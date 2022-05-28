Сайт Кыргызпатента рекламирует каталог местных "роскошных проституток", - депутатка Исатбек кызы

10:31 30.05.2022

На сайте Кыргызпатента есть информация о "роскошных проститутках" - депутат



Ведомство пока не отреагировала на заявление парламентария.

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. На сайте Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) появилась информация о "роскошных проститутках", заявила на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Аида Исатбек кызы.

"На прошлой неделе, как мне сообщили, на сайте Кыргызпатента в информации про бизнес-инкубаторы появилась ссылка на "каталог роскошных проституток". Как вы на это ответите? Туда же заходят родители, студенты", - сказала парламентарий.

Заместитель министра образования и науки Расул Абазбек уулу сказал, что не может "отвечать за сайт Кыргызпатента". Исатбек кызы сообщила, что "поднимет этот вопрос".

Sputnik проверил веб-ресурс ведомства - там действительно есть ссылка на сайт "раскошных проституток столицы".



Также на портале есть публикация об игорном заведении.

Кыргызпатент пока не отреагировал на эту информацию.