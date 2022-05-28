Скончалась Герой Узбекистана Лола Муротова

17:42 30.05.2022

После болезни скончалась Герой Узбекистана, член Сената, глава фермерского хозяйства в Ферганской области Лола Муротова. С ней в ходе поездок в регион регулярно встречался президент, он поздравлял ее по телефону с праздниками. Ранее сообщалось, что по поручению президента ее в больнице навещали министр здравоохранения и другие руководители.



Пресс-служба президента готовила короткий фильм о Лоле Муротовой:





В возрасте 64 лет ушла из жизни Герой Узбекистана, руководитель фермерского хозяйства "Нурли обод" Алтыарыкского района Ферганской области Лола Муротова. Об этом сообщило УзА.



Ранее в мае пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщал, что Лола Муротова тяжело больна, и ее по поручению главы государства в больнице навестили заместитель премьер-министра Шухрат Ганиев, министр здравоохранения Бехзод Мусаев и другие официальные лица. Они передали приветствие президента и пожелания выздоровления.



На днях появились сообщения о возможной смерти Лолы Муротовой, но хокимият Ферганской области опроверг их, сообщив, что ее состояние стабильно тяжелое.



Звание Героя Узбекистана было присвоено Лоле Муротовой, более 40 лет работавшей в сельском хозяйстве, президентом в 2019 году. Она пользовалась особым уважением главы государства. Он регулярно встречался с ней в ходе поездок в Ферганскую область.



В прошлом году в преддверии праздника 8 Марта президент звонил фермеру. На тот момент она также была на лечении. В ходе беседы Шавкат Мирзиеев отметил ее большой вклад в развитие сельского хозяйства и фермерского движения в стране, решение социальных проблем в своем регионе, многолетний самоотверженный и честный труд.



"Тракторист, обычный рабочий, механик, табельщик, бригадир, начальник отдела, председатель хозяйства", - перечисляло УзА должности, которые она занимала. Ей было также присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Узбекистан".