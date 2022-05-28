Уволен глава Узбекского Агентства культурного наследия Нуруллоев

17:37 30.05.2022

Глава Агентства культурного наследия освобожден от должности



Директор Агентства культурного наследия Шахриер Нуруллоев освобожден от должности спустя 5,5 месяцев после назначения.



Директор Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Шахриер Ахтамович Нуруллоев освобожден от должности, сообщило УзА. Причины не сообщаются.



Он был назначен на эту должность 16 декабря 2021 года. До этого работал в Администрации президента Узбекистана.



Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного развития было образовано в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.