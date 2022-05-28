Трагедия перерастает в протесты: число жертв обрушения в иранском Абадане выросло

15:25 30.05.2022

Сотни людей собрались на юго-западе Ирана, чтобы отдать дань уважения десяткам погибших в результате обрушения здания, которое произошло неделю назад, сообщают сегодня, 30 мая, СМИ Исламской Республики.



Ранее в понедельник под завалами были обнаружены ещë два тела. Общее число погибших, согласно последним данным, составляет 31 человек.



Бизнес-центр "Метрополь", расположенный на оживлëнной улице в портовом городе Абадан (провинция Хузестан), находился в стадии строительства, когда 23 мая подвергся частичному обрушению.



Жители Хузестана оплакивали жертв, собравшись в воскресенье вечером по приглашению имама Абадана, передало новостное агентство Fars.



Правительство Ирана объявило 29 мая днëм ​​национального траура.



По свидетельствам очевидцев, траурные мероприятия носят протестный характер - против халатности и коррумпированности чиновников. Так, сотни людей ранее в понедельник заглушали своими выкриками речь Мохсена Хейдари, местного представителя Совета экспертов - органа, который избирает верховного руководителя и духовного лидера Ирана. Другие участники стихийного митинга ринулись на платформу, используемую государственным телевидением для трансляции, поломав на своëм пути установленные там камеры, сообщило новостное агентство Tasnim. В ответ полиция призвала людей покинуть место собрания, чтобы избежать эскалации напряжëнности.



Губернатор провинции Хузестан заявил в прошлое воскресенье, что в общей сложности 38 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения здания в Абадане.



Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи призвал к судебному преследованию и наказанию виновных, говорилось в заявлении, размещëнном 26 мая на его официальном сайте.