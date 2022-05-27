Росракеты в Николаеве уничтожили моторы к индийским фрегатам. Как быть? - "СП"

00:50 30.05.2022 Рикошетом от Николаева нашими "Калибрами" почти утоплены индийские фрегаты

Если у кого в руках и остался ключ от спасения миллиардного проекта, то это лишь Москва



Сергей Ищенко



Вы читали просто сенсационную фронтовую сводку от Министерства обороны России от 13 марта 2022 года: "Массированным ударом российского высокоточного ракетного оружия у западного побережья Индии уничтожены сразу два новейших многоцелевых фрегата военно-морских сил этой страны"? Не читали? И правильно. Потому что такой сводки никогда не было. Впрочем, и быть не могло.



А в остальном все - святая правда. Индийские фрегаты нашими ракетами - да, фактически уничтожены. Прямо на верфи Goa Shipyard Limited (GSL), где они строились. Один с начала, а другой - с лета прошлого года.



Нагнав столь зловещего тумана, попытаюсь его малость развеять.



Действительно 13 марта нынешнего года в ходе продолжающейся демилитаризации Украины нашими крылатыми ракетами в городе Николаеве был, скорее всего, безвозвратно разрушен огромный оборонный завод "Зоря - Машпроект" по производству газотурбинных корабельных двигателей. В советское время - монополист в своей области. А с тех пор, как Россия пару лет назад с титаническими затратами сумела наладить серийное производство собственных подобных (только более эффективных и надежных) агрегатов, - еще и наш прямой конкурент на мировом рынке.



Как ни странно, в результате выполнения этой боевой задачи огромный ущерб одновременно нанесен и географически бесконечно далекой от города Николаева Индии. Поскольку как минимум два комплекта корабельных газотурбинных агрегатов типа М7Н2 верфь Goa Shipyard Limited ожидала от "Зори - Машпроекта" для строящихся на ней при российском содействии пары фрегатов проекта 11356. Изготавливать те комплекты теперь негде. И некому. По крайней мере - в разбомбленном Николаеве.



А ВМС Индии, которые рассчитывали получить упомянутые новые ракетные корабли в июне 2026-го и в декабре 2026 года соответственно, тоже в недоумении: что дальше-то будет? Поскольку их грядущему пополнению прямо на стапелях фактически вырвали законтрактованные с Киевом механические "сердца". Чем теперь заменять на Гоа неполученные из Николаева агрегаты - совершенно неясно.



Мало того. Если все в этом деле утеряно безвозвратно, кто вернет Дели просто сумасшедшие деньги - примерно 1,2 миллиарда долларов, в которые оценивается весь этот проект? Причем, одной только России из них причиталось минимум полмиллиарда "зеленных". За помощь индийским корабелам в строительстве фрегатов и за передачу коллегам с Гоа некоторых лицензий и технологий.



А все вместе - катастрофические круги на воде, которые вокруг "адмиральской" серии фрегатов проекта 11356 по сию пору расходятся по миру с 2014 года.



К тому времени, если помните, на калининградском заводе "Янтарь" мы вовсю вели строительство сразу шестерки ракетных кораблей для совсем в ту пору обветшавшего Черноморского флота. И все бы хорошо, но изначально оказалась у этой затеи одна "ахиллесова пята". По старой памяти, доставшейся нам еще с советских времен, редукторы и газотурбинные двигатели для "адмиралов" поставляла как раз украинская "Зоря - Машпроект". За немалые кстати, денежки. Примерно по 50 миллионов долларов за каждый корабельный комплект.



В общем, из всех кораблей, заказанных Калининграду, Черноморский флот успел получить лишь половину: "Адмирала Григоровича", "Адмирала Эссена" и "Адмирала Макарова". Они вышли в море еще с "николаевскими" двигателями. Поскольку к моменту поставки агрегатов в Россию наши отношения с Украиной еще не дошли до точки кипения.



Все, как известно, окончательно рухнуло в 2014-м на чадно пылавшем автомобильными покрышками "Майдане". Все горшки с Россией Украина тут же побила. Любое сотрудничество с нами в сфере обороны было Киевом запрещено. Поэтому другая половина фрегатов проекта 11356 в полной неопределенности и без двигателей из Николаева тут же "зависла" на "Янтаре". Но вот корпуса кораблей и кое-что еще были готовы. Но кому они нужны-то без механических "сердец"?



Вернее, для двух застрявших (соответственно - четверного и пятого в серии "Адмирала Бутакова" и "Адмирала Истомина") в Николаеве еще до Майдана изготовили ГТЗА после получения от нас за этот заказ предоплаты в 100 миллионов долларов. Но раз эмбарго - бросили их пылиться в полной неизвестности на заднем дворе "Зори - Машпроекта". Для шестого в проекте ("Адмирала Корнилова") никто ничего делать к тому времени и не собирался. В результате три пустых фрегатовских корпуса остались качаться на волнах в тесной заводской акватории. Буквально как цветочки в проруби. Мешая калининградским корабелам работать над другими заказами.



Тут и возник спасительный вариант с Индией. 15 октября 2016 года между Дели и Москвой было заключено межправительственное соглашение относительно строительства для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356 из числа изначально строившихся для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь"" в Калининграде, и о постройке двух дополнительных последующих кораблей проекта 11356 в Индии на предприятии Goa Shipyard Limited (GSL). Доля России за эту работу составила 1,2 миллиарда долларов.



А как же двигатели? О, для индийцев в Киеве проблем не оказалось. Как и запретов. Два фрегата, застрявших в Калининграде, уже получили из Николаева штатные установки модификации М7Н1, изначально изготовленные для них же "Зоря - Машпроектом" по контракту еще для ВМФ России. Получили, несмотря на строгие таможенные запреты Киева, прямо в Калининграде.



По факту для Украины все вышло вообще шоколадно. Сначала - 100 миллионов долларов за пару агрегатов модификации М7Н1 от Москвы. Потом чуть поменьше, но тоже прилично (76 миллионов долларов) и за них же - от Дели. Такие сказочные сделки, полагаю, не снились даже самым ушлым цыганам-конокрадам в старинные времена.



В результате в 2021 году "Адмирал Бутаков" новыми хозяевами был переименован в "Tushil". А "Адмирал Истомин" - в "Tamala". Никому так до сих пор и ненужный пустой корпус "Адмирала Корнилова" так до сего дня и болтается на "Янтаре", мешая заводчанам работать.



Параллельно, как уже сказано, за тридевять земель от Калининграда верфь Goa Shipyard Limited ударно трудилась над созданием еще двух законтрактованных, но уже сугубо индийских "систершипов" проекта 11356. Теперь, как уже сказано, наш ракетный удар по Николаеву проделанную работу, возможно, обессмыслил. И тогда те недостроенные индийские фрегаты ожидает незавидная судьба "Адмирала Корнилова".



Но что тогда будет с нашей долей в проекте в 500 миллионов долларов? Придется возвращать наверняка обозленным и чувствующим себя обманутыми партнерам?



Как ни странно - выход, видимо, есть. Ключ к спасению денег, кораблей и деловой репутации находится в Москве.



На днях глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о решительной победе в деле импортозамещения в производстве газотурбинных корабельных двигателей. Все - Украина России теперь в этой области и даром не нужна. Наш Рыбинск в кратчайшие сроки научился делать такие агрегаты даже лучше Николаева.



В серийное производство запущен морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, который уже ставят на тяжелые фрегаты типа "Адмирал Горшков". Такие уже получил "Адмирал Головко", который достраивается на плаву в Санкт-Петербурге. Пару других М-55Р сейчас заканчивают центровать на готовящемся к спуску "Адмирале Исакове".



Еще один М-55Р носит по балтийским волнам заканчивающий испытания перед переходом в Севастополь новенький корвет "Меркурий" (бывший "Ретивый", проект 22380).



То есть важнейшее государственное дело в Рыбинске на заводе "Салют" уже поставлено на поток. Понятно, что своей очереди за долгожданными российскими двигателями на питерских верфях с нетерпением дожидаются и так запаздывающие на службу тяжелые фрегаты "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов" и "Адмирал Спиридонов". И они в приоритете у Москвы из-за более мощного, чем на проекте 11356 вооружения.



Но возможно рыбинский производственный процесс возможно хоть как-то форсировать? Чтобы найти в нем хотя бы щелочку для двигателя и к тоскующему "Адмиралу Корнилову"? Ведь отправлять его, недостроенного, но все же уже дорого обошедшегося стране, "на иголки" как-то не по-хозяйски. Особенно, когда у наших адмиралов в океанской зоне каждый ударный корабль на счету.



Полагаю, нечто подобное содержится в отправленном в феврале 2021 года в Министерство обороны России официальном письме генерального директора завода "Янтарь" Ильи Самарина. "Корпус корабля сформирован. При решении вопроса с главной энергетической установкой его можно было бы строить дальше. Мы ждем решение Минобороны", - прокомментировал Самарин эту свою инициативу. Но ответ ему от ведомства Сергея Шойгу гласности покуда не предан.



А если Рыбинск выкрутится и сумеет помочь России с "Адмиралом Корниловым" - возможно, ему удастся заменить "демилитаризированное" нашими "Калибрами" украинское "Зоря -Машпроект" и индусам? Тогда волжане неплохо заработают не только на новых поставках. Но и сделают необязательным возврат Дели того полумиллиарда долларов, который мы уже почти заработали на совместном с Goa Shipyard Limited проекте.



Когда дело идет о подобных деньжищах, стоит семь раз подумать. Разве не так? Источник - СвободнаяПресса

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