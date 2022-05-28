В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников

11:58 30.05.2022

Постановлением правительства Казахстана от 26 мая 2022 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.



Правительство предоставило право органам государственного управления:



1. премировать, устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам руководителей организаций по результатам их работы, а также оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего госучреждения по плану финансирования или плану развития;



2. утверждать сдельные расценки при сдельной оплате труда работников;



3. устанавливать за счет средств местного бюджета стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, по решению местных представительных органов.



При этом порядок и условия установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, определяются соответствующим местным исполнительным органом.



Постановление вводится в действие с 7 июня 2022 года.



Лариса Черненко