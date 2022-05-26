Конец компрадорской буржуазии в Россси? - Владимир Малышев

09:25 30.05.2022 В России снова произошла революция, которую многие не заметили

Владимир Малышев

26.05.2022

Конец компрадорской буржуазии?

Известный кинорежиссер, директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, который в последнее время часто выступает в роли блестящего политического публициста и глубокого аналитика, в передаче телеканала Россия 1 "Вечер с Владимиром Соловьевым" вдруг сказал: "А вы не заметили, что в России произошла революция? Кто-нибудь обратил на это внимание?".



"В моем понимании, – заметил он, – в 1991 году в России, как неоднократно говорили марксисты, – произошла буржуазно-либеральная революция, в результате которой к власти пришел компрадорский капитализм, компрадорская буржуазия. Для той части аудитории, которая марксизм не изучала, напомню, что компрадорская – это значит ориентированная на иностранный капитал и связанная с иностранным капиталом. Теперь посмотрите, а где он, компрадорский капитализм? Его уже нету!"



И действительно, в результате наложенных на нашу страну Западом беспрецедентных санкций, экономические связи российских предпринимателей с Западной Европой и с США, фактически оказались заблокированы. Их денежные активы в западных банках оказались замороженными, а имущество некоторых за рубежом вообще конфисковано.



Дело уже дошло до того, что живущие в Лондоне некоторые олигархи из России стали жаловаться, что у них будто бы нет денег "даже на то, чтобы нанять служанку или шофера".



"Нам бы их заботы" – скажет на это читатель и будет, конечно, прав, но мы сейчас не об этом, а о том, что перемены, которые произошли и происходят, о чем начал разговор Шахназаров, действительно грандиозны. Но такого рода, что многие их пока не замечают. Как и в 1991 году, ведь тогда мы тоже не сразу заметили, что в стране произошла буржуазная контрреволюция, которая и привела к власти компрадорскую элиту.



Все как-то обнулилось



При компрадорском капитализме, считает Шахназаров, была компрадорская культура, компрадорское образование, ориентированное на это, компрадорский язык. "Тренд", "креативный продюсер", это все оттуда, это все связано. А сейчас это как-то обнулилось. Понятно, что люди, которые ими являются и служили этому, они еще остались. Хотя многие уехали вдруг, и мы их называем предателями. Хотя какие они предатели, они просто из другой системы, у них просто командировка закончилась. "На мой взгляд, – говорит Шахназаров, – закрылось все! Офшоров нету. А у нас ЖКХ переводили деньги в офшоры. У многих ЖКХ-счета были на Кипре, у нас 70% экономики работало туда. Этого теперь не сделаешь, все связи с иностранными банками прекратились. Деньги прекратили переводить туда. У нас сильный рубль, никто сделать с этим ничего не может. У нас ЦБ уже начинает поддерживать доллар. А почему это происходит? Да, прежде всего потому, что раньше колоссальные деньги уходили из страны, теперь они перестали уходить!", – отметил общественный деятель, явно не скрывая своего удовлетворения происходящим.



На его взгляд, де-факто это революция, хотя и незаметная. Самое главное, что без этой всей ситуации, о которой мы все время говорили, имея в виду Специальную военную операцию на Украине, – ничего невозможно было изменить.



Это изменить было невозможно никаким другим путем, кроме такого тотального обнуления. Это все обнулилось! Но мы еще не понимаем, наша элита не понимает, но это непременно приведет к серьезным изменениям. Во всем! В политической жизни страны, в экономической. Уже приводит.



И что удивительно, отметил режиссер-публицист, что это все произошло вроде бы как бы само собой. Как бы само собой все исчезло, растворилось, как дым! И де факто это такая же революция, как и революция 1991 года, когда тоже, как дым, растворилась советская собственность, все другое стало. Вот это – то же самое.



Еще в прошлом году, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заметил, что в мире наступила эпоха перемен, и они становятся все глубже и фундаментальнее.



"Последнее десятилетие, – сказал он, – многие вспоминают китайскую поговорку ... "не дай бог жить в эпоху перемен". Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет. И перемены эти все глубже, все фундаментальнее", – отметил Путин.



Публицист Владимир Можегов, подробно проанализировавший то, что произошло в мире с началом спецоперации России, считает, что она вообще положила конец концу истории.



В своей книге "COVID-19: Великая Перезагрузка" известный экономист Клаус Шваб, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе, нарисовал следующую реальность будущего: отмена частной собственности (новый капитализм, актором которого становятся транснациональные корпорации, когда у обычного человека не останется ничего, кроме цифрового счета, привязанного к социальному рейтингу), переход к цифровым деньгам, тотальная роботизация и введение безусловного базового дохода. Наконец, провозглашение Четвертой промышленной революции, которая должна, по его мнению, привести к "слиянию физической идентичности человека с его цифровой и биологической идентичностью". А пандемия ковид-19 объявлялась идеальным временем, чтобы переход к новой реальности осуществить.



Конец глобализации



Кстати, отмечает Можегов, сегодня появляется все больше серьезных работ в серьезных журналах, доказывающих причастность американских научных и военных структур к разработке вируса ковид-19. И все очевиднее становится то, что появился вирус в год президентских выборов в Америке совсем не случайно. Именно ковид, обнулив все достижения Трампа, и "голосование по почте", принесли победу Байдену и Демпартии, которая и сегодня остается главным идеологом ковид-реальности.



И мир дружно шел в направлении "великой перезагрузки" Шваба. Ровно до того момента, пока спецоперация России решительно не перечеркнула это движение. И не положила конец глобализации.



Иными словами, если бы не 24 февраля 2022 года, "завтрашний день" подавляющего большинства людей на Земле очень скоро предстал бы следующей реальностью: бесконечный домашний арест, тотальный цифровой контроль, базовый доход (с базовой едой и базовой койкой) плюс виртуальные очки для пожизненного обживания метавселенных...



В своей книге Шваб, например, пишет: "До 2035 года может быть автоматизировано до 86% рабочих мест в ресторанах, 75% рабочих мест в торговле и 59% – в отраслях развлечения". Но это только начало. Подобное будущее ждет большинство профессий. К чему ни одна социальная система, ни одного государства мира, естественно, не готовы. Здесь, вероятно, одна из причин того, что в 2020-2021 годах все государства так жадно вцепились (несмотря на все связанные с этим риски) в эксперименты с локдаунами. По-видимому, единственной возможностью избежать социального взрыва на сегодняшний день признан переход "на удаленку" и базовый доход: рассадить максимально возможное количество граждан мирового "кондоминиума" под домашнее наблюдение, снабдив их минимумом средств к существованию и виртуальными очками.



Но февраль 2022-го положил этому сценарию конец: глобализация кончилась, постмодерн кончился, время снова пошло, история вновь началась. Можно сказать и так: 24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века, делает вывод тот же Можегов.



Но чем все это оборачивается сегодня для России? А тем, о чем и заявил во время телепередачи Шахназаров – революцией, "обнулением", как он выразился, компрадорской буржуазии. Но самое главное, что он указал в этой связи на необходимость тех кардинальных перемен, которые теперь нужны нашей стране.



"Политической элите, – сказал Шахназаров, – надо понимать, что они должны этому соответствовать. Потому что это несет за собой многие изменения во всем. Мы постоянно говорим об образовании. Другое образование, другая культура должны появиться. Все другое должно быть! Другой язык должен появиться. Он начинает уже появляться. Другая экономическая модель должна появиться. Она должна ориентироваться на национальную буржуазию. Кстати, в национальной буржуазии есть много полезного. Она вообще много полезного может сделать, если она находится в правильном русле, если она действительно национальная".



Кстати, тут следовало бы напомнить, что такая национально-ориентированная предпринимательская элита была в царской России, которая заботилась не только о прибылях, но и об общественном благе.



Достаточно вспомнить хотя бы имя основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова. К 1900 году только в Москве производилось больше пожертвований, чем в Париже, Берлине и Вене. Федор Шаляпин с восхищением писал об этом: "Объездив почти весь мир, побывав в домах богатейших европейцев и американцев, должен сказать, что такого размаха не видел нигде. Я думаю, что и представить себе этот размах европейцы не могут".



В 1910 году в России было зафиксировано 4 762 благотворительных общества и 6 278 благотворительных заведений различных типов. Лишь 25% их общего бюджета финансировалось за счет средств казны и местных органов власти, остальное – за счет частных пожертвований, по большей части купечества. Только по Москве они ежегодно составляли от 1 до 4 млн рублей. Примерно треть этой суммы направлялась на помощь инвалидам, вдовам и престарелым; другая треть – детям и учащимся и еще одна треть – на медицинскую помощь.



В годы Первой мировой экономическая мощь России еще выросла.



В советские времена, говоря о войне 1914 года, писали, что тогда капиталисты на ней наживались, и будто бы царило тотальное воровство. Да, были и такие негативные явления.



Но на самом деле Российская империя со второй половины 1915 г. по февраль 1917 г. совершила мощный промышленный рывок, смогла оснастить свою армию всем необходимым, добиться ряда блестящих побед на фронте и избежать при этом многих проблем социально-экономического характера, с которыми столкнулись почти все воюющие страны.



Так. объем ВВП увеличился с 1913 по 1916 гг. на 21,5%. Производственный потенциал вырос с 1914-го по начало 1917 гг. на 40%. Производство продукции машиностроения возросло в 3 раза. Производство продукции химической промышленности возросло в 2 раза. Выпуск артиллерийских орудий вырос в 10 раз, а выпуск артиллерийских снарядов увеличился в 20 раз.



Россия, единственная из воюющих стран, не испытывала никаких проблем с продовольствием. В 1916 году были собраны крупные урожаи зерна – 3,8 млрд пудов. Во всех же остальных странах-участницах войны уже давно (в Германии, к примеру, уже с 1915 года) были введены талоны на хлеб, мясо и другие продукты питания. Было построено более 3 тыс. новых заводов и фабрик. Прокладывалось более 5 тыс. км. железнодорожных магистралей. Происходило увеличение добычи полезных ископаемых. В частности, добыча нефти возросла с 1913-го по начало 1917 гг. в 1,2 раза. Разве все это не заслуга, в том числе и национально ориентированной буржуазии того времени?



Шахназаров в своем выступлении отметил, что если бы не Спецоперация, то с прежним миром, когда в России торжествовала компрадорская буржуазии, бороться было нельзя. "Он, – отметил режиссер-публицист, – проник настолько во все поры, и что с этим ни делай, о каких программах ни говори, ничего изменить уже нельзя было. В принципе, страна все больше и больше теряла и, в определенной степени, была уже полуколониальной экономикой. Сейчас, заметьте, даже то, что перестали вывозить газ и нефть в прежнем количестве, со страшной силой, тоже хорошо. Ведь запасов нефти есть всего лишь на десятилетия. Но сейчас придется по-другому все строить. Этот момент очень важный…".



Морок-то, как будущее для России и всего мира, как его запрограммировали глобалисты, быть может, и исчез, но вполне конкретные либералы все еще продолжают сидеть у нас на многих важных постах. Кое-кто сбежал, но таких все-таки немного. Так что авгиевы конюшни, доставшиеся нам в наследство от 90-х, придется чистить долго и основательно.



Ведь большая часть национального богатства России по-прежнему находится в руках той самой компрадорской буржуазии, которая вроде бы "обнулилась". Так по данным Сredit Suisse, 35% национальных богатств РФ принадлежит 110 олигархам. В целом по миру миллиардеры владеют 1-2% от национального благосостояния, а в России сегодня 110 миллиардерам принадлежит 35% всех богатств. Неужели это не изменится? Но ведь и Специальная военная операция на Украине еще не закончилась… Источник - stoletie.ru

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