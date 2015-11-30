Выстрелы в Техасе могут рикошетом снести Байдена, - С.Гомзикова

00:56 30.05.2022 Выстрелы в Техасе могут рикошетом снести Байдена

Оружейное лобби, которому президент США бросил вызов после массового расстрела в школе, ему вряд ли по зубам



Светлана Гомзикова



Материал комментируют:

Владимир Брутер

Юрий Рогулев



21 человек, в том числе 19 детей и двое взрослых, по последним данным, погибли 24 мая в результате массового расстрела в начальной школе Ювалда на юге Техаса. Еще четырнадцать (из них 13 детей) доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.



Уже сейчас местные СМИ называют эту трагедию самой кровопролитной за последние десять лет - с 14 декабря 2012 года, когда в школе "Сэнди хук" в Ньютауне (штат Коннектикут) 20-летний Адам Лэнза убил 20 учеников и шесть взрослых.



Бойню в Техасе, как уже известно, устроил 18-летний Сальвадор Рамос. Он, как считается, действовал в одиночку и был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими после отказа сложить оружие.



Сообщается, что парень являлся учащимся старших классов той же школы. До того, как отправиться убивать детей, выстрелил в свою 66-летнюю бабушку - в критическом состоянии женщина доставлена в больницу.



Мотивы действий преступника пока неясны. Свои намерения он публично не озвучивал. Однако власти не считают, что имел место террористический акт.



Вместе с тем, по информации CNN, за три дня до нападения молодой человек опубликовал в соцсетях фотографии полуавтоматических штурмовых винтовок AR-15. Предположительно, он приобрел оружие по случаю своего 18-летия.



Президент США Джо Байден уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. И распорядился в память о жертвах приспустить в стране флаги до заката 28 мая. Это, в том числе, касается правительственных зданий за рубежом, военных баз, кораблей ВМС.



Также американский лидер выступил с заявлением, в котором призвал бросить вызов оружейному лобби, чтобы прекратить, как он выразился, "эту бойню".



"Просто неправильно, что 18-летний парень может купить в магазине две штурмовые винтовки. (…) В течение двух десятилетий производители активно продвигали штурмовое оружие, которое приносит им наибольшую прибыль. (…) Мы должны иметь мужество противостоять этой отрасли", - заявил Байден.



На самом деле, подобные массовые расстрелы для США давно не редкость. По сути, они уже стали печальной, но неотъемлемой частью американской действительности.



За последние десять лет там только в школьных учреждениях произошло порядка 900 подобных инцидентов. А в других местах с начала года случаев массового расстрела американцев зафиксировано уже более двух сотен.



Последний произошел за десять дней до событий в Техасе - 14 мая. Тогда 18-летний Пэйтон Гендрон открыл огонь по посетителям супермаркета в Баффало (штат Нью-Йорк), убив десять и ранив троих человек. Преступник сдался властям. И, как считает полиция, он руководствовался мотивами расовой ненависти (почти все его жертвы чернокожие). При этом, что важно, ни одно ведущее американское СМИ не упомянуло, что убийца в своей экипировке использовал тот же оккультный символ "черного солнца", что и члены украинского нацистского полка "Азов" *.



Какие мотивы двигали Рамосом, когда он убивал детей, должна установить местная полиция. Но дурной пример, как известно, бывает заразителен. И эта зараза, к сожалению, уже затронула даже нашу страну. Вместе с движением "Колумбайн" **, получившим свое название по имени американской школы в Колорадо, где в апреле 1999 года два ученика устроили массовое побоище, а потом покончили с собой. Именно эта стрельба стала прообразом многих других похожих событий в мире.



Волна таких происшествий пронеслась, в том числе, и по России.



В 2021 году самые резонансные случаи массовых убийств в учебных заведениях имели место в Казани и в Перми. Всего в них погибли 15 человек и около 50 получили ранения.



Но, что самое ужасное, у обоих убийц - Ильназа Галявиева и Тимура Бекмансурова - вскоре появилась целая армия подражателей. К счастью, их кровавым планам сбыться не удалось - массовые убийства в российских регионах были предотвращены благодаря четкой работе сотрудников ФСБ.



К слову, в день, когда случилась трагедия в Техасе, в Ростовской области силовики задержали 18-летнего юношу, который, как выяснилось, по заданию Службы безопасности Украины прибыл на территорию РФ под видом беженца с целью подготовки терактов в российских школах.



Но в чем все же основная причина, толкающая людей на подобные преступления?



- Однозначно на это вопрос ответить сложно, - комментирует ситуацию директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.



- Это все равно, что обсуждать вопрос о преступности и насилии в обществе, в целом. А уровень насилия в американском обществе, объективно, растет. Кроме того, конечно, играют роль социальные моменты, связанные с условиями, в которых оказываются люди. А также другие социальные аспекты, включая, в том числе, и воспитание.



Здесь, можно сказать, целый клубок всяких причин. И вопрос доступности оружия, безусловно, тоже присутствует.



Дело в том, что Америку отличает от других стран этот вопрос. Отличает исторически. Потому что Соединенные Штаты возникли на территории 13 колоний британских, на Восточном побережье, в Новой Англии, как известно - небольшой такой кусочек прибрежной территории. И потом распространились на весь континент. Причем, осваивали они его вплоть до конца 19 века.



Я это к тому, что после войны за независимость США и в последующие годы в американскую Конституцию было внесено в качестве основополагающего - право любого гражданина США защищать себя, свою семью, свой дом и собственность при помощи оружия.



"СП": - Так называемая, "вторая поправка"?



- Совершенно верно. Исходя из особенностей освоения территории - граница, которая все время двигалась, из того, что значительное количество людей проживало, так скажем, в диких краях, а войны с индейцами продолжались несколько веков, без оружия там невозможно было выжить.



"СП": - Но индейцы, как я понимаю, больше не представляют угрозу…



- Да, жизнь стала безопасней, чем тогда. Но я вас уверяю, что глухих мест в Америке довольно много, куда, случись что, полиция приедет нескоро. И в этом смысле американцы традиционно предпочитают иметь дома оружие. Причем, речь идет не только о какой-нибудь глухомани, вроде Оклахомы или Миннесоты. Достаточно от Нью-Йорка отъехать километров 150, и там будут весьма мрачные такие места.



"СП": - Хорошо, если оружие защищает, но все больше случаев, когда им пользуются для убийства, причем, массового. Разве это не проблема?



- Дело в том, что у этой "медали" - возможности без особых проблем купить любой ствол, есть и обратная сторона. Это, прежде всего, огромный бизнес. Он включает в себя производителей оружия, которые могут вам предложить от простого легкого пистолета и вплоть до штурмовых винтовок. Там, в принципе, даже не оговаривается, что можно купить - хоть базуку покупай.



Помимо производства в Америке разветвленная сеть магазинов по продаже оружия. И, соответственно, патронов к ним. Кроме того, масса тиров и разного рода стрелковых клубов, где люди учатся, тренируются и время от времени соревнования устраивают. То есть, это огромная отрасль, в которой заняты сотни тысяч, если не миллионы людей.



"СП": - Получается, Байден, фактически, на святое замахнулся?



- Да, здесь у него шансов мало. Ведь и до него были попытки как-то ограничить продажу оружия. Обама, например, пытался это сделать после массового расстрела в школе "Сэнди хук". А именно, хотел запретить нарезное штурмовое оружие - т.е. оружие нападения.



Беда в том, что помимо федерального, там есть еще законодательство штатов, а оно, как правило, очень разное. И местное право, обычно, в приоритете.



Поэтому думаю, у Байдена нет возможности как-то повлиять на оружейное лобби. Если уж у его более молодых и популярных предшественников, того же Обамы, который был прекрасным оратором и мог подогреть общественное мнение, не получилось ничего. То у Сонного Джо просто никаких шансов. Эта проблема ему не по зубам.



У оружейников множество лоббистов, которые связаны и с местными, и с федеральными законодателями. Так что, там эта "машина" работает уже много лет.



Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также поделился своим мнением на этот счет. И оно не внушает оптимизма:



- Человечество, на мой взгляд, все большее "атомизируется" (распадается стремительно - ред.). А когда оно "атомизируется", то ненависть вытекает в гораздо более жестких формах.



Потому что люди отвыкли общаться. А когда люди отвыкают общаться, отвыкают говорить и нормально воспринимать даже сложные ситуации, они часто склонны к немотивированному насилию. Особенно, когда психика неустойчива или есть предрасположенность к подобным вещам вкупе с некими затаенными обидами. Все это в один момент может "сфантанировать".



Бороться с этим на начальном этапе очень сложно, потому что наше общество двигается в этом направлении. И, к сожалению, оно не изменит свой вектор движения, потому что он уже задан.



Что же касается перспектив, то, я думаю, что перспективы - это более дружеская, более здорова атмосфера для детей. Особенно в таком чувствительном возрасте, когда формируется мировоззрение. На мой взгляд, это где-то от 3 до 10 лет. Эти дети должны, во-первых, чувствовать некую заботу, причем, не только от родителей, но и от общества, в целом. Они должны чувствовать других детей и чувствовать их предрасположенность в положительном плане, а не отторгаемость. И, наконец, первые несколько классов в школе должны быть тоже дружественными.



Насколько мы сможем справиться с такой задачей, я пока не готов ответить. В целом ситуация в нашей стране относительно, на мой взгляд, спокойнее, чем во многих других странах. Но это не повод для того, чтобы считать, что все хорошо.



* Изображения шевронов батальона (полка) "Азов" признано в России экстремистским решением суда от 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов (п. 3269).



** Международное молодежное движение "Колумбайн" ("Скулшутинг") решением Верховного суда РФ от 02.02.2022 признано террористическим, его деятельность в России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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