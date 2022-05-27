Бишкекскую епархию РПЦ возглавил бывший офицер советской армии

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28 мая 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Участники заседания Священного синода Русской православной церкви освободили епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила от управления Бишкекской епархией, назначив его викарием Вятской епархии с титулом "Оричевский".
из интернета
Фото из интернета. Новый глава Бишкекской епархии Савватий Бронницкий
Преосвященным Бишкекским и Кыргызстанским главой синод назначил епископа Савватия Бронницкого, викария Святейшего патриарха Московского и всея Руси с освобождением его от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и выражением ему благодарности за понесенные труды.
Епископ Савватий Бронницкий, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси родился 5 августа 1967 года в селе Сосновском Таврического района Омской области. В 1984-м после окончания школы поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище. В 1988 году закончил обучение с присвоением звания лейтенанта и распределен на службу.
В 1990-м окончил курсы Генерального штаба. Принял крещение. 4 ноября 1995 года рукоположен в сан диакона, 5 ноября - в сан иерея.
В 2006-м окончил Тобольскую духовную семинарию. На Пасху в 2007 году Святейшим патриархом Алексием II возведен в сан игумена.
Наречен епископом в 2012-м. Решением Священного синода от 13 апреля 2021 года назначен председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами с освобождением от управления Тарской епархией.
С 13 апреля 2021-го - член Высшего церковного совета Русской православной церкви.