 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва сыграет в карты с Пекином, - М.Буйлов
08:24 30.05.2022

Власти готовы поддержать поставщиков болванок из КНР
Власти рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом. В условиях проблем с импортом и недостаточными мощностями единственного отечественного производителя это может решить проблему. Однако мгновенного эффекта ждать не стоит: иностранным производителям надо пройти сертификацию и наладить поставки.

Как стало известно "Ъ", в конце прошлой недели в Банке России и Минпромторге прошли совещания с участием отечественных производителей банковских карт. По словам источника "Ъ", чиновники просили российские компании предоставить гарантии, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворен. В качестве альтернативы, как сообщил другой собеседник "Ъ", рассматривается возможность допуска на российский рынок китайских производителей карт. При этом иностранные компании откроют в РФ лишь представительства и всю продукцию будут поставлять непосредственно из Китая.

В ЦБ не ответили на запрос "Ъ". В Минпромторге подчеркнули, что на российском рынке всегда потреблялись и отечественные, и иностранные чипы. "Наши производители смогут обеспечить существенную долю потребности, при этом от иностранных чипов мы не отказываемся,- пояснили в министерстве.- Окончательные решения еще не приняты".

Сегодня российские производители банковских карт используют чипы, произведенные в Китае и Корее, а также на единственном выпускающем их в РФ "Микроне".

Однако импортировать чипы, по словам экспертов, в последнее время становится все труднее, и не только из-за геополитической ситуации в мире, но и из-за глобального дефицита.

"Микрон" уже перегружен заказами и, даже если удвоит производство к 2025 году, по словам экспертов, не сможет удовлетворить потребность российских банков в чипах.

В начале марта прошло большое совещание с участием представителей ЦБ, Минпромторга, банков и производственных компаний, имеющих отношение к выпуску банковских карт (см. "Ъ" от 11 марта). На нем представители крупнейших банков сообщили, что до конца года им может потребоваться 115–120 млн карт.

По словам экспертов, эта цифра была рассчитана с учетом ухода из России Visa и Mastercard и массового перехода клиентов на карты "Мир". Существенное влияние на ситуацию оказывает активное подключение банков к китайской UnionPay и невозможность использования различных Pay-сервисов владельцами смартфонов, что увеличивает спрос на пластик. По экспертным оценкам, потребность в банковских картах может превысить заявленные на мартовском совещании объемы и составить 160–170 млн штук. В то же время, по словам источника "Ъ" в правительстве, предельный объем чипов, которые может выпускать "Микрон", сегодня составляет 10–13 млн штук в год.

По словам собеседника "Ъ", выход на российский рынок производителей болванок банковских карт со встроенным чипом из Китая может решить проблему дефицита, однако если правительство не примет мер по защите отечественного производителя, это в перспективе может обернуться негативными последствиями.

"Китайские компании опасаются вторичных санкций и в любой момент могут свернуть поставки",- говорит он. Председатель правления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева считает, что если мощностей российских производителей карт не хватает для удовлетворения потребностей, то приход на российский рынок китайских компаний оправдан.

"Микрон" планирует удвоить производство к 2025 году
В свою очередь, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что для рынка будет позитивной новостью, если на нем будет больше производителей банковских карт. "Остается вопрос сертификации таких производителей по стандартам платежной системы "Мир": насколько они соответствуют всем требованиям?" - говорит он. Таким образом, даже если решение о допуске китайских производителей банковских карт на российский рынок будет принято, мгновенно исправить ситуацию это не поможет: придется решать проблемы с открытием представительств, заключением договоров, логистикой и оплатой.

Максим Буйлов
Газета "Коммерсантъ" №93/П от 30.05.2022, стр. 7

Источник - коммерсант
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