The Times: Россия побеждает в битве за контроль над пшеницей в мире

30.05.2022 The Times

Великобритания



Россия побеждает в битве за контроль над пшеницей в мире



Россия захватила контроль над мировым рынком пшеницы и обвиняет Запад в создании фальшивого зернового кризисе вокруг Украины. Автор The Times считает, что указание Путина увеличить сельскохозяйственный экспорт России в 2024 году на 50% будет реализовано.



Когда президент Путин начал военную спецоперацию, он делал это в надежде поглотить Украину и разделить Запад. Однако до сих пор его самая большая победа, о которой можно с уверенность говорить, приходится на пшеницу.



Блокада Россией портов на Черном море не только сжала мертвой хваткой экономику Украины, но и поставила под угрозу ключевого конкурента России на мировом рынке зерна.



Более 20 миллионов тонн украинского зерна гниет в элеваторах и торговых судах по всей стране, не будучи способными добраться до места назначения.



Украина является пятым по величине экспортером пшеницы в мире, и ее блокада подняла мировые цены на зерно на 60% с начала года до почти рекордного уровня.



Россия, крупнейший мировой экспортер пшеницы, была только рада заполнить образовавшийся на глобальном зерновом рынке дефицит, продавая не только больше товара, но и по более высокой цене. Президент Зеленский заявил, что Россия также пытается продать зерно, украденное ее войсками с полей в оккупированных регионах.



По данным AgFlow, аналитической компании по аграрным рынкам, в прошлом месяце, когда экспорт пшеницы из Украины упал на 32% по сравнению с апрелем прошлого года, российский экспорт вырос на 18%. По некоторым оценкам, в этом сезоне российский бюджет уже получил 1,9 миллиарда долларов доходов от налогов на экспорт пшеницы.



Блокада стала разрушительной для Украины, которая зарабатывает около своего ВВП за счет продовольственного и сельскохозяйственного сектора. В России на аграрный сектор приходится около 5% ВВП.



"До войны украинский экспорт пшеницы и кукурузы рос, тогда как российский экспорт падал. Однако за последнее время он резко вырос, - сказал Набиль Мседди, исполнительный директор AgFlow. - Потеря объемов экспорта Украиной почти полностью соответствует выигрышу России. Следовательно, это можно довольно точно интерпретировать как победу над торговым конкурентом".



У двух стран много общих экспортных партнеров, расположенных в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с возможностью нехватки продовольствия, многие из них обращаются сейчас за помощью к России для заполнения дефицита. Египет, Иран и Турция сегодня оказались крупнейшими российскими покупателями , при этом российский экспорт в эти страны вырос на 500%, 481% и 381% соответственно.



Пока Кремль активно пополняет свою казну, по данным Всемирной продовольственной программы, являющейся частью ООН, 50 миллионов человек во всем мире находятся под угрозой голода.



Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила на этой неделе, что Россия "использует голод и зерно для демонстрации силы".



В Анкаре ведутся переговоры об открытии "гуманитарного коридора" для перевозки зерна через Черное море. При этом высказывались также предложения, чтобы корабли НАТО сопровождали торговые суда с зерном.



Однако Путин обвиняет в кризисе западные санкции, заявив, что рассмотрит возможность отмены блокады только в обмен на ослабление антироссийских санкций. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сказал в Давосе: "Невозможно найти лучшего примера шантажа в международных отношениях".



Способность России удерживать рынок зерна с целью получения за это своеобразного "выкупа" знаменует собой кардинальные изменения в российском агросекторе за последние 20 лет. Еще на протяжении большей части второй половины 20-го века страна в значительной степени зависела от импорта зерна из Северной Америки. В 1999 году, за год до того, как Путин стал президентом, торговый дефицит России по пшенице составлял 354 миллиона долларов. Увеличение производства для достижения самообеспеченности зерном стало одним из ключевых приоритетов нового президента, и уже к 2002 году страна превратилась в зернового нетто-экспортера, продавая пшеницы за рубеж на 884 миллиона долларов в год.



К 2017 году Россия уже обогнала США и Канаду и стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире, продав ее на сумму чуть более 8 миллиардов долларов. Неслучайно, что такой подъем в российском зерновом хозяйстве произошел после аннексии Крыма в 2014 году, когда Россия попала под западные санкции.



По словам Кейтлин Уэлш, директора по глобальной продовольственной безопасности в Центре международных и стратегических исследований, российское сельское хозяйство остается одним из немногих секторов, не подпадающих под санкции, и, таким образом, обеспечивает ключевые источники иностранной валюты, а также становится мощным инструментом для оказания влияния на страны-импортеры. "Запад сознательно не накладывал санкции на российское сельское хозяйство, поскольку это нанесло бы большой вред тем странам, которые зависят от российской пшеницы, - сказала она. - Когда Кремль говорит, что продовольственный кризис вызван западными санкциями, это неправда, поскольку сельское хозяйство России не находится под санкциями".



Всю меру важности, которую Путин придает производству зерна в будущей российской экономике, отражает тот факт, что он назначил сына одного из своих ближайших соратников министром сельского хозяйства России. Перед Дмитрием Патрушевым, чьим отцом является Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России и бывший директор ФСБ, поставлена задача увеличить стоимость экспорта Россией сельскохозяйственной продукции еще на 50% к 2024 году.



Комментарии читателей The Times



Martin Casey

НАТО продолжает твердить, что она является "только оборонительным" союзом. Если это так, то она может действовать только тогда, когда один из ее членов подвергается нападению. Если эта политика изменилась (а это, конечно, произошло в случае с Косово), то НАТО теряет всякое доверие к себе.



Captain Nemo of the Nautilus

Речь идет совсем не про Россию, а про мировой голод. Так что, пожалуйста, говорите правду. Это Украина заминировала Одесский порт и не дает выйти из него судам, уже груженным пшеницей. Россия опубликовала координаты безопасного прохода (по некоторым данным, она передает их каждые 15 минут), но это именно Зеленский требует от всего мира "выкупа", стремясь получить больше оружия. Поэтому единственным типом морских мин, которые приплыли в Турцию, были мины украинского производства. Пожалуйста, не скрывайте этого факта, пытаясь демонизировать Россию. А читателям, прежде чем лениво называть меня "троллем", следует провести свои собственные исследования проблемы.



ArableFarmer

Я очень сомневаюсь в этих жалобных сказках насчет того, что зерно в элеваторах на Украине "гниет".

Запомните: зерно тщательно высушивают перед закладкой на хранение, и оно может храниться в течение значительного времени, уж по крайней мере, в течение пары лет.



Bordergrump

"Украинское зерно гниет в элеваторах".

Действительно, чушь собачья! Пшеница в зависимости от влажности легко может храниться 18 месяцев, даже от 4 до 9 лет, а при некоторых обстоятельствах и до 25 лет - если обеспечить адекватную защиту зерна от грызунов.

Украина сама не умеет обращаться со своим зерном.

И факт остается фактом: украинцы используют пшеницу в качестве политического инструмента не меньше, чем русские. И делают это очень неумело. Поверьте мне украинское зерно легко можно было бы переместить автомобильным и железнодорожным транспортом, если бы только на это была реальная политическая воля!



M Fleming

Все это лишний раз доказывает неэффективность санкций в нанесении вреда российской экономике. Путин все еще не успевает подсчитывать доходы от нефти и газа, а теперь к этому прибавятся еще и возросшие доходы от пшеницы. И все же было бы невозможно наложить эмбарго на эту пшеницу, поскольку это вызвало бы голод в беднейших частях Африки, которые зависят от нее. Похоже, это одна из тех стратегий вторжения на Запад, которую тщательно продумал Путин.



Arouet

Путин близок к объявлению нам мата.

К октябрю Европу заполонят миллионы голодающих африканцев. Тогда игра и будет окончена. Путин получит все, что захочет.



S Premley

Не уверен, что это произойдет в октябре. Но в будущем году - точно!

Миллионы голодающих двинутся по всему свету. И прежде всего, в Европу.

Невероятно. Путин просто сотрясается от хохота!



Martin Casey

Не надо лгать. Ведь известно, что появился коридор, позволяющий иностранным судам заходить в Мариупольский порт. Так что доступ для отгрузки зерна через Азовское море возможен. А порты Черного моря, такие как Одесса, заблокированы минами, установленными там самими украинцами для защиты от российских кораблей.



Mabs

А почему же хваленые Канада, США и Аргентина не могут восполнить мировой дефицит пшеницы в следующем урожае? Прекратите использовать землю для производства биодизеля и производите зерно! Пусть они поймут всю остроту кризиса!



Brian Young

С ними не так все просто.

Канада - в прошлом году собрала худший урожай пшеницы за многие годы. В этом году должно быть немного лучше, но местами неравномерно из-за проблем с погодой.

США потратили годы на сокращение посевных площадей пшеницы до рекордно низкого уровня. Все усугубляется засухой в этом году в Канзасе, крупнейшем штате-производителе озимой пшеницы, и слишком высокой влажностью почвы в Северной Дакоте, препятствующей посевам в крупнейшем штате-производителе яровой пшеницы. Таким образом, в этом году из-за низких посевных площадей и проблем с погодой в двух крупнейших штатах-производителях пшеницы США снова не смогут помочь с восполнением мирового дефицита зерна. Есть и серьезные структурные перекосы. Американские фермеры сейчас чрезмерно заинтересованы в выращивании кукурузы или соевых бобов для производства этанола - биотоплива в ущерб пшенице.

Аргентина - обычно производит порядка 20 миллионов тонн пшеницы, а в этом году, вероятно, произведет и того меньше - около 17-18 миллионов тонн. Вот и весь расклад.



Alistair Moore

"Потеря объемов экспорта Украины почти полностью соответствует выигрышу России. Следовательно, это можно довольно точно интерпретировать как победу над торговым конкурентом".

Так это же в точности повторяет политику США в области проталкивания своего СПГ и вооружений на мировые рынки. "Налетайте, быстрее расхватывайте трамповский газ свободы!"



Sindri

У нашего демократического Запада не хватит духа вынести из-за нынешнего кризиса вокруг Украины хоть какую-либо боль. Немыслимо, чтобы у нас как часть какого-то решение было введено нормирование или рационирование чего-то. Через 6 месяцев, после всего этого шума, вероятно Запад сделает все, чтобы высвободить поставки зерна, включая отмену санкций против России. Если санкции закончатся, Путин будет просто медленно перемалывать ситуацию так, как ему нужно, без какой-либо внутренней оппозиции, играя в долгую игру. Учитывая, что Запад боится поставлять наступательное оружие Украине и не хочет никаких экономических проблем, долгосрочные перспективы у Украины можно оценить только как очень мрачные. Это настоящее испытание для запада и наших ценностей.



Curious observer

Как бы цинично это ни звучало, но нужно сказать одно: "Молодец Россия!". Она начала военную спецоперацию, она же сохранила и свой экспорт газа. А теперь еще и вот это: "По данным AgFlow, компании, занимающейся анализом сельскохозяйственных рынков, в прошлом месяце, когда украинский экспорт пшеницы упал на 32% по сравнению с апрелем прошлого года, российский экспорт вырос на 18%!"



Автор: Том Бол (Tom Ball)

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1653861240





