Николай Сорокин: Без олигархии и олигархов

07:59 30.05.2022 способ правления, применяемый в России в стабильные времена, начиная с середины XV века, называется монархией

Николай Сорокин

30 мая 22



Почему мы медленно, но неуклонно побеждаем на Украине? Ведь наша группировка минимум в 2,5 раз меньше, чем ВСУ. Как мы вообще решились на проведение такой операции? Ясно ведь было, что отношения с Западом, т.е., с главным торгово-экономическим, научно-технологическим и, как говорит одна моя подруга, вы будете смеяться, культурным партнером после этого будут заморожены на долгие годы.



Это было ясно всем и к этому готовились долгие 8 лет, а возможно, и дольше.



Ведь как еще в 13-м году в приватных беседах за рюмкой чая рассуждало большинство представителей политического класса и около политической тусовки? Отлично это помню, я спорил с этими аргументами, размазывал их в липкий крахмал для поклейки обоев, но уверенность в незыблемости существующей тогда экономической модели и завершенности исторического процесса, т.е., том самом "конце истории", окончательной победе Запада была настолько очевидна, что мои слова встречались лишь идиотскими многозначительными ухмылками. Мол, говори, что хочешь, дурачок, мы-то знаем, что все уже на веки вечные поделено, распилено и предопределено.



Олигофрены, думал я. Невозможно доказать олигофрену, что он олигофрен, будет лишь полное невосприятие и пожизненная обида. Хорошо, говорил я, скоро все сами увидите.



Но ведь далеко не все, с кем такие темы обсуждались, являлись людьми с заниженными способностями к рефлексии. Были и, что называется, семи пядей во лбу.



Эти не верили тоже.



Понимаешь, говорили мне все, у них там бабки. Огромные капиталы, выведенные за 20 лет из Рашки. У них там недвига, яхты, замки, самки, семьи, дети в Итоне, в Гарварде, в Принстоне, в Беркли.



Они входят в мировую элиту, общаются с Ротшильдами, Рокфеллерами, Уолмартами, Кохами.



Они вертят Путиным и Правительством как хотят. Он, конечно, арбитр, когда между кланами случается непонятное, но в принципе, политика государства проводится в их интересах и под их диктовку. Т.е., в стране в полный рост продолжает рулить олигархат.



Вы ничего не путаете, спрашивал я. А как же Ходорковский, он тогда еще шил варежки. А как же Полонский, он сидел в тюрьме. А Дерипаска, его заставили восстановить несколько т.н. моногородов. Ну это был общеолигархический консенсус, ими пожертвовали. Что-то, ребят, говорю, похоже вы натягиваете сову на глобус.



Ну хорошо, а события 2008 года, августа-месяца. Запад рвал и метал. Угрожали прямым военным вмешательством. А мы наплевали и растерли. Забрали у Грузии две автономии и признали их независимость.



Это Медведев, говорят, прогнулся под генералами, чтобы они его на второй срок поддержали. А когда Путин из Китая прилетел, уже поздно было заднюю включать.



А тут, говорю, глобуса уже вообще не видать, сова его нахлобучила до самого южного полюса. Все ж ведь не так было. Команда запускать танковые двигатели и поднимать авиацию в воздух поступила непосредственно от Путина, который, хоть и был премьером, в реальности руководил страной. И это вполне соответствовало тем взглядам, которые за год до этого он изложил в т.н. Мюнхенской речи. Кстати, невозможно делать такие заявления как Путин в Мюнхене, будучи по рукам и ногам скованным прозападными финансовыми воротилами-компрадорами.



А через год настал Крым. Олигархические кланы так решили, им потребовался Крым? Я все продолжал допытывать своих визави. Но ведь Севастополь уже был расписан основной черноморский базой 6-го флота США. Значит, олигархи пошли против своих хозяев и держателей активов, так что ли?



Тогда была консенсусом выдвинута версия, что к Путину отправилась делегация "олигархов", чтобы задать ряд риторических вопросов, но он якобы уговорил их не поднимать бучу, пообещав мощную господдержки и крупные заказы для подконтрольных организаций, в первую очередь, строительные. Но уже чувствовалась неуверенность. Что-то в изначально идеально ложащейся на общую концепцию мироустройства конструкции начало заедать, греметь и перегреваться.



И ведь не просто "не та нотка в шуме мотора", нет. Движок оказался негодным сразу после того как выяснилось, что большинство "олигархов" оказались под серьезнейшими западными санкциями, а их, честным трудом нажитые и выведенные на Запад сбережения - под большим вопросом.



Ну а после событий 24 февраля - занавес окончательно поднялся, все поняли все, кроме уж наиболее тупорылых начетников, и признали историческую правоту моих многолетних увещеваний. Так что же происходило в реальности?



Дело в том, что для постмонгольской России характерна и имманентна именно монархическая форма правления. И это совершенно не обязательно классически оформленная монархия с царем, великим князем, наследственной передачей полномочий, конечно нет. Это способ трансляции власти сверху вниз, из единого центра на субъекты нижних иерархий. Такой тип правления не имеет ничего общего ни с диктатурой, посколько власть первого лица резко ограничена крупными и весьма самостоятельными элитарными группами, ни с партийно-парламентским бардаком при активном влиянии СМИ, когда власть, как сегодня в Штатах или Германии, исходит сразу из нескольких источников.



Такой тип правления никак не связан с социально-экономическим строем и господствующим способом производства. Он возможен при феодализме, капитализме, социализме, при царях, генсеках, президентах. А вот выход из данной парадигмы в России всегда был эксцессом, являлся критерием кризиса, нарушения баланса между ключевыми секциями государственного механизма, начала острого гражданского противостояния.



Выход мог быть осуществлен в двух направлениях - в сторону деспотии и в сторону олигархии, и тот, и другой крен всегда приводили к чудовищным последствиям для государства и большинства населения.



В 90-е гг. ушедшего от нас века монархические механизмы управления оказались заменены на олигархические. К власти пришла т.н. "семибанкирщина", госкоординатором которой выступил Анатолий Чубайс. Под его руководством была проведена криминальная приватизация общенародной собственности, в результате которой каждый из олигархических кланов получил жирный кусок советской промышленности и другого наследия, и это были, в основном, гиганты социндустрии над созданием которых трудились, во многом отказывая себе, три поколения советских граждан.



В результате деятельности олигархата при параличе больного недееспособного монарха, ВВП страны рухнул на 56%, были ликвидированы целые отрасли, практически уничтожена наука, образование деградировало, ликвидировано бесплатное общедоступное здравоохранение, сведена к минимуму социалка, начали отваливаться российские регионы. Все это - прямое следствие отказа от нормальной монархической парадигмы. И Путин, а его приход бесспорно был обусловлен пониманием правящего класса необходимости обретение монарха, пусть и ослабленного, сразу повел дело к избавлению страны от уродливой олигархической надстройки.



Фактически, к началу второго срока президент получил карт-бланш на сворачивание гайдаро-чубайсовского политического проекта. Первым в 2004 году из числа олигархов кубарем (как в переносном, так и в прямом смысле этого слова) вылетел Ходорковский, мнивший себя уже без двух месяцев премьер-министром в рамках парламентской республики, т.е., Хозяином России. Ему быстро объяснили, чем он на самом деле владеет, а что только лишь кажущиеся фантомные активы.. По сути, помимо конфискации и национализации "Юкоса" был предотвращен государственный переворот, ключевые фракции Думы плотно сидели на кэше доброго дяди Миши.



А дальше наступило т.н. "равноудаление". До всех бывших олигархов было доведено, что если они хотят нормально жить и, если так можно выразиться, зарабатывать, то их главная задача - не лезть в политику и держаться как можно дальше от Кремля, когда кто-то понадобится, его вызовут.



Еще раз напоминаю всем: олигарх - это не просто миллиардер, а такой миллиардер, который определяет внутреннюю и внешнюю политику государства или серьезно влияет на нее. После 2005 года ни один денежный мешок не посмел засунуть хайло в дверь российской политической кухни. При Медведеве, правда, несколько крупнейших нуворишей спровоцировали т.н. Болотный кризис, но делали они это скрытно, через третьи-четвертые руки, начавший было мятеж быстро раздавили, а зачинщики мало того, что получили по голове черенком от лопаты и обделались до кровавого поноса, но еще и потеряли значительную часть своих активов.



Ну а после официального возвращения царя в Кремль в 2012 году страна вернулась к нормальному монархическому стилю; у него, правда, есть свои, не связанные с приватизацией миллиардеры, Сечин, Ротенберги, Тимченко и пр., но эти ребята ходят тихо, никогда в политику не лезут и ни на что влиять даже не пытаются. Они полностью зависимы от власти, а не власть от них.



Поэтому, подчеркну главный тезис: у нас, в отличие от США и, кстати, Украины, нет ни олигархии как формы правления, ни олигархов как ее носителей. Есть просто богатые люди, которые к власти не имеют никакого отношения, а когда говорят про приоритетную выдачу госсзаказа той или иной финансово- промышленной группе, ну так это лоббизм, обыкновенный лоббизм, который присутствует во всех крупных и не очень странах мира. Лоббизм есть, откаты, как и везде, есть, а вот олигархии нет.



И спецоперация ВС РФ на Украине была бы невозможна в условиях олигархической правления. Никто бы не дал армии наступать на особо опекаемую Западом, т.е., хозяевами и небожителями территорию. В результате спецоперации все западные счета российских миллионеров и миллиардеров оказались либо под арестом, либо под угрозой ареста, либо под арестом и угрозой конфискации. Против российских богачей в западных странах проводятся натуральные репрессии, и кто-то хочет сказать, что это они указали Путину на необходимость наведения порядка на Украине? Думаю, в это не верит даже Белковский.



Резюмируем: говорить сегодня об олигархах - это то же, что говорить о Брежневе, комсомольцах, стахановцах, меньшевиках, народовольцах, неандертальцах, динозаврах. Интересно, но совершенно не актуально.



Способ правления, применяемый в России в стабильные времена, начиная с середины XV века, называется монархией. Это вообще никак не связано с царизмом, двором, сословиями, это связано с определенным и имманентно-присущем нашей стране способом трансляции власти и осуществления контроля.



Монарх сильно ограничен в правах, тем не менее, у него их много, монарх не должен подчинять свою деятельность проблематике очередных выборов, а может долгие годы заниматься развитием страны.



И вот именно поэтому несмотря ни на что мы имеем на ряде направлений ощутимые успехи. Источник - zavtra.ru

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