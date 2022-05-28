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ЕАЭС адаптируется к новому миру, - "Къ"
00:25 30.05.2022

Лидеры стран "пятерки" нащупали макроориентиры
Повестка саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вчера была во многом предопределена санкционными реалиями - главы стран "пятерки" одобрили макроэкономические ориентиры на 2022–2023 годы, которые позиционированы как инструмент адаптации к новой ситуации. Среди мер расширение внутреннего рынка союза и сотрудничество с готовыми на это третьими странами - вчера приняты решения о продлении режима свободной торговли с Ираном и о начале соответствующих переговоров с Индонезией. Обсуждался и острый вопрос о новой схеме зачисления импортных пошлин - не очень результативно: Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поручено вернуться к теме и просчитать бюджетные риски для стран "пятерки".

Вчера на заседании Высшего евразийского экономического совета президенты стран ЕАЭС одобрили ориентиры макроэкономической политики на 2022–2023 годы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что они должны стать "инструментом адаптации к требованиям и вызовам времени". В ЕЭК уточнили, что документом поставлена задача выхода в долгосрочной перспективе на траекторию ежегодного прироста ВВП союза темпами в 4,5–5,5%. Отметим, что по итогам 2021 года уже была "подходящая" цифра - 4,7%. В начале 2022 года ожидалось, что рост совокупного ВВП ЕАЭС может составить до 3,1%, но с учетом новой ситуации (только в России спад ВВП ожидается на уровне 7,8% - см. "Ъ" от 18 мая) увеличения общего размера экономик, очевидно, не случится.

Содержание "макродокумента" не раскрывается - сообщается лишь о первоочередных мерах: это развитие научно-технического и производственного потенциала ЕАЭС, расширение возможностей внутреннего рынка (усиление кооперации промышленного производства), решение наболевшей проблемы барьеров (см. "Ъ" от 27 мая).

Согласно макроэкономическому плану, власти стран "пятерки" рассчитывают создать благоприятные условия для инвестиций в реальный сектор экономики - ЕАЭС (или хотя бы часть стран) ожидает и иностранных вложений.

Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил формировать комфортные условий для релокации зарубежных компаний "с учетом санкционного контекста". Еще одно направление - расширение сотрудничества с третьими странами. В рамках этого трека вчера приняты два решения - о продлении временного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном (действует с 2019 года), а также о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией.

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По словам президента Киргизии Садыра Жапарова, "важным аспектом финансовой стабильности" ЕАЭС является переход на расчеты в нацвалютах - сейчас, по данным ЕЭК, их доля в торговле союза составила 75%. Переход этот идет не без дискуссий - в частности, о новой схеме расчетов при распределении импортных пошлин. Вчера этот вопрос обсуждался президентами в закрытом режиме. Поясним, что ввозные пошлины взимаются в нацвалютах на внешних границах ЕАЭС в странах, через которые ввозятся импортируемые товары, затем платежи "расщепляются", конвертируются в доллары и пропорционально распределяются (85% - России, 6,95% - Казахстану, 4,86% - Белоруссии, 1,9% - Киргизии, 1,2% - Армении).

Вопрос изменения схемы возник в связи с невозможностью расчетов в долларах с РФ и Белоруссией из-за санкций. Еще в марте в Москве заявляли о договоренности о поэтапном переходе на расчеты в нацвалютах при проведении таможенных платежей внутри ЕАЭС.

Но тогда же в Нур-Султане уточнили, что пока поддержан "казахстанский вариант": использование российских рублей для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин для России и Белоруссии, а долларов - для Казахстана, Армении и Киргизии.

Так, собственно, и выглядит временный порядок, утвержденный президентами стран "пятерки" 18 мая, впрочем, в документе отмечается, что действует он до внесения изменений в договор о ЕАЭС, что и стало предметом переговоров. Как пояснял министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов, Москва и Минск ставили вопрос о том, чтобы единицей, которая учитывается при зачислении средств, был российский рубль. Результаты вчерашнего обсуждения приоткрыл вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко - судя по его заявлению, особого прогресса пока нет. Он сообщил, что Армения, Казахстан и Киргизия "пока оставляют за собой право перечислять в долларах" - ЕЭК поручено вместе с правительствами "дополнительно вернуться к этому вопросу и просчитать, чтобы не было потерь для бюджетов стран".

Евгения Крючкова
Газета "Коммерсантъ" №93 от 28.05.2022, стр. 1

Источник - коммерсант
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