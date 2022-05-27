 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Смерть мировой экономической модели, - Михаил Леонтьев
11:12 30.05.2022

не достанься же никому - ей все равно умирать
Михаил Леонтьев

27 мая 22

Наконец-то нас нет на Давосском форуме. Но говорили там исключительно о России. Субстантивно говорить о России можно только тогда, когда нас нет, потому что нас нет многозначительно.

Касательно судьбоносной дискуссии Сороса и Киссинджера. Это два направления в глубоко русофобском действующем американском истеблишменте. Киссинджер - прагматик, который утверждает, что надо договориться на любых приемлемых для них условиях. Он сказал, что Украина должна поступиться территорией. Киссинджер видит исторические корни всего этого, вообще он мыслит в истории. И Сорос, который говорит, что это столкновение "открытого" и "закрытого" общества.

Кристалина Георгиева, глава МВФ, на Давосском форуме сказала, что положение в мировой экономике хуже, чем когда бы то ни было. На тему того, что мы ни при чем в продовольственном кризисе. Мы, конечно, при чем. Пассивно при чем. Уже говорили о том, что именно таким образом будет происходить разрушение действующей модели и смена гегемона, то есть мирового доминанта.

Все уперлись в ядерное сдерживание и пытались отдать должное действующему пока еще доминанту, то есть нашему американскому товарищу, пытались придумать терроризм, который оказался бумажным.

Дальше - эпидемия. Эпидемия подготовила почву.

Еще "зеленый" переход - тоже в определенной степени эпидемия. Кстати, энергетический кризис определенно был на совершенно пустом месте. Никакого энергетического кризиса быть не могло. Он сформирован "зеленым" переходом. Мы не говорим, что нет климатических проблем. И, может быть, когда-нибудь при определенных обстоятельствах "зеленый" переход, может, и состоится, хотя я думаю, что при текущих обстоятельствах он и не понадобится. Грубо говоря, в доме холерного больного не лечат насморк. "Зеленый" переход начался до того, как были разработаны и внедрены технологии, которые могли бы этот переход обеспечить. Те технологии, которые используются сейчас для "зеленого" перехода - ветрогенерация, солнечная энергия - они не справляются, они не обеспечивают "зеленый" переход. Они обеспечивают освоение колоссальных финансовых средств, которые теперь взять не у кого, потому что глобальная инфляция - это огромная проблема.

Каким образом можно справиться с инфляцией? Довести ее до абсурда через искусственный развал, разрыв, разгром действующей экономической модели с помощью санкций. Не достанься же никому - ей все равно умирать, этой модели.

Источник - actualcomment.ru
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