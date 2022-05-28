 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 29.05.2022
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Как выглядит центральная мечеть Бишкека, которую собираются сносить?
21:33 30.05.2022

Как выглядит центральная мечеть, которую собираются сносить?

В Бишкеке на месте старой Центральной мечети построят новую.

Источник - АКИpress
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