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    Таджикистан   | 
Рахмон поехал в Тегеран возрождать дружбу, - Виктория Панфилова
20:06 30.05.2022

Таджикистан может стать проводником Ирана в Центральной Азии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

30 мая 22

Эмомали Рахмон предложит иранскому бизнесу свободные экономические зоны Таджикистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Тегеран с двухдневным визитом. Это ответный визит таджикского лидера в Иран. В сентябре прошлого года после победы на президентских выборах Душанбе посетил Ибрагим Раиси, который по итогам визита заявил, что "открылась новая глава в отношениях между Таджикистаном и Ираном". Сегодня главы двух государств обсудят выполнение "дорожной карты" по экономическому сотрудничеству, а также вопросы безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.
В составе правительственной делегации Таджикистана – министры экономического блока, энергетики и транспорта. В Душанбе рассчитывают привести на родину миллионные иранские инвестиции. Накануне глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, обсуждая детали предстоящего визита таджикского президента с заместителем министра иностранных дел Таджикистана Музаффаром Хусейнзодой, выразил надежду, что языковая, историческая, культурная и цивилизационная общности между Ираном и Таджикистаном приведут к развитию отношений двух стран в большей степени, чем прежде. Не исключено, что стороны поднимут вопрос об отмене визового режима. До 2016 года между странами существовала так называемая аэропортовая виза, когда граждане обоих государств имели возможность оформить визу в аэропорту прибытия. Но впоследствии таджикская сторона изменила формат получения визы для граждан Ирана. Причиной стало охлаждение отношений между Душанбе и Тегераном.

Напомним, что отношения расстроились из-за визита лидера Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири в 2015 году в Тегеран, где он встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. В Душанбе это расценили как поддержку оппозиции и обвинили Тегеран в причастности к попытке государственного переворота, с которой связали Кабири, в гражданской войне, финансировании оппозиции и других злодеяниях.

Тегеран в ответ потребовал вернуть активы арестованного иранского миллиардера Бабака Занджани, который владел имуществом в Таджикистане. На родине его обвинили в присвоении миллиардов долларов Министерства нефти. В ходе следствия выяснилось, что он хранил 2,4 млрд долл. в Национальном банке Таджикистана. Душанбе категорически отрицал причастность к украденным деньгам, а таджикское имущество Занджани поделили между собой местные компании.

С приходом к власти в Иране нового президента Тегеран и Душанбе начали отношения с чистого листа. Была составлена "дорожная карта" экономического сотрудничества, активизировались встречи на различных уровнях. По информации Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, товарооборот между странами в 2021 году достиг 121 млн долл., что в два раза больше, чем в 2020-м. Кстати, до 2015 года Иран входил в пятерку стран – импортеров Таджикистана. Также обсуждается создание совместных предприятий в свободных экономических зонах.

В середине мая было открыто первое совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов БПЛА Ababil 2. "Сегодня мы находимся в положении, когда помимо удовлетворения внутренних потребностей можем экспортировать военную технику в дружественные страны в целях укрепления безопасности", – заявил на церемонии открытия глава Генштаба Ирана, генерал-майор Мухаммад Хусейн Багери. По его словам, это поворотный момент в военном сотрудничестве между двумя странами.

Власти Душанбе полагают, что основная угроза для страны идет из соседнего Афганистана. И тут, как считают эксперты, может прийти на помощь Иран, у которого сильные позиции в Афганистане. При том что Душанбе и Тегеран требуют у Кабула создать инклюзивное правительство с включением в него национальных меньшинств, Тегеран в отличие от Душанбе умудряется сотрудничать с талибами.

По мнению эксперта по международным отношениям Рустами Сухроба (Таджикистан), после прихода к власти талибов в Афганистане сместились акценты в геополитике всей Центральной Азии, что привело к усилению роли Ирана в регионе. "Властям Таджикистана следует принять во внимание этот фактор и усилить сотрудничество с Тегераном", – написал для Cabar.asia Рустами Сухроб.

По его мнению, Таджикистан может способствовать интеграции Ирана в различные региональные и международные организации, куда вход для Тегерана запрещен по разным причинам: западные санкции, несогласие Саудовской Аравии, позиции которой сильны в Таджикистане. Таджикистан также может стать драйвером для более тесного сотрудничества между Ираном и странами Центральной Азии. Хотя возможности Таджикистана с учетом его экономического потенциала и степени влияния в регионе нельзя преувеличивать.

Источник - независимая газета
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