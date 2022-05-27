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Правительство Турции обвинили в распродаже золотых резервов
00:52 30.05.2022

Важное заявление относительно золотых запасов Турции

Газетой Yeniçağ опубликовала заявления бывшего врача турецкого президента Турхана Чомеза, которые вызвали серьезное недовольство у правительства. Обращаясь к министру финансов и казначейства Нуреддину Небати, доктор задал следующие вопросы: "Может ли это быть правдой, Небати? 450 тонн турецкого золотого запаса хранятся в Англии, 400 тонн из этих запасов были проданы и на них были куплены доллары, таким образом власти пытаются обуздать рост курса валюты, в Лондоне говорят, что по этой причине граждане хотят, чтобы их золото было включено в финансовую систему. Может ли это быть правдой, Набати?" В январе одной из телепередач с участием близкого к правительству обозревателя газеты Yeni Akit Шевки Йылмаза была озвучена похожая мысль. Йылмаз заявил, что правительство турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) должно заранее избавиться от своих золотых резервов, если оппозиция выиграет выборы в 2023 году. Это подтверждает предположения о продаже золотых резервов в Лондоне.

Петиция для обращения в Международный уголовный суд против Турции готова

Согласно порталу TR724, брюссельский Turkey Tribunal (независимый суд, занимающийся нарушениями прав человека в Турции после попытки переворота 15 июля 2016 года) готовится передать иск против Анкары в Международный уголовный суд (МУС). Организатор Turkey Tribunal профессор Йохан Ванде Ланотте ранее заявлял, что они также будут обращаться в Совет Европы, Европейский союз и ООН. Бывший бельгийский министр Йохан Ванде Ланотте объявил, что проект первой петиции, которую они подадут в МУС, уже готов.

"В случае досрочных выборов партия Эрдогана будет исключена из политики"

В сообщении сайта SHaber со ссылкой на экономиста Атиллу Йешилада говорится о том, что досрочные выборы, которые могли бы пройти осенью 2022 года, были бы гораздо более логичными, чем выборы, которые должны по плану состояться в 2023 году. Экономист отметил, что сила и стоимость турецкой лиры является важным инструментом для мнения турецкой общественность относительно состояния экономики. "Если вы собираетесь идти на выборы, стоит учитывать этот важный для турецкого избирателя фактор", - заявил он в трансляции на YouTube. Йешилада утверждает, что есть вероятность того, что власти проведут досрочные выборы. "Когда турецкая лира обесценивается, доверие граждан к экономике снижается, наказание за это последует на выборах. Вы не сможете сохранять популярность до июня 2023 года. Более того, вопрос в том, сможете ли вы продержаться до октября этого года?" - задается вопросом экономист. И продолжает мысль: "Я вижу самый пугающий сценарий для правительства: турецкий парламент решит провести досрочные выборы, а затем произойдет резкий рост валюты. Правящая партия будет стерта из политики, как это было со многими политическими партиями до 2001 года".

Источник - regnum.ru
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