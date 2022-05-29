Между Ираном и Грецией назревает танкерная война, - И.Субботин

09:17 30.05.2022

Тегеран разозлило соблюдение Афинами американских санкций

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Тегеран пригрозил задержать больше греческих кораблей в районе Персидского залива в том случае, если Афины продолжат препятствовать морской транспортировке иранской нефти. Скандал между двумя государствами разгорелся после того, как греческая сторона решила передать сырье с остановленного в минувшем месяце танкера в руки Америке, сохраняющей экстерриториальные санкции против экономики Исламской Республики. Конфискация подтолкнула иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) к принятию ответных "карательных мер" в отношении двух судов европейского государства.

О том, что около двух десятков греческих судов в районе Персидского залива находятся под пристальным вниманием Ирана, заявили источники региональных СМИ в КСИР. По их словам, Тегеран может пойти на массовое задержание, если Афины продолжат "деструктивные действия". Свою решительность в этом вопросе власти Исламской Республики продемонстрировали на днях, когда взяли под свой контроль два греческих танкера. Впрочем, они сразу поспешили уверить, что представители экипажа в порядке. "Все члены экипажей обоих греческих судов совершенно здоровы и остаются на борту судов. Они обеспечены всем необходимым и защищены в соответствии с международным правом", – сообщала Организация портов и судоходства Ирана.



Однако риторика близких к иранскому Высшему совету национальной безопасности СМИ не так миролюбива. Портал Nour News на днях сообщил, что Грецию ждут "карательные меры".



История началась 19 апреля, когда Афины сообщили о задержании танкера с иранской нефтью. По информации местных изданий, из-за механических повреждений судно двигалось в сопровождении буксира по направлению к полуострову Пелопоннес, где, очевидно, его груз должен был быть перемещен на другой танкер. Тем не менее из-за неблагоприятных погодных условий танкер был вынужден встать на якорь близ города Каристос. В конце апреля Афинское Македонское агентство новостей сообщило, что местное управление по борьбе с отмыванием денег остановило судно, но затем решило его освободить: экипаж представил правоохранителям документы Международной морской организации, которые доказали отсутствие оснований для задержания.



Тем не менее в начале мая греческие издания со ссылкой на источники проинформировали о запросе со стороны США, который поступил в местные судебные органы. В нем говорилось о необходимости ареста груза, находившегося на танкере, и начала расследования, потому что нефть была иранского происхождения, а компания-бенефициар оказалась внесена в американские санкционные списки. 26 мая стало известно, что Афины начали перегрузку конфискованного сырья на два судна, арендованные американцами. В МИД Исламской Республики также был вызван временный поверенный в делах Швейцарии, который представляет в том числе американские интересы. Главе дипмиссии был заявлен протест в связи с удержанием нефти.



В западных СМИ делают акцент на том, что танкер с иранской нефтью шел под российским флагом. Москва на разных уровнях официально заявляла о своей непричастности к схемам по реализации сырья из Исламской Республики.



Все потенциальные инструменты по продаже иранских углеводородов за рубеж находятся под пристальным вниманием управления по контролю над иностранными активами американского Минфина (OFAC). В этом месяце Вашингтон ввел ограничения против "международной сети по незаконной перевозке нефти и отмыванию денег", которая, по его версии, действовала в интересах сил "Кудс" – офшорной структуры КСИР, отвечающей за проведение операций за рубежом. Теневой алгоритм позволил ей заработать миллионы долларов, отмечали официальные лица OFAC. В обновленный санкционный список попали и российские компании, которых обвинили в содействии нефтяной контрабанде и отмывании денег в пользу Исламской Республики.



Как отметила партнер юридической компании Winston&Strawn Кэри Стинебауэр, подобные ограничительные меры являются со стороны США декларацией о намерениях, особенно когда речь идет о контроле над международными судоходными путями.



Нынешнее обострение с Грецией дает почву для далеко идущих предположений, потому что Иран обладает богатой историей нападений на торговые маршруты в Персидском заливе и Ормузском проливе, предпринятых в ответ на остановку его нефтеналивных танкеров или конфискацию грузов в условиях американской политики давления. В 2019 году Исламская Республика взяла под свой контроль британский танкер после того, как Соединенное Королевство предприняло аналогичные меры против иранского судна в Гибралтаре. В 2020 году Тегеран пошел на конфискацию южнокорейского танкера из-за того, что Сеул заморозил в своей юрисдикции принадлежавшие иранцам 7 млрд долл. под предлогом соблюдения санкционного режима США.



В настоящий момент иранские эксперты по нефтегазу отмечают, что захват Ираном греческих кораблей был сигналом для Вашингтона о готовности Исламской Республики ужесточить свою позицию, если президент Джозеф Байден вернется к политике максимального давления в стиле предыдущей американской администрации. Вероятно, признаком того, что Белый дом готов к такому сдвигу, стала не только конфискация захваченной греками нефти, но и отказ Вашингтона от идеи исключить КСИР из списка иностранных террористических организаций, о котором стало известно на днях. Последнее обрушивает надежду на продолжение "ядерных" переговоров, которые гипотетически в случае успеха могли бы привести к снятию с Тегерана международных санкций.



29.05.2022