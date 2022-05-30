 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда Россия сломает Украину? - Александр Сладков
10:47 30.05.2022

30.05.2022
Когда мы сломаем Украину? |
Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков рассказал, когда у украинских военных произойдет психологический перелом и что для этого необходимо сделать.

"На большей части войн существует момент, когда одна из сторон, без видимых причин поражения, ломается психологически, люди перестают верить в свою победу и воюют "по инерции". Конечно, обычно это не моментальный перелом. Сначала большие генералы, а чуть позже и лидер воюющего государства понимают, что война идет к трагичному концу. Потом уже постепенно настроение меняется и у солдат.

Можем ли мы рассчитывать на подобную ситуацию на Украине?

Чтобы понять, можно предположить, что боевой дух украинца базируется на нескольких мифах. Как только эти мифы или их часть будут развеяны, мы сможем увидеть резкое падение качества "политморсоса" ВСУ (морально-психологического состояния врага).

Первый из подобных мифов имеет вполне нацистские корни - это идея исключительного превосходства украинца над представителем "восточной орды" во всех сферах. В лоне украинской теробороны вполне имеются наставления в немецком стиле "фрау, вы же арийская домохозяйка, поэтому вы с фаустпатроном сможете остановить красных". А уж по штатным частям ВСУ можно не сомневаться, эти в своем превосходстве давно уверены.

По этому мифу жестокий удар нанесен в Мариуполе, где отборное национальное воинство в выгодной для себя обороне в застройке проиграло даже не "ордам", а противнику, не имевшему численного превосходства. Но тут у украинцев существует вечная и традиционная отговорка - "зрада" (предательство на русском). Типа, если б их не предали, они бы устояли. Кто предал? Запад? США? Папа Римский? Да тут в украинских версиях много вариантов.

Поэтому для нашей полной психологической победы успехи Мариуполя придется повторять, и желательно меньшей для нас самих ценой. При этом надо четко понимать, что одних громких слов о прибытии легендарных подразделений на фронт для страха у такого противника, как украинцы, уже давно недостаточно, они 8 лет воюют и цвет беретов врага их не пугает. Их придется ломать именно на поле боя, отнюдь не информационного.

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Второй миф, пронизывающий уже не военные круги, а все украинское общество, это меметичное "вэсь свит з намы". То есть абсолютная уверенность, что они воюют на острие мирового противостояния ВСЕГО МИРА с Россией и имеют, таким образом, самый крепкий тыл, бесконечные запасы денег и оружия. Сломать этот миф на поле боя не получится, тут уже идет работа дипломатов, экономистов и всей нашей страны.

Впрочем, для полного успеха денацификации Украина должна быть полностью отрезана от внешнего ресурса. Иначе мы просто можем очень долго уничтожать постоянно появляющиеся войска без возможности разрушить настоящую цепочку их снабжения и тыл. Но!

Когда украинцы увидят, как из антироссийской коалиции выпадет хотя бы один значимый участник, это будет для них таким шоком, который станет страшнее любого военного поражения. Тут дают знать "колебания" (на самом деле свои экономические и политические резоны) Турции, Венгрии, Франции и даже Германии.

И третий важнейший миф, на котором держится украинский боевой дух, - это идея о внутренней слабости и неустойчивости России, и отсутствии у нее каких бы то ни было союзников. Каждый раз, когда российские (именно российские, а не донбасские) подразделения показывают сильный боевой дух, это вдвойне жесткий удар по украинской идеологии. А когда российское общество показывает настоящую сплоченность, этот удар еще страшнее.

На самом деле каждый, условный, коптер, который купили и прислали в войска простые россияне, наносит по Украине двойной удар: и военный, и психологический, кстати, второй страшнее первого. Потому что в картине мира украинца это абсолютно невозможное событие, оно противоречит всему, в чем его долго убеждали.

А если на фронте появятся пусть даже символические подразделения союзников России, это будет черный день для всех украинцев. Даже если это будет кубинский взвод и белорусская рота, важен сам подъем флага.

Это три основных направления, которые уже работают и которые принесут психологическую победу".

Источник - Русская весна
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