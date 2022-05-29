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Пекин набрасывает сеть на острова Тихого океана, - В.Скосырев
09:19 30.05.2022

29.05.2022

США запугивают малые государства китайской экспансией
Владимир Скосырев

Пакт, подписанный главами МИД КНР и Соломоновых островов, предусматривает обучение местных полицейских китайцами.
В ходе турне по восьми странам Тихого океана глава МИД КНР Ван И посетил Самоа, где подписал соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве. Ранее на Соломоновых островах он заключил пакт о безопасности. Это вызвало протесты США, Австралии, Новой Зеландии, которые боятся, что Китай получит военные базы в этой части света. Представитель Госдепартамента США заявил, что ввоз подразделений безопасности из Китая подольет масла в огонь напряженности. По мнению же экспертов в Пекине, США не хотят выпускать из своей орбиты эти острова, ведь кто их контролирует, тот будет контролировать и весь океан.

Как подчеркивает Бейтс Гилл, профессор Университета Macquarie (Австралия), Китай быстро увеличивает свой вес за счет западных держав, которые доминировали в регионе.

Во время поездки по островам Тихого океана Ван И предлагает сделки, покрывающие все, начиная с рыболовства до таможни. Но первым пунктом в проекте соглашений с ними значатся положения о совместном поддержании порядка и кибербезопасности.

В том же ключе высказывается Тэйлор Фрэвл, директор программы в Массачусетском технологическом институте. По его словам, главная цель Пекина – подорвать роль США в развивающемся мире, особенно в свете того, что из-за событий в Украине отношения Китая с Европой стали отчужденными. Реакция Китая на военные действия заставила европейские государства усомниться в его приверженности принципу многосторонности и международному порядку. Председатель КНР Си Цзиньпин хочет компенсировать этот ущерб, выдвинув глобальную инициативу безопасности, которая должна привлечь на сторону КНР прежде всего страны третьего мира. Путешествие Ван И – шаг в этом направлении.

На 30 мая намечена встреча Ван И с 10 министрами стран тихоокеанских островов, передал Reuters. К этому событию Китай разослал проект заключительного коммюнике. Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сказал на брифинге, что поездка министра "укрепит взаимное доверие, расширит кооперацию, позволит построить "общество общей судьбы Китая и стран Тихого океана". Ответ с другой стороны океана не заставил себя ждать. Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что распространение методов внутреннего аппарата безопасности Китая на страны в Тихом океане ничего хорошего им не сулит. Ведь КНР предоставляет им сделки с туманными условиями, которые скрывают от общественности.

По негласному принципу разделения труда между США и их союзниками Вашингтон передал в руки Канберры заботу о тихоокеанских островах. И вот, пытаясь сыграть с Китаем на опережение, новое австралийское правительство направило министра иностранных дел Пенни Вонг на архипелаг Фиджи. Вонг умолчала о том, почему ее миссия почти совпала по времени с визитом в страну главы китайской дипломатии. Она сказала, что задача Австралии – создать более крепкую тихоокеанскую семью, и даже пообещала облегчить для островитян условия эмиграции в Австралию.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, директор департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил, что Китай проявляет к этой части мира внимание давно, до событий в Украине, имея в виду экономическое и стратегическое значение региона. Эксперты, увязывающие поездку Ван И с Украиной, по мнению Лукина, неправы. Дело в том, что влияние Китая в мире везде растет. И оно сталкивается с традиционным влиянием других стран. Примером могут служить Соломоновы острова, у которых раньше были дипломатические отношения с Тайванем. В 2019 году они разорвали отношения с Тайванем. Из-за этого на одном из 900 островов, связанных с Тайванем, вспыхнули беспорядки. Тогда туда послали свою полицию Австралия и некоторые другие соседние страны, в частности Фиджи, чтобы беспорядки погасить.

"Таким образом, поездке Ван И предшествовало соперничество с Тайванем. Вторым фактором напряжения стало соперничество с Австралией. Ведь многие из тихоокеанских островов входили в сферу влияния Австралии. И когда в СМИ прошла утечка, что в пакте между Китаем и Соломоновыми островами есть военные статьи, в Австралии стали шуметь, что Китай построит рядом военно-морскую базу. Соломоновы острова это опровергли. Не база там будет, а просто китайские корабли будут иногда заходить", – заключил Лукин.

Как бы то ни было, аналитики в Пекине сходятся на том, что держава, которая подомнет под себя островные государства, в конце концов обретет контроль над всем Тихим океаном.

Источник - независимая газета
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