МинсельхозKZ отрицает дефицит сахара в Казахстане

20:49 29.05.2022

Министерство сельского хозяйства отрицает дефицит сахара в Казахстане, передает корреспондент агентства.



"Дефицита сахара в Казахстане нет. Запасы сладкого продукта в республике составляют порядка 67 тыс. тонн. Производство сахара осуществляется бесперебойно. Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют порядка 31 тыс. тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. Дополнительно в дороге находятся 16 тыс. тонн сахара-сырца. Производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно", - говорится в сообщении минсельхоза, распространенном в пятницу.



Вместе с тем, по данным ведомства, осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО "НК "Продкорпорация".



"Для стабилизации цен заводами осуществляется отгрузка в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции – в соответствии с их заявками. Всего в мае текущего года отгружено свыше 30 тыс. тонн, в июне планируется 44,8 тыс. тонн сахара. Для оперативной поставки продукта в регионы Министерством сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана", - сказано в сообщении.



Напомним, ранее кондитеры Казахстана пожаловались на нехватку сахара, заявив, что запасов осталось лишь на месяц.