Второе издание Drang nach Osten и наши задачи, - В.Зиланов

07:30 30.05.2022

ВЯЧЕСЛАВ ЗИЛАНОВ | 29.05.2022 |



О внешней политике России в новых международных условиях



Ярко обозначившееся в феврале 2022 года противостояние России и Запада обновляет и наш взгляд на события в Европе – в этом Старом Свете. Здесь, в Европе (точнее, на западе континентальной Европы), были выношены, созрели и вспыхнули две мировые войны ХХ столетия.



Если говорить о Второй мировой, грандиозные сражения, начавшись в Западной Европе, охватили и Восточную Европу, включая тогдашние советские Белорусскую, Украинскую, Молдавскую Литовскую, Латвийскую, Эстонскую республики, РСФСР. Только когда Вторая мировая война захлестнула Великобританию и США, эти два государства были вынуждены создать вместе с Советским Союзом, своим идеологическим противником, антигитлеровскую коалицию. Сталин называл ее англо-советско-американским союзом.



Почтовая марка СССР 1943 года



Почтовая марка СССР 1943 года



С момента безоговорочной капитуляции в 1945 году Германии, а затем Японии и до окончательного развала в 1991 году СССР все основные члены антигитлеровской коалиции, включая США и Великобританию, признавали решающий вклад в Победу в войне Красной армии. Сейчас пришли иные времена, и все же мы твердо помним: только благодаря Великой Победе и принуждению агрессоров к безоговорочной капитуляции 77 лет сохранялся мир в Европе и Северо-Восточной Азии.



Под непрочным покровом мира созревали силы новой войны. Дикий капитализм, захлестнувший республики бывшего СССР, пришел на смену социалистическому строю; предполагалось, что "новая Россия" подчинится "правилам" инородной цивилизации. Однако не сложилось.



22 февраля 2014 года на Украине произошел поддержанный Западом националистический государственный переворот с массовым убийством людей в Киеве. Мировая общественность закрыла на убийство глаза (была принята ложь о "небесной сотне"), но ответом на это стало воссоединение Крыма с Российской Федерацией, явившееся шагом всемирно-исторического значения.



Вторым шагом был переход России к защите (не на словах, а на деле) дискриминируемого русского и русскоязычного населения на востоке бывшей Украинской ССР.



А коллективный Запад продолжал "осваивать" Украину. Не в последнюю очередь имеется в виду разработка крупнейшего в Европе месторождения сланцевых углеводородов, в частности в районе "Юзовская площадь" на востоке Украины, захватывающем ДНР и ЛНР, а также Харьковскую область. Присвоение этих ископаемых богатств позволило бы Западу "эмансипировать" Европу от российского газа.



Миру будут предъявлены неопровержимые доказательства того, что начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция (СВО) Вооруженных сил Российской Федерации на Украине лишь на несколько дней опередила вторжение украинской армии на территорию ДНР, ЛНР и РФ. Цели СВО определены лаконично – демилитаризация и денацификация. В рамках новой внешней политики России данные определения требуют быть (и будут) развернуты. Вопрос о сроках достижения этих целей остается открытым, но уже сейчас обозначился существенный прогресс на пути восстановления территории ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины. Делаются первые шаги к демилитаризации и денацификации Херсона и Херсонской области и об этом надо рассказывать много подробнее, чем сейчас.



Запад, который на этапе подготовки СВО на все голоса заявлял, что никак не намерен вмешиваться в зреющий конфликт, сейчас наращивает свое вмешательство. Обычный обман, на который Запад так неимоверно щедр. В поставки вооружения и военной техники правящему украинскому режиму втянуты многие государства И здесь бесспорный лидер – Польша, которая готовится "откусить" от Украины ее западную часть с городом Львовом, бывшим до начала Второй мировой войны польским. Есть и другие претенденты на территорию ослабевшей Украины. Сергей Лавров определил эти действия как "гибридную войну", "прокси-войну".



Старая Европа (Западная Европа) ведет дело к затяжной войне на востоке и севере континентальной Европы. К такой войне, которая, по мысли западных стратегов, будет истощать восточноевропейские, восточнославянские страны. Элементом замысла является втягивание в "сферу ответственности" Североатлантического военного блока территорий Швеции и Финляндии. И, разумеется, Украины.



Еще один элемент – создание информационных шумовых эффектов по поводу возможности и вероятности мировой ядерной войны. Американцы надеются, что их самих за двумя океанами ядерная война не достанет. А на "восточном военном костре" они смогут хорошо погреть руки, поправив пошатнувшуюся экономику новыми крупными заказами для военно-промышленных комплексов своих стран.



В данном свете по-новому смотрится недавний выход Великобритании, второй англосаксонской (ядерной) державы, из Европейского союза. Можно сказать, это своего рода страховка от втягивания Британии напрямую в планируемую войну на Востоке как второе издание Drang nach Osten.



Перед российской дипломатией, перед внешней политикой России встает труднейшая задача – сорвать эти планы, обеспечить на внешнем фронте решение поставленных перед СВО задач, пресечь поставки Украине вооружений и военной техники с Запада, принудить ныне действующий украинский режим к миру на наших условиях. И никаких "посредников", "гарантов" от Запада для этого не нужно. Запад в его отношениях с Россией, во-первых, извечно "недоговороспособен"; во-вторых, в постсоветском мире есть проблемы, решать которые нужно и можно без "помощи" извне.



Одним из залогов успеха России на трудном пути, который предстал 24 февраля 2022 года, является назревшая смена экономического курса государства. В новых условиях Россия обязана наконец-то сформировать самодостаточную экономику, позволяющую ей быть обеспеченной как средствами потребления (о проблемах с продовольствием уже кричат), так и современными средствами производства для освоения на благо народа богатейших в мире природных ресурсов.



А также выработать новый внешнеполитический курс, направленный (в первую очередь!) на долгосрочное добрососедство и сотрудничество с ближайшими соседями Российской Федерации – бывшими советскими республиками. Это задача поистине стратегического масштаба. Ее решение потребует работы не одного поколения.