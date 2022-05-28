Узбекские золотодобытчики дерутся из-за рудника "Коракутон". Идут аресты

12:17 30.05.2022

16 участников конфликта из-за рудника задержаны в Пахтачи

В Пахтачийском районе Самаркандской области арестованы 16 человек, принадлежащих к двум группировкам и затевавших ссору из-за золотосодержащего рудника "Коракутон".



Сотрудники правоохранительных органов предотвратили конфликт двух группировок, споривших из-за территории золотосодержащего рудника "Коракутон" в Пахтачийском районе Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.



Получив оперативную информацию, сотрудники отдела борьбы с организованной преступностью управления уголовного розыска УВД провели операцию и остановили ссору между группировками, "причастными к разграблению золотосодержащих камней на руднике", говорится в сообщении.



В ходе операции были задержаны 16 человек. В отношении них определен административный арест.