27 мая разгорелся настоящий общественный психоз, связанный с искусственным дефицитом сахара, который одномоментно исчез со всех прилавков в регионах, хотя все склады и предприятия затоварены.



Подогревали истерию проназарбаевские телеграм-каналы, а ведь главным поставщиком сахара на внутренний рынок является АО "НК "Продкорпорация" и другие ритейлеры помельче, которые все как один находятся в собственности семьи Елбасы. С учетом активизации национал-либеральных и националистических сил вероятность попыток повторного переворота на фоне обнищания масс к концу этого года велика как никогда.



И что снова ОДКБ будет их всех спасать? И на фоне разгорающегося конфликта на севере Афганистана, подогреваемого США и Великобританией, такой показательный антироссийский демарш правящих компрадорских элит кажется очень опрометчивым. Как бы потом не пожалеть, но будет поздно. Источник - politnavigator.net

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653811260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №893

- Указ Президента Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №898

- Мажилис одобрил законопроект в реализацию поручений Президента по поддержке отечественных предпринимателей

- Проводимые в Казахстане реформы создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Алихан Смаилов

- О некоторых вопросах приватизации

- Алихан Смаилов дал поручения по цифровизации работы госорганов и внедрению 5G в Казахстане

- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса 25 мая 2022 года

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 мая 2022 года №94-р

