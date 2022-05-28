Назарбаев согласился с исключением упоминания Елбасы из КонституцииKZ

10:21 30.05.2022

Казахстан исключает упоминания о Елбасы из Конституции: комментарий Назарбаева



Нурсултан Назарбаев заявил, что долгие годы всячески поддерживал действия Токаева по реформированию Казахстана и планирует поддерживать их в дальнейшем

НУР-СУЛТАН, 30 мая - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал возможное исключение его статуса Елбасы из Конституции и рассказал, пойдет ли он на республиканский референдум.

Назарбаев дал интервью политологу Данияру Ашимбаеву, в котором рассказал, как он относится к идее проведения референдума в Казахстане.

"Высказывается немало вопросов, связанных с личностью, деятельностью и статусом Нурсултана Назарбаева. Я обратился с рядом вопросов в Канцелярию Елбасы для уточнения позиции Первого Президента, и на эти вопросы по телефону решил ответить сам Нурсултан Абишевич", - написал Ашимбаев в Telegram.

Назарбаев заявил, что 5 июня обязательно посетит один из участков и отдаст свой голос за или против поправок в Конституцию.

"Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы считает, что каждое поколение имеет право вносить изменения в Конституцию, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества.

"Меня, как и всех, волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа. Также для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране. В 2019 году я сделал осознанный шаг, и, несмотря на возражения многих, сам ушел с поста главы государства. Ушел на пике народной поддержки моего курса. О чем свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей", - сказал первый президент.



Он напомнил, что все годы, до своей отставки, он поддерживал работу Токаева, которому передал полномочия президента и впоследствии другие должности. Транзит власти в Казахстане Елбасы назвал плавным – постепенный переход его полномочий к Токаеву смягчил "возможные противоречия в обществе и властной элите".

"Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - заявил Назарбаев.



---------------------



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, чем планирует заниматься на пенсии.

"В целом считаю, что неважно, чем занимается политик после своей отставки. Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди", - сказал Елбасы в интервью политологу Данияру Ашимбаеву.

Он отметил, что за время своего президентства выстроил доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Казахстан, по его словам, уважают на международной политической арене и "у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо".

Казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. К ним всегда уважительно относятся. По мнению первого президента, казахстанцы не выезжают искать работу за рубежом, и это тоже большой плюс.

"После моей отставки со мной связались лидеры многих государств, с которыми я работал, и пригласили меня посетить их страны. Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь", - сказал Назарбаев.

Он также напомнил, что до сих пор исполняет свои обязанности в Евразийском экономическом союзе, Организации тюркских государств и Фонде первого президента.

"Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того, как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - добавил Елбасы.

Он пожелал успехов будущим поколениям, выразив надежду, что потомки проделают еще большую работу для благополучия государства.

"Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", - заключил Назарбаев.



------------------



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на критику в отношении Назарбаев Университета, а также курирующего его фонда, возглавляемого экс-главой КНБ Каримом Масимовым.

Нурсултан Назарбаев дал интервью политологу Данияру Ашимбаеву, где рассказал о том, какую занимает роль в работе фонда, Назарбаев университета и Назарбаев интеллектуальных школ.

По словам Елбасы, в 2011 году был подписан закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд", где прописано, что создаваемый фонд – это некоммерческая организация, созданная исключительно для обеспечения финансирования деятельности Назарбаев Университета и интеллектуальных школ.

"Создание Назарбаев Университета было инициировано мной для формирования нового стандарта высшего образования. Сегодня он уже стал ведущим университетом не только Казахстана, но и Азии. Этим надо гордиться. Джон Кеннеди сказал: "Нам нужны люди, способные мечтать о том, чего никогда не было". Именно на воспитание таких людей и нацелен этот вуз, которому я разрешил дать свое имя", – сказал экс-президент в интервью.

Нурсултан Назарбаев пояснил, что за годы работы вуза выпускниками стали более 7 тыс. человек. Университет, по мнению Елбасы, доказал свою эффективность, поэтому необходимо перенять механизмы эффективной образовательной модели и применить их в других вузах страны.

Назарбаев проинформировал, что непосредственно вопросами управления финансами Назарбаев Университета, его инвестиционной деятельностью, в том числе и связанной с отдельными финансовыми институтами страны, занимался попечительский совет вуза. Председателем совета стал Карим Масимов, занимающий на тот момент пост премьер-министра.

"Таким образом, именно в его компетенцию входила финансовая деятельность и вуза и связанных с ним структур, в числе которых оказались и отдельные финансовые организации. В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы", – заявил Назарбаев.

Отметим, что помимо фонда, финансирующего работу образовательных учреждений, существует еще фонд Нурсултана Назарбаева, который был создан в 2000 году. Этот фонд занимается не только образовательной, но и социальной, культурной, международной и благотворительной деятельностью.

Среди них инициативы Astana Club, "Қамқорлық", "Ел үміті". В рамках направления "Қамқорлық" в регионах страны было открыто 8 реабилитационных центров, которые ежегодно способны оказывать помощь порядка 5 тыс. детей с врожденными пороками развития, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Также в целях поддержки инклюзивного образования было открыто 16 специализированных кабинетов в общеобразовательных школах.

В рамках инициативы "Ел үміті" реализуется ряд образовательных проектов, цель которых поиск и поддержка талантливых молодых казахстанцев. Также при фонде осуществляют свою деятельность институт мировой экономики и политики (ИМЭП), который стал экспертной площадкой для обсуждения региональных и глобальных задач современного мира, и фонд развития государственного языка. Кроме того, при фонде создан ІТ-Совет для поддержки цифровых инноваций. Его цель – помощь казахстанской молодежи в запуске собственных IТ-проектов, выходе их на глобальный рынок.



----------------------



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал январские беспорядки и арест бывшего главы КНБ Карима Масимова.

"На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия Президента и предотвратили худший вариант развития событий", - сказал Назарбаев в интервью политологу Данияру Ашимбаеву.



Елбасы заявил, что необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках.

"В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы", - отметил он.

"Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос", - сказал Назарбаев.